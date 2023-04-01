https://ria.ru/20230401/obstrely-1862343115.html

Украинские войска дважды обстреляли Донецк за два с половиной часа

Украинские войска дважды обстреляли Донецк за два с половиной часа - РИА Новости, 01.04.2023

Украинские войска дважды обстреляли Донецк за два с половиной часа

Украинские войска за два с половиной часа дважды обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T13:04

2023-04-01T13:04

2023-04-01T13:04

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска за два с половиной часа дважды обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам города, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09.30 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров ... 12.05 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Кроме того, в 08.20 ведомство зафиксировало обстрел Никитовского района Горловки, в ходе которого было выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, данный район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230401/gvardiya-1862339302.html

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины