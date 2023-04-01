https://ria.ru/20230401/obstrel-1862415164.html

Украинские войска обстреляли Горловку 152-миллиметровыми снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку 152-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 01.04.2023

Украинские войска обстреляли Горловку 152-миллиметровыми снарядами

Украинские войска обстреляли Центрально-городской район Горловки, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T23:53

2023-04-01T23:53

2023-04-01T23:53

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854885569_0:267:2730:1803_1920x0_80_0_0_629d6e68a50146ad20470587c20f2c90.jpg

ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Центрально-городской район Горловки, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.10 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230401/pentagon-1862295508.html

горловка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины