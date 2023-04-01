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Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 01.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:41 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/obstrel-1862360678.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 01.04.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска в 14.50 выпустили по Ясиноватой в ДНР 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T15:41
2023-04-01T15:41
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска в 14.50 выпустили по Ясиноватой в ДНР 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.50 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Тип РСЗО и последствия обстрела не сообщаются. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230401/sklad-1862359625.html
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ясиноватая
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска обстреляли Ясиноватую

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Ясиноватой десять ракет из РСЗО

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, оставшиеся после обстрела
Осколки снаряда, оставшиеся после обстрела - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Осколки снаряда, оставшиеся после обстрела. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска в 14.50 выпустили по Ясиноватой в ДНР 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.50 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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