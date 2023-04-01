https://ria.ru/20230401/moldaviya-1862354591.html

Молдавский депутат призвал развивать отношения с Москвой

Молдавский депутат призвал развивать отношения с Москвой - РИА Новости, 01.04.2023

Молдавский депутат призвал развивать отношения с Москвой

Антироссийская позиция официального Кишинева является губительной для страны, Молдавия должна развивать отношения с Россией, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T15:00

2023-04-01T15:00

2023-04-01T15:00

молдавия

россия

москва

майя санду

псрм

в мире

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КИШИНЕВ, 1 апр – РИА Новости. Антироссийская позиция официального Кишинева является губительной для страны, Молдавия должна развивать отношения с Россией, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента Александр Нестеровский. Ранее Нестеровский и его коллега Ирина Лозован объявили о своем выходе из партии социалистов (ПСРМ) и парламентского Блока коммунистов и социалистов. В пятницу они анонсировали создание новой политической силы социальной направленности. Политики приняли решение сохранить депутатские мандаты, чтобы оставаться независимыми парламентариями. "Новая политсила, во-первых, будет промолдавской, прогосударственной партией. Во-вторых, мы не стесняемся открыто говорить о дружбе и партнерстве с Россией. Сейчас власти республики ведут крайне агрессивную антироссийскую политику. Такая позиция губительна для республики. Отдаляясь от РФ, мы загоним себя в угол. Молдавия должна развиваться не только в Западном, но и Восточном направлении", - сказал Нестеровский. Депутат также отметил, что центральные власти Молдавии формируют образ врага из России, а с такой позицией несогласно большинство жителей страны. Нестеровский убежден, что политическая борьба против узурпации власти в Молдавии не должна вестись только в парламенте, оппозиция обязана поддержать народные протесты на улицах. "Я и Ирина Лозован вышли из ПСРМ не для того, чтобы ее критиковать. Мы осознаем, что политическая борьба против узурпации власти в стране должна проходить не только в зале парламента, поэтому и приняли решение присоединиться к платформе "Движение для народа", которая объединяет ряд оппозиционных сил. Мы присоединились к людям, у которых схожая позиция с нашей: действовать нужно решительно, мирные протесты на улицах – это не дестабилизация ситуации, один из рычагов давления на власть, чтобы она считалась с мнение большинства граждан. А их позиция отличается от позиции режима президента Майи Санду и ее ручной правящей партии", - сказал Нестеровский. Депутат подчеркнул, что новое политическое формирование, которое создается, не будет стесняться своих геополитических взглядов. Собеседник подчеркнул, что жителям Молдавии чужда милитаристская риторика действующей власти. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста против роста цен и повышения тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". В январе политсила инициировала платформу "Движение для народа", к которой призвала присоединиться другие оппозиционные партии. ПСРМ не поддержала это предложение, сославшись на свои акции протеста, однако некоторые депутаты от парламентского Блока коммунистов и социалистов, в которую входит ПСРМ, неоднократно выходили по личной инициативе на митинги в рамках платформы "Движение для народа". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.

https://ria.ru/20230401/rumyniya-1862295337.html

https://ria.ru/20230330/moldaviya-1861824551.html

https://ria.ru/20230329/konflikt-1861715019.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, россия, москва, майя санду, псрм, в мире