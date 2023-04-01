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Сотрудники СБУ уже начали обыски в доме наместника Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 01.04.2023
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09:08 01.04.2023 (обновлено: 09:19 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/obysk-1862315480.html
Сотрудники СБУ уже начали обыски в доме наместника Киево-Печерской лавры
Сотрудники СБУ уже начали обыски в доме наместника Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 01.04.2023
Сотрудники СБУ уже начали обыски в доме наместника Киево-Печерской лавры
Сотрудники Службы безопасности Украины уже начали обыски в доме наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T09:08
2023-04-01T09:19
служба безопасности украины
в мире
украина
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины уже начали обыски в доме наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), сообщили РИА Новости очевидцы.Ранее утром в субботу митрополит заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей и что у него дома "сейчас будут обыски". По его словам, ему "в двух словах" пояснили, что его обвиняют в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании"."СБУ пришли в дом владыки Павла, обыски уже идут. Это 42-й корпус в Лавре", - сказал собеседник агентства.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230331/lavra-1862283749.html
https://ria.ru/20230401/ptsu-1862302685.html
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служба безопасности украины, в мире, украина, киево-печерская лавра
Служба безопасности Украины, В мире, Украина, Киево-Печерская Лавра
Сотрудники СБУ уже начали обыски в доме наместника Киево-Печерской лавры

Сотрудники СБУ уже начали обыски в доме наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла

© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины уже начали обыски в доме наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), сообщили РИА Новости очевидцы.
Ранее утром в субботу митрополит заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей и что у него дома "сейчас будут обыски". По его словам, ему "в двух словах" пояснили, что его обвиняют в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании".
"СБУ пришли в дом владыки Павла, обыски уже идут. Это 42-й корпус в Лавре", - сказал собеседник агентства.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
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Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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