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Вильфанд рассказал, какой будет погода в Москве в начале апреля
Вильфанд рассказал, какой будет погода в Москве в начале апреля - РИА Новости, 01.04.2023
Вильфанд рассказал, какой будет погода в Москве в начале апреля
"Бурного" тепла в Москве и области в начале следующей недели ждать не стоит, однако погода будет комфортной с дневными температурами от 7 до 9 градусов тепла,... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T03:19
2023-04-01T03:19
2023-04-01T03:19
общество
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роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "Бурного" тепла в Москве и области в начале следующей недели ждать не стоит, однако погода будет комфортной с дневными температурами от 7 до 9 градусов тепла, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Сильных осадков, по его словам, не ожидается, но небольшие дожди будут идти. "Бурного тепла ждать не стоит, но все-таки 9-10 градусов – это уже комфортная погода", - добавил синоптик.
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал, какой будет погода в Москве в начале апреля
Вильфанд: "бурного" тепла в Москве в начале апреля не будет, но погода будет комфортной
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "Бурного" тепла в Москве и области в начале следующей недели ждать не стоит, однако погода будет комфортной с дневными температурами от 7 до 9 градусов тепла, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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"Всю первую половину следующей недели примерно вот такой режим: ночью +3…+8 градусов, днем +7…+9, но по области даже до двузначных значений – от 7 до 12 градусов. Такая температура примерно на два градуса выше нормы, но небо не будет ясное, потому что циклоническая деятельность, давление ниже нормы", - сказал Вильфанд.
Сильных осадков, по его словам, не ожидается, но небольшие дожди будут идти.
"Бурного тепла ждать не стоит, но все-таки 9-10 градусов – это уже комфортная погода", - добавил синоптик.
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