https://ria.ru/20230401/obstrel-1862360678.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 01.04.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска в 14.50 выпустили по Ясиноватой в ДНР 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T15:41

2023-04-01T15:41

2023-04-01T15:41

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

сцкк

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска в 14.50 выпустили по Ясиноватой в ДНР 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.50 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Тип РСЗО и последствия обстрела не сообщаются. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230401/sklad-1862359625.html

https://ria.ru/20230401/dnr-1862359021.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк