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Украинские войска обстреляли города левобережья Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 01.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:39 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/obstrel-1862326399.html
Украинские войска обстреляли города левобережья Днепра в Херсонской области
Украинские войска обстреляли города левобережья Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 01.04.2023
Украинские войска обстреляли города левобережья Днепра в Херсонской области
Украинская артиллерия на протяжении ночи наносила удары по городам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и окрестным селам в Херсонской области, выпустив по... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T10:39
2023-04-01T10:39
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 апр – РИА Новости. Украинская артиллерия на протяжении ночи наносила удары по городам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и окрестным селам в Херсонской области, выпустив по ним 45 снарядов, сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Кардашинка, Горностаевка, выпустив по ним в общей сложности 45 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, всего за сутки по городам и селам левобережья Херсонщины прилетело с противоположного берега Днепра 93 снаряда. В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти со своей стороны организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, боевики киевского режима удерживают правый берег, включая областной центр — город Херсон.
https://ria.ru/20230401/krym-1862309227.html
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
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в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка
Украинские войска обстреляли города левобережья Днепра в Херсонской области

Украинская артиллерия ночью обстреляла города левобережья Днепра в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 апр – РИА Новости. Украинская артиллерия на протяжении ночи наносила удары по городам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и окрестным селам в Херсонской области, выпустив по ним 45 снарядов, сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Кардашинка, Горностаевка, выпустив по ним в общей сложности 45 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
По его словам, всего за сутки по городам и селам левобережья Херсонщины прилетело с противоположного берега Днепра 93 снаряда.
В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти со своей стороны организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.
Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, боевики киевского режима удерживают правый берег, включая областной центр — город Херсон.
Симферополь - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (город)Херсонская областьНовая Каховка
 
 
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