Митрополит Павел благословил сотрудников СБУ
Митрополит Павел благословил сотрудников СБУ, которые вели его на допрос
© Фото : СБУОбыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла
© Фото : СБУ
Обыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) благословил и назвал "ангелами" сотрудников СБУ, следивших за литургией в лавре, а затем сопроводивших его на допрос после проповеди.
"Сегодня в 12 часов меня принимают в СБУ… Меня ждут в службе безопасности, у меня есть два "ангела", спаси Господи этих хлопчиков, дай Бог им всего самого наилучшего, чтобы все у них было. А вам, братья и сестры, благословение подаст блаженнейший (митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский), глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) – ред.). Вы поэтому меня не задерживайте, отпустите с миром, чтобы их не наказывали", - сказал митрополит, указав на двух стоявших у алтаря людей с закрытыми лицами. После этого он покинул храм в их сопровождении.
Проповедь транслировалась каналом Украинской православной церкви (УПЦ) в YouTube.
Ранее сообщалось, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) вызван на допрос, который должен начаться в 12.00 мск, его обвиняют в разжигании межрелигиозной розни из-за критики раскольнической Православной церкви Украины(ПЦУ).
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.