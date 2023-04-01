https://ria.ru/20230401/moldaviya-1862311404.html

Судьям Высшей судебной палаты Молдавии временно запретили увольняться

Судьям Высшей судебной палаты Молдавии временно запретили увольняться - РИА Новости, 01.04.2023

Судьям Высшей судебной палаты Молдавии временно запретили увольняться

Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдавии под руководством премьера Дорина Речана приняла решение о временном запрете для членов Высшей судебной палаты на... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T08:23

2023-04-01T08:23

2023-04-01T08:23

в мире

молдавия

дорин речан

майя санду

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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдавии под руководством премьера Дорина Речана приняла решение о временном запрете для членов Высшей судебной палаты на увольнение, сообщила пресс-служба правительства республики. Общее собрание судей Молдавии состоялось в пятницу впервые с 2019 года. На этом заседании должны были утвердить новых членов Высшего совета магистратуры (ВСМ) и Высшей судебной палаты, однако члены совета не смогли договориться, заседание перенесено на 28 апреля. Совет безопасности под руководством президента Майи Санду 20 марта постановил, что состав ВСМ должен быть утвержден в течение 30 дней. "Члены комиссии по чрезвычайным ситуациям констатировали чрезвычайную ситуацию, сложившуюся в Высшей судебной палате, и утвердили решение о принятии экстренной временной меры по приостановке принятия заявлений об отставке судей в течение 30 дней в целях обеспечения работы учреждения", - сообщается на сайте кабмина. В комиссии пояснили, что это экстренная мера, поскольку необходимо скорректировать и обеспечить правовую базу для функционирования правосудия. Если значительная часть имеющихся в Высшей судебной палате вакансий будет заполнена в ближайшее время, то решение комиссии может быть отменено раньше, чем через 30 дней. В Молдавии в марте прошлого года вступил в силу закон о предварительной проверке кандидатов в Высший совет магистратуры и Высшую судебную палату. Согласно ему, кандидатов на должность в эти ведомства проверят на неподкупность. Спецкомиссия, в которую входят и зарубежные эксперты, проверит весь ближний круг судей. Ассоциация судей Молдавии и Ассоциация судей "Голос правосудия" осудили инициативу властей, в ответ на решение о проверке последовала массовая отставка из Высшей судебной палаты и других органов правосудия республики. Высший совет магистратуры Молдавии — это орган, отвечающий за организацию и функционирование судебной системы. В его состав, помимо судей, входят министр юстиции и генеральный прокурор. Члены ВСМ вносят предложения президенту или парламенту о перестановках в судебной системе, принимают присягу судей, утверждают регламенты отбора кандидатов на вакантные должности в судебной системе.

https://ria.ru/20230401/rumyniya-1862295337.html

https://ria.ru/20230330/moldaviya-1861824551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, дорин речан, майя санду