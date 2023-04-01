https://ria.ru/20230401/mitropolit-1862365202.html

Митрополиту Павлу стало плохо на заседании суда

Митрополиту Павлу стало плохо на заседании суда - РИА Новости, 01.04.2023

Митрополиту Павлу стало плохо на заседании суда

Наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедю) стало плохо во время судебного заседания, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T16:05

2023-04-01T16:05

2023-04-01T17:19

религия

украина

александр ткаченко (протоиерей)

антониу гутерриш

франциск (хорхе марио бергольо)

служба безопасности украины

оон

ситуация вокруг упц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862365453_141:67:2595:1447_1920x0_80_0_0_3ab061d2230390999de10a7fb9abad88.jpg

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедю) стало плохо во время судебного заседания, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.По информации издания, митрополит покинул зал. Сторона защиты настоятеля Киево-Печерской лавры подала ходатайство о предоставлении им оригиналов аудиозаписей, опубликованных ранее Службой безопасности Украины. Но оригиналы записей не предоставили, поскольку их просто "нет в материалах обвинения".Адвокаты Павла заявляют, что часть обвинений, предъявленных митрополиту, строится на отсылке именно к записям СБУ. Процессуально оригиналы записей должны были предоставить стороне защиты на аудиодиске, уточняет издание. Ранее в субботу адвокату отказали в переносе на понедельник заседания суда о выборе меры пресечения священнослужителю, защита запросила отвод судьи из-за предвзятости.Сегодня к наместнику лавры митрополиту Павлу пришли с обысками сотрудники СБУ. Ему предъявили подозрения со стороны украинских властей, а затем отправили под домашний арест. В СБУ сообщили, что настоятеля подозревают по двум статьям: "Разжигание межрелигиозной вражды" и "Оправдание агрессии России".Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления о разрыве бессрочного договора аренды, которое Министерство культуры Украины направило УПЦ. Монахам предписали покинуть обитель 29 марта. При этом глава ведомства Александр Ткаченко предложил им остаться, но при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Накануне министр заявил, что суд разрешил расторгнуть соглашение об аренде зданий лавры.Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта, но верующие два дня подряд не пропускали ее представителей на территорию обители. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.Митрополит Павел (Лебедь) подчеркнул, что компромиссов по лавре быть не может и братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды подали в Хозяйственный суд Киева.В последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".На минувшей неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.

https://ria.ru/20230401/religiya-1862339889.html

https://ria.ru/20230401/reaktsiya-1862367558.html

https://ria.ru/20230401/korpus-1862321053.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, александр ткаченко (протоиерей), антониу гутерриш, франциск (хорхе марио бергольо), служба безопасности украины, оон, ситуация вокруг упц, киев