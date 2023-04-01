Прокуроры попросили для митрополита Павла 60 дней домашнего ареста
"Союз православных журналистов": для митрополита Павла попросили 60 дней домашнего ареста
© Фото : Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦНаместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел
Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Прокуратура просит для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) 60 дней домашнего ареста, а также запретить ему записывать обращения в соцсетях к верующим, сообщает издание "Союз православных журналистов".
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"Прокуратура просит для митрополита Павла 60 дней домашнего ареста и ношения браслета, а также запрет соцсетей для того, чтобы владыка не записывал обращения к верующим", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
Как сообщало ранее издание "Страна", адвокаты наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) потребовали отвода судьи из-за отклонения их ходатайства. Сообщается, что судья данное ходатайство отклонил.
Ранее в субботу суд перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения митрополиту Павлу на понедельник, 3 апреля из-за его состояния здоровья. Позже суд Киева согласовал принудительный его привод.
Ранее утром в субботу наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании". Позже очевидцы сообщили об обысках в доме наместника Лавры, а сам Павел в разговоре с прихожанами сообщал о "домашнем аресте" и некоем протоколе, который ему "нужно подписать". Служба безопасности Украины позже подтвердила вынесение подозрения митрополиту по двум статьям, украинские СМИ сообщали о том, что прокуратура в суде добивается его круглосуточного домашнего ареста.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.