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Ефимов: развивать неэффективный участок в СВАО будет городской оператор - РИА Новости, 01.04.2023
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09:15 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/moskva-1862316294.html
Ефимов: развивать неэффективный участок в СВАО будет городской оператор
Ефимов: развивать неэффективный участок в СВАО будет городской оператор - РИА Новости, 01.04.2023
Ефимов: развивать неэффективный участок в СВАО будет городской оператор
Комплексное развитие территории (КРТ) неэффективно используемого земельного участка в Ярославском районе на северо-востоке Москвы, по решению столичных властей, РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T09:15
2023-04-01T09:15
ярославский район
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
управление гражданского строительства
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Комплексное развитие территории (КРТ) неэффективно используемого земельного участка в Ярославском районе на северо-востоке Москвы, по решению столичных властей, проведет городской оператор, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Комплексным развитием неэффективно используемой территории в Хибинском проезде займется казенное предприятие "Управление гражданского строительства". На участке планируется возвести общественно-деловые объекты, а также жилье по программе реновации", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что инвестиции в проект составят более 13,5 миллиарда рублей, а бюджетный эффект для города – более 500 миллионов рублей в год. Кроме того, по итогам реализации проекта КРТ город получит свыше 1,5 тысячи новых рабочих мест.В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что проект планируется завершить в течение пяти лет. За это время в районе возведут более 70 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации, а также школу, детский сад, объекты здравоохранения и спорта.Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета.
https://ria.ru/20230331/ochakovo-1862036517.html
https://ria.ru/20230329/efimov-1861436461.html
ярославский район
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ярославский район, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, управление гражданского строительства
Ярославский район, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Управление гражданского строительства

Ефимов: развивать неэффективный участок в СВАО будет городской оператор

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Комплексное развитие территории (КРТ) неэффективно используемого земельного участка в Ярославском районе на северо-востоке Москвы, по решению столичных властей, проведет городской оператор, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Комплексным развитием неэффективно используемой территории в Хибинском проезде займется казенное предприятие "Управление гражданского строительства". На участке планируется возвести общественно-деловые объекты, а также жилье по программе реновации", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
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Он добавил, что инвестиции в проект составят более 13,5 миллиарда рублей, а бюджетный эффект для города – более 500 миллионов рублей в год. Кроме того, по итогам реализации проекта КРТ город получит свыше 1,5 тысячи новых рабочих мест.
В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что проект планируется завершить в течение пяти лет. За это время в районе возведут более 70 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации, а также школу, детский сад, объекты здравоохранения и спорта.
Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета.
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Ярославский районМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим ГаманУправление гражданского строительства
 
 
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