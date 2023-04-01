https://ria.ru/20230401/mitropolit-1862399634.html

Украинский суд назначил митрополиту Павлу домашний арест на два месяца

Украинский суд назначил митрополиту Павлу домашний арест на два месяца - РИА Новости, 01.04.2023

Украинский суд назначил митрополиту Павлу домашний арест на два месяца

Шевченковский районный суд Киева отправил наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла под домашний арест на два месяца, сообщил Союз православных... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T20:28

2023-04-01T20:28

2023-04-01T22:47

религия

украина

киево-печерская лавра

украинская православная церковь

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева отправил наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла под домашний арест на два месяца, сообщил Союз православных журналистов в Telegram-канале.В свою очередь, прокурор запрашивал для священника домашний арест на два месяца с ношением браслета. На заседании он среди прочего заявил, что начиная с 24 февраля 2022 года Петр Лебедь (митрополит Павел) "решил оправдывать "агрессию РФ", будучи наместником Киево-Печерской лавры, путем общения с прихожанами монастыря".Как сообщило украинское издание "Страна", священнослужитель будет находиться под домашним арестом с применением электронного браслета. При этом суд отказал ему в посещении богослужений в Киево-Печерской лавре, однако разрешил записывать видеообращения к верующим, на запрете которых настаивала прокуратура.Сам митрополит назвал вердикт политическим заказом. "Нет оснований.. Я не сделал ничего. Знаю, что это политический заказ, потому что мне угрожали. Служба безопасности Украины вызывала меня к директору музея, сказали, что против вас нужно открывать... Я знаю, кто это, но не стану разбираться - это не в моем стиле", — сказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Украинская правда".Священнослужитель подчеркнул, что все принимает как волю Божью, как верующий человек, и относится ко всей этой ситуации "абсолютно спокойно и с честью". При этом он отметил, что по адресу, где ему предстоит отбывать срок, нет ни связи, ни тепла, ни света, "ни кружки, ни ложки".Ранее суд перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения митрополиту на понедельник, 3 апреля. Причиной стало его плохое состояние здоровья. Тем не менее позже суд согласовал принудительный привод священнослужителя.Сегодня к митрополиту Павлу пришли с обысками сотрудники СБУ. Ему предъявили подозрения со стороны украинских властей, а затем отправили под домашний арест. В СБУ сообщили, что настоятеля подозревают по двум статьям: "Разжигание межрелигиозной вражды" и "Оправдание агрессии России".Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления о разрыве бессрочного договора аренды, которое Министерство культуры Украины направило УПЦ. Монахам предписали покинуть обитель 29 марта. При этом глава ведомства Александр Ткаченко предложил им остаться, но при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). В ответ митрополит Павел (Лебедь) подчеркнул, что компромиссов по монастырю быть не может и братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды подали в Хозяйственный суд Киева.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, а также другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал приложить все усилия, чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство из-за ситуации с лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".

https://ria.ru/20230401/zakharova-1862402410.html

https://ria.ru/20230401/lyudi-1862395679.html

https://ria.ru/20230331/upts-1862244157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, киево-печерская лавра, украинская православная церковь