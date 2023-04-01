https://ria.ru/20230401/moldaviya-1862319831.html

Глава Молдавии встретилась с Зеленским

Глава Молдавии встретилась с Зеленским - РИА Новости, 01.04.2023

Глава Молдавии встретилась с Зеленским

Президент Молдавии Майя Санду обсудила с Владимиром Зеленским сотрудничество в сфере энергетической безопасности, а также модернизацию инфраструктуры. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T09:38

2023-04-01T09:38

2023-04-01T09:39

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евросоюз

еврокомиссия

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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду обсудила с Владимиром Зеленским сотрудничество в сфере энергетической безопасности, а также модернизацию инфраструктуры. "В Киеве на встрече с … Владимиром Зеленским я выразила солидарность с украинским народом. Я обсудила … ряд тем двусторонней повестки дня, в том числе наше сотрудничество по проектам модернизации и расширения инфраструктуры, укрепления энергетической безопасности", - написала Санду в Facebook* после визита на Украину. По ее словам, главы государств также договорились координировать усилия в процессе достижения начала переговоров о присоединении к ЕС. Год назад, 3 марта, президент Молдавии Майя Санду подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230331/bucha-1862163212.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, украина, киев, майя санду, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия