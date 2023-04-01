https://ria.ru/20230401/oon-1862295996.html

Россия на месяц стала председателем Совбеза ООН

Россия на месяц стала председателем Совбеза ООН - РИА Новости, 01.04.2023

Россия на месяц стала председателем Совбеза ООН

Россия с 1 апреля на месяц становится председателем Совета безопасности ООН, одними из ключевых тем для обсуждения в это время станут "эффективная... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T00:37

2023-04-01T00:37

2023-04-01T00:40

россия

сша

украина

сергей лавров

василий небензя

мария захарова

оон

совет безопасности оон

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ООН, 1 апр – РИА Новости. Россия с 1 апреля на месяц становится председателем Совета безопасности ООН, одними из ключевых тем для обсуждения в это время станут "эффективная многосторонность", риски при экспорте вооружений, ближневосточное урегулирование; как ожидается, глава МИД РФ Сергей Лавров будет председательствовать в Совбезе в ходе ряда заседаний. Как ранее заявлял постпред РФ при ООН Василий Небензя, пока официальных заседаний Совбеза по Украине на апрель не планируется. Однако вполне вероятно, что заседания по украинской проблематике все-таки пройдут. В районе 6 апреля ожидается неформальное заседание СБ ООН по теме эвакуации детей из зоны специальной военной операции. Москва планирует проинформировать участников встречи о мерах, которые принимает для защиты несовершеннолетних от обстрелов со стороны Украины, предотвращения других преступлений в отношении детей, а также их размещения в безопасных районах. На 10 апреля намечено заседание Совбеза, посвященное теме рисков, вызванных нарушением договоренностей по регулированию экспорта продукции военного назначения. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия в нынешних условиях считает необходимым анализ последствий несоблюдения контрактных обязательств по так называемому конечному пользователю при поставках военного назначения. Речь также пойдет о способах противодействия подобным деструктивным шагам. Ближе к концу месяца ожидается прибытие в Нью-Йорк Лаврова. На фоне нынешней напряженной международной обстановки и кризиса в российско-американских отношениях пока неясно, как сложится ситуация с выдачей виз США для министра и его делегации. В последний раз, когда он приезжал в штаб-квартиру ООН (в сентябре 2022 года в ходе недели высокого уровня сессии Генассамблеи), делегация получила визы в последний момент. Небензя не так давно подчеркнул, что выдача виз – обязанность США и они должны это сделать. Планируется, что Лавров будет председательствовать 25 апреля на заседании Совбеза министерского уровня по теме ближневосточного урегулирования. Министр также будет председателем на заседании СБ высокого уровня по теме "Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН" 24 апреля. Не исключено, что на этом заседании Россия коснется проблемы становления нового миропорядка. Накануне начала российского председательства МИД РФ опубликовал новую Концепцию внешней политики России. В документе сказано, что человечество переживает эпоху революционных перемен, "продолжается формирование более справедливого, многополярного мира". При этом, как отмечается в новой концепции, "необратимо уходит в прошлое неравновесная модель мирового развития, которая столетиями обеспечивала опережающий экономический рост колониальных держав за счет присваивания ресурсов зависимых территорий и государств в Азии, Африке и Западном полушарии". Как говорится в документе, происходящие изменения вызывают "неприятие у ряда государств, привыкших мыслить согласно логике глобального доминирования и неоколониализма", они отказываются признавать реалии многополярного мира и договариваться на этой основе о параметрах и принципах мироустройства. Совет безопасности - постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Сейчас в Совбезе всегда заседают 15 стран: пять постоянных членов и 10 временных. Постоянные - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных избираются на два года. Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон избраны на 2022 и 2023 годы. Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта - на 2023 и 2024 годы. Каждый месяц председательство в Совбезе передается от одной страны к другой.

https://ria.ru/20230331/tyao-1862271255.html

https://ria.ru/20230330/ideologiya-1861720858.html

https://ria.ru/20230331/oon-1862118128.html

россия

сша

украина

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россия, сша, украина, сергей лавров, василий небензя, мария захарова, оон, совет безопасности оон, генеральная ассамблея оон, в мире