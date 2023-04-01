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В Москву прилетели скворцы, белые трясогузки и дрозды - РИА Новости, 01.04.2023
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08:38 01.04.2023 (обновлено: 08:45 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/moskva-1862312792.html
В Москву прилетели скворцы, белые трясогузки и дрозды
В Москву прилетели скворцы, белые трясогузки и дрозды - РИА Новости, 01.04.2023
В Москву прилетели скворцы, белые трясогузки и дрозды
Скворцы, белые трясогузки и дрозды уже прилетели в Москву, в апреле ожидается большинство мигрирующих птиц, сообщил РИА Новости специалист "Мосприроды" Николай... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T08:38
2023-04-01T08:45
москва
николай кудрявцев
мосприрода
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Скворцы, белые трясогузки и дрозды уже прилетели в Москву, в апреле ожидается большинство мигрирующих птиц, сообщил РИА Новости специалист "Мосприроды" Николай Кудрявцев в Международный день птиц. "Скворцы, белые трясогузки, зяблики, зарянки уже слышатся, певчие дрозды, черные дрозды, полевой жаворонок - эти птицы уже прилетели в Москву", - рассказал Кудрявцев. Он отметил, что в апреле в столицу прилетит основная масса птиц - это варакушка, мухоловка-пеструшка, серая мухоловка, обыкновенная горихвостка, вертишейка, различные славковые, камышовки, луговой чекан, деревенские ласточки.
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москва, николай кудрявцев, мосприрода, общество
Москва, Николай Кудрявцев, Мосприрода, Общество
В Москву прилетели скворцы, белые трясогузки и дрозды

Специалист "Мосприроды": в Москву прилетели скворцы, белые трясогузки и дрозды

© Фото : Мосприрода/TelegramПервые скворцы в природном заказнике "Долина реки Сетунь" в Москве
Первые скворцы в природном заказнике Долина реки Сетунь в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© Фото : Мосприрода/Telegram
Первые скворцы в природном заказнике "Долина реки Сетунь" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Скворцы, белые трясогузки и дрозды уже прилетели в Москву, в апреле ожидается большинство мигрирующих птиц, сообщил РИА Новости специалист "Мосприроды" Николай Кудрявцев в Международный день птиц.
"Скворцы, белые трясогузки, зяблики, зарянки уже слышатся, певчие дрозды, черные дрозды, полевой жаворонок - эти птицы уже прилетели в Москву", - рассказал Кудрявцев.
Он отметил, что в апреле в столицу прилетит основная масса птиц - это варакушка, мухоловка-пеструшка, серая мухоловка, обыкновенная горихвостка, вертишейка, различные славковые, камышовки, луговой чекан, деревенские ласточки.
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