https://ria.ru/20230401/moskva-1862303518.html

Вильфанд рассказал, какой будет погода в Москве в начале апреля

Вильфанд рассказал, какой будет погода в Москве в начале апреля - РИА Новости, 01.04.2023

Вильфанд рассказал, какой будет погода в Москве в начале апреля

"Бурного" тепла в Москве и области в начале следующей недели ждать не стоит, однако погода будет комфортной с дневными температурами от 7 до 9 градусов тепла,... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T03:19

2023-04-01T03:19

2023-04-01T03:19

общество

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "Бурного" тепла в Москве и области в начале следующей недели ждать не стоит, однако погода будет комфортной с дневными температурами от 7 до 9 градусов тепла, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Сильных осадков, по его словам, не ожидается, но небольшие дожди будут идти. "Бурного тепла ждать не стоит, но все-таки 9-10 градусов – это уже комфортная погода", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20230331/sneg-1862032593.html

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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр