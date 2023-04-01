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В Москву прилетели скворцы, белые трясогузки и дрозды
В Москву прилетели скворцы, белые трясогузки и дрозды - РИА Новости, 01.04.2023
В Москву прилетели скворцы, белые трясогузки и дрозды
Скворцы, белые трясогузки и дрозды уже прилетели в Москву, в апреле ожидается большинство мигрирующих птиц, сообщил РИА Новости специалист "Мосприроды" Николай... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T08:38
2023-04-01T08:38
2023-04-01T08:45
москва
николай кудрявцев
мосприрода
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Скворцы, белые трясогузки и дрозды уже прилетели в Москву, в апреле ожидается большинство мигрирующих птиц, сообщил РИА Новости специалист "Мосприроды" Николай Кудрявцев в Международный день птиц. "Скворцы, белые трясогузки, зяблики, зарянки уже слышатся, певчие дрозды, черные дрозды, полевой жаворонок - эти птицы уже прилетели в Москву", - рассказал Кудрявцев. Он отметил, что в апреле в столицу прилетит основная масса птиц - это варакушка, мухоловка-пеструшка, серая мухоловка, обыкновенная горихвостка, вертишейка, различные славковые, камышовки, луговой чекан, деревенские ласточки.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, николай кудрявцев, мосприрода, общество
Москва, Николай Кудрявцев, Мосприрода, Общество
В Москву прилетели скворцы, белые трясогузки и дрозды
Специалист "Мосприроды": в Москву прилетели скворцы, белые трясогузки и дрозды
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Скворцы, белые трясогузки и дрозды уже прилетели в Москву, в апреле ожидается большинство мигрирующих птиц, сообщил РИА Новости специалист "Мосприроды" Николай Кудрявцев в Международный день птиц.
"Скворцы, белые трясогузки, зяблики, зарянки уже слышатся, певчие дрозды, черные дрозды, полевой жаворонок - эти птицы уже прилетели в Москву", - рассказал Кудрявцев.
Он отметил, что в апреле в столицу прилетит основная масса птиц - это варакушка, мухоловка-пеструшка, серая мухоловка, обыкновенная горихвостка, вертишейка, различные славковые, камышовки, луговой чекан, деревенские ласточки.
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