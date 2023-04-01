https://ria.ru/20230401/oon-1862322934.html

Постпред Мозамбика в СБ ООН рассказал о подходах к конфликту на Украине

Постпред Мозамбика в СБ ООН рассказал о подходах к конфликту на Украине - РИА Новости, 01.04.2023

Постпред Мозамбика в СБ ООН рассказал о подходах к конфликту на Украине

Почти все члены СБ ООН выступают за достижение урегулирования на Украине путем переговоров, заявил РИА Новости постпред Мозамбика при ООН Педро Комиссарио... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T10:09

2023-04-01T10:09

2023-04-01T10:13

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дмитрий песков

владимир зеленский

совет безопасности оон

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ООН, 1 апр – РИА Новости. Почти все члены СБ ООН выступают за достижение урегулирования на Украине путем переговоров, заявил РИА Новости постпред Мозамбика при ООН Педро Комиссарио Афонсо. Мозамбик был председателем Совбеза в марте. "Практически все сегодня в зале заседаний говорят, что нам нужно найти решение украинского конфликта путем переговоров", - сказал Афонсо. Некоторые указывают на определенные нюансы, но все выступают за это, отметил дипломат. Однако в январе Мозамбик был почти единственным членом СБ, кто выступал за решение путем переговоров, добавил он. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230331/genotsid-1862191714.html

https://ria.ru/20230329/polyanskiy-1861422002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, москва, россия, василий небензя, дмитрий песков, владимир зеленский, совет безопасности оон