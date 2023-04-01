Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска дважды обстреляли Донецк за два с половиной часа - РИА Новости, 01.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/obstrely-1862343115.html
Украинские войска дважды обстреляли Донецк за два с половиной часа
Украинские войска дважды обстреляли Донецк за два с половиной часа - РИА Новости, 01.04.2023
Украинские войска дважды обстреляли Донецк за два с половиной часа
Украинские войска за два с половиной часа дважды обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T13:04
2023-04-01T13:04
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859749549_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_d75e6ef69876ddb9c8e7ae578a99ad53.jpg
ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска за два с половиной часа дважды обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам города, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09.30 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров ... 12.05 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Кроме того, в 08.20 ведомство зафиксировало обстрел Никитовского района Горловки, в ходе которого было выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, данный район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230401/gvardiya-1862339302.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859749549_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_28adf92ba3ebaa8535b70fc31f6d5dcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска дважды обстреляли Донецк за два с половиной часа

Украинские войска дважды за два с половиной часа обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска за два с половиной часа дважды обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам города, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09.30 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров ... 12.05 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства.
Кроме того, в 08.20 ведомство зафиксировало обстрел Никитовского района Горловки, в ходе которого было выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, данный район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
Украинской "Гвардии наступления" предрекли печальную участь
Вчера, 12:34
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала