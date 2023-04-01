https://ria.ru/20230401/obstrel-1862326399.html

Украинские войска обстреляли города левобережья Днепра в Херсонской области

Украинские войска обстреляли города левобережья Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 01.04.2023

Украинские войска обстреляли города левобережья Днепра в Херсонской области

Украинская артиллерия на протяжении ночи наносила удары по городам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и окрестным селам в Херсонской области, выпустив по... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T10:39

2023-04-01T10:39

2023-04-01T10:39

специальная военная операция на украине

в мире

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 апр – РИА Новости. Украинская артиллерия на протяжении ночи наносила удары по городам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и окрестным селам в Херсонской области, выпустив по ним 45 снарядов, сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Кардашинка, Горностаевка, выпустив по ним в общей сложности 45 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, всего за сутки по городам и селам левобережья Херсонщины прилетело с противоположного берега Днепра 93 снаряда. В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти со своей стороны организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, боевики киевского режима удерживают правый берег, включая областной центр — город Херсон.

https://ria.ru/20230401/krym-1862309227.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка