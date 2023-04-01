https://ria.ru/20230401/mitropolit-1862356649.html

Митрополит Павел благословил сотрудников СБУ

Митрополит Павел благословил сотрудников СБУ - РИА Новости, 01.04.2023

Митрополит Павел благословил сотрудников СБУ

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) благословил и назвал "ангелами" сотрудников СБУ, следивших за литургией в лавре, а затем сопроводивших РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T15:10

2023-04-01T15:10

2023-04-01T15:10

религия

украина

александр ткаченко (протоиерей)

служба безопасности украины

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) благословил и назвал "ангелами" сотрудников СБУ, следивших за литургией в лавре, а затем сопроводивших его на допрос после проповеди. "Сегодня в 12 часов меня принимают в СБУ… Меня ждут в службе безопасности, у меня есть два "ангела", спаси Господи этих хлопчиков, дай Бог им всего самого наилучшего, чтобы все у них было. А вам, братья и сестры, благословение подаст блаженнейший (митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский), глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) – ред.). Вы поэтому меня не задерживайте, отпустите с миром, чтобы их не наказывали", - сказал митрополит, указав на двух стоявших у алтаря людей с закрытыми лицами. После этого он покинул храм в их сопровождении. Проповедь транслировалась каналом Украинской православной церкви (УПЦ) в YouTube. Ранее сообщалось, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) вызван на допрос, который должен начаться в 12.00 мск, его обвиняют в разжигании межрелигиозной розни из-за критики раскольнической Православной церкви Украины(ПЦУ). Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.

https://ria.ru/20230329/zakonodatelstvo-1861409075.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, александр ткаченко (протоиерей), служба безопасности украины, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц