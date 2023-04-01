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Овчинский: МНПЗ после модернизации станет самым современным в Европе

Овчинский: МНПЗ после модернизации станет самым современным в Европе - РИА Новости, 01.04.2023

Овчинский: МНПЗ после модернизации станет самым современным в Европе

Московский нефтеперерабатывающий завод после завершения модернизации к 2025 году станет самым чистым и современным предприятием индустрии нефтепереработки в... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T10:13

2023-04-01T10:13

2023-04-01T10:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

газпромнефть-мнпз

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Московский нефтеперерабатывающий завод после завершения модернизации к 2025 году станет самым чистым и современным предприятием индустрии нефтепереработки в Европе, сказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП), входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.В субботу МНПЗ отмечает 85-летний юбилей, 1 апреля 1938 года здесь переработали первую тонну нефти."Ежегодно на столичном заводе перерабатывается более 12 миллионов тонн нефти. Предприятие обеспечивает около 2,3 тысячи человек рабочими местами, а производственные мощности завода позволяют покрыть более трети запросов Москвы на моторное и авиационное топливо, которое поставляется, в том числе, на столичные АЗС и в аэропорты. Благодаря модернизации, которую планируется завершить к 2025 году, завод станет самым чистым и современным нефтеперерабатывающим в Европе. Уже сейчас воздействие на окружающую среду сокращено в четыре раза", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Предприятие выпускает свыше 30 наименований продукции: бензин и дизельное топливо Евро-5, авиационный керосин для самолетов, сжиженный газ, судовое топливо и битум для дорожных работ – на МНПЗ действует крупнейшая битумная установка в Европе. Сегодня на МНПЗ продолжается заключительный этап масштабной модернизации – возведение комплекса глубокой переработки нефти, который почти до 100% увеличит глубину переработки нефти, а также позволит перейти на безотходное производство. Завершить модернизацию планируется до 2025 года.В 2011 году завод перешел под управление компании "Газпром нефть", которая начала самую масштабную в его истории модернизацию, основная цель которой – вывести завод на уровень лучших мировых НПЗ по производственным и экологическим характеристикам.Так, уже в 2013 году Московскому МНПЗ удалось полностью перейти на выпуск топлива экологического стандарта Евро-5. Тогда же Москва стала первым городом в России, который перешел на новые экологические стандарты. В 2015 году МНПЗ первым среди всех нефтеперерабатывающих предприятий России внедрил автоматизированную систему мониторинга атмосферного воздуха и стал пилотной площадкой по внедрению подобных систем для всех предприятий отрасли. Также на Московском НПЗ в 2017 году запустили современные биологические очистные сооружения "Биосфера", которые повысили эффективность очистки воды до 99,9% и обеспечили практически замкнутый цикл водопотребления. В 2021 году МНПЗ полностью демонтировал установки прошлого поколения, на смену которым пришел "Евро+", отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221228/ovchinskiy-1841780805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, газпромнефть-мнпз