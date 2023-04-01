Украинские войска дважды обстреляли Донецк за два с половиной часа
Украинские войска дважды за два с половиной часа обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска за два с половиной часа дважды обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам города, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09.30 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров ... 12.05 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства.
Кроме того, в 08.20 ведомство зафиксировало обстрел Никитовского района Горловки, в ходе которого было выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, данный район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.