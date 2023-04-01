Рейтинг@Mail.ru
Митрополит Павел благословил сотрудников СБУ - РИА Новости, 01.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:10 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/mitropolit-1862356649.html
Митрополит Павел благословил сотрудников СБУ
Митрополит Павел благословил сотрудников СБУ - РИА Новости, 01.04.2023
Митрополит Павел благословил сотрудников СБУ
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) благословил и назвал "ангелами" сотрудников СБУ, следивших за литургией в лавре, а затем сопроводивших РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T15:10
2023-04-01T15:10
религия
украина
александр ткаченко (протоиерей)
служба безопасности украины
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862339449_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1b8f18099cdab94023032c57db82bb4f.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) благословил и назвал "ангелами" сотрудников СБУ, следивших за литургией в лавре, а затем сопроводивших его на допрос после проповеди. "Сегодня в 12 часов меня принимают в СБУ… Меня ждут в службе безопасности, у меня есть два "ангела", спаси Господи этих хлопчиков, дай Бог им всего самого наилучшего, чтобы все у них было. А вам, братья и сестры, благословение подаст блаженнейший (митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский), глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) – ред.). Вы поэтому меня не задерживайте, отпустите с миром, чтобы их не наказывали", - сказал митрополит, указав на двух стоявших у алтаря людей с закрытыми лицами. После этого он покинул храм в их сопровождении. Проповедь транслировалась каналом Украинской православной церкви (УПЦ) в YouTube. Ранее сообщалось, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) вызван на допрос, который должен начаться в 12.00 мск, его обвиняют в разжигании межрелигиозной розни из-за критики раскольнической Православной церкви Украины(ПЦУ). Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
https://ria.ru/20230329/zakonodatelstvo-1861409075.html
https://ria.ru/20230329/goneniya-1861668777.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862339449_21:0:989:726_1920x0_80_0_0_9f1b058219decbbcfef21752e6e1c0f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, александр ткаченко (протоиерей), служба безопасности украины, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Александр Ткаченко (протоиерей), Служба безопасности Украины, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
Митрополит Павел благословил сотрудников СБУ

Митрополит Павел благословил сотрудников СБУ, которые вели его на допрос

© Фото : СБУОбыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла
Обыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© Фото : СБУ
Обыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) благословил и назвал "ангелами" сотрудников СБУ, следивших за литургией в лавре, а затем сопроводивших его на допрос после проповеди.
"Сегодня в 12 часов меня принимают в СБУ… Меня ждут в службе безопасности, у меня есть два "ангела", спаси Господи этих хлопчиков, дай Бог им всего самого наилучшего, чтобы все у них было. А вам, братья и сестры, благословение подаст блаженнейший (митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский), глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) – ред.). Вы поэтому меня не задерживайте, отпустите с миром, чтобы их не наказывали", - сказал митрополит, указав на двух стоявших у алтаря людей с закрытыми лицами. После этого он покинул храм в их сопровождении.
Проповедь транслировалась каналом Украинской православной церкви (УПЦ) в YouTube.
Ранее сообщалось, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) вызван на допрос, который должен начаться в 12.00 мск, его обвиняют в разжигании межрелигиозной розни из-за критики раскольнической Православной церкви Украины(ПЦУ).
Женщины на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Законодательство Украины абсолютно растоптано, заявил митрополит
29 марта, 00:52
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Греческий митрополит призвал все церкви осудить гонения на монахов УПЦ
29 марта, 18:21
 
РелигияУкраинаАлександр Ткаченко (протоиерей)Служба безопасности УкраиныПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала