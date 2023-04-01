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Украинские войска обстреляли Горловку 152-миллиметровыми снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку 152-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 01.04.2023
Украинские войска обстреляли Горловку 152-миллиметровыми снарядами
Украинские войска обстреляли Центрально-городской район Горловки, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T23:53
2023-04-01T23:53
2023-04-01T23:53
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
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сцкк
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Центрально-городской район Горловки, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.10 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230401/pentagon-1862295508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Горловку 152-миллиметровыми снарядами
Представительстве ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке три 152-миллиметровых снаряда