https://ria.ru/20230401/mitropolit-1862394393.html

Прокуроры попросили для митрополита Павла 60 дней домашнего ареста

Прокуроры попросили для митрополита Павла 60 дней домашнего ареста - РИА Новости, 01.04.2023

Прокуроры попросили для митрополита Павла 60 дней домашнего ареста

Прокуратура просит для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) 60 дней домашнего ареста, а также запретить ему записывать обращения в... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T19:58

2023-04-01T19:58

2023-04-01T20:14

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Прокуратура просит для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) 60 дней домашнего ареста, а также запретить ему записывать обращения в соцсетях к верующим, сообщает издание "Союз православных журналистов".Как сообщало ранее издание "Страна", адвокаты наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) потребовали отвода судьи из-за отклонения их ходатайства. Сообщается, что судья данное ходатайство отклонил.Ранее в субботу суд перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения митрополиту Павлу на понедельник, 3 апреля из-за его состояния здоровья. Позже суд Киева согласовал принудительный его привод.Ранее утром в субботу наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании". Позже очевидцы сообщили об обысках в доме наместника Лавры, а сам Павел в разговоре с прихожанами сообщал о "домашнем аресте" и некоем протоколе, который ему "нужно подписать". Служба безопасности Украины позже подтвердила вынесение подозрения митрополиту по двум статьям, украинские СМИ сообщали о том, что прокуратура в суде добивается его круглосуточного домашнего ареста.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.

https://ria.ru/20230331/upts-1862244157.html

https://ria.ru/20230401/zelenskiy-1862367210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, украинская православная церковь, киево-печерская лавра, в мире, киев, россия, ситуация вокруг упц