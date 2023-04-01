https://ria.ru/20230401/moldaviya-1862319831.html
Глава Молдавии встретилась с Зеленским
Глава Молдавии встретилась с Зеленским - РИА Новости, 01.04.2023
Глава Молдавии встретилась с Зеленским
Президент Молдавии Майя Санду обсудила с Владимиром Зеленским сотрудничество в сфере энергетической безопасности, а также модернизацию инфраструктуры. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T09:38
2023-04-01T09:38
2023-04-01T09:39
в мире
молдавия
украина
киев
майя санду
владимир зеленский
евросоюз
еврокомиссия
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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду обсудила с Владимиром Зеленским сотрудничество в сфере энергетической безопасности, а также модернизацию инфраструктуры. "В Киеве на встрече с … Владимиром Зеленским я выразила солидарность с украинским народом. Я обсудила … ряд тем двусторонней повестки дня, в том числе наше сотрудничество по проектам модернизации и расширения инфраструктуры, укрепления энергетической безопасности", - написала Санду в Facebook* после визита на Украину. По ее словам, главы государств также договорились координировать усилия в процессе достижения начала переговоров о присоединении к ЕС. Год назад, 3 марта, президент Молдавии Майя Санду подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230331/bucha-1862163212.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, украина, киев, майя санду, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Молдавия, Украина, Киев, Майя Санду, Владимир Зеленский, Евросоюз, Еврокомиссия
Глава Молдавии встретилась с Зеленским
Глава Молдавии Санду обсудила с Зеленским сотрудничество в сфере энергобезопасности