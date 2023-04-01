https://ria.ru/20230401/moskva-1862312792.html

В Москву прилетели скворцы, белые трясогузки и дрозды

В Москву прилетели скворцы, белые трясогузки и дрозды - РИА Новости, 01.04.2023

В Москву прилетели скворцы, белые трясогузки и дрозды

Скворцы, белые трясогузки и дрозды уже прилетели в Москву, в апреле ожидается большинство мигрирующих птиц, сообщил РИА Новости специалист "Мосприроды" Николай... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T08:38

2023-04-01T08:38

2023-04-01T08:45

москва

николай кудрявцев

мосприрода

общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Скворцы, белые трясогузки и дрозды уже прилетели в Москву, в апреле ожидается большинство мигрирующих птиц, сообщил РИА Новости специалист "Мосприроды" Николай Кудрявцев в Международный день птиц. "Скворцы, белые трясогузки, зяблики, зарянки уже слышатся, певчие дрозды, черные дрозды, полевой жаворонок - эти птицы уже прилетели в Москву", - рассказал Кудрявцев. Он отметил, что в апреле в столицу прилетит основная масса птиц - это варакушка, мухоловка-пеструшка, серая мухоловка, обыкновенная горихвостка, вертишейка, различные славковые, камышовки, луговой чекан, деревенские ласточки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, николай кудрявцев, мосприрода, общество