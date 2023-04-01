https://ria.ru/20230401/obstrel-1862307794.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 01.04.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, заявили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T06:32

2023-04-01T06:32

2023-04-01T08:56

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853104653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_46bc48fd012bfd41a187e9a0816549a2.jpg

ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 04:00 (совпадает с мск. — Прим. ред.) — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район)", — говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230331/obstrel-1862104825.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато