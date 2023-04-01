https://ria.ru/20230401/obstrel-1862307794.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 01.04.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, заявили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T06:32
2023-04-01T06:32
2023-04-01T08:56
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 04:00 (совпадает с мск. — Прим. ред.) — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район)", — говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230331/obstrel-1862104825.html
куйбышевский район
донецк
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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк
ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка восемь снарядов "натовского" калибра