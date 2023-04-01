Рейтинг@Mail.ru
Источник в РПЦ прокомментировал арест наместника Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 01.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:03 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/mitropolit-1862349703.html
Источник в РПЦ прокомментировал арест наместника Киево-Печерской лавры
Источник в РПЦ прокомментировал арест наместника Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 01.04.2023
Источник в РПЦ прокомментировал арест наместника Киево-Печерской лавры
В Русской православной церкви (РПЦ) надеются, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) сможет обратиться в... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T14:03
2023-04-01T14:03
религия
религия
русская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
украина
киево-печерская лавра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862339449_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1b8f18099cdab94023032c57db82bb4f.jpg
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. В Русской православной церкви (РПЦ) надеются, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) сможет обратиться в международные правозащитные организации из-за помещения под домашний арест, однако надежд на возможность их помощи мало, заявил РИА Новости источник в Русской церкви. Ранее утром в субботу митрополит заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании". Позже очевидцы сообщили об обысках в доме наместника Лавры, а сам Павел в разговоре с прихожанами сообщал о "домашнем аресте" и некоем протоколе, который ему "нужно подписать". Служба безопасности Украины позже подтвердила вынесение подозрения митрополиту по двум статьям, украинские СМИ сообщали о том, что прокуратура в суде добивается его круглосуточного домашнего ареста. "Хотелось бы верить, что владыке Павлу удастся обратиться в международные правозащитные структуры, однако надежд на то, что они помогут, все меньше", – сказал собеседник агентства. Источник добавил, что происходящее беззаконие будет навсегда вписано в историю творимого украинской властью. "Украинская власть не останавливается и не остановится в своем безумном желании уничтожить Украинскую церковь и изгнать ее из святынь, в которых Церковь несла свое служение на протяжении многих веков. Помещение владыки Павла под домашний арест имеет простую и циничную цель воспрепятствовать ему в несении служения и помешать защитить тех верующих, которые намерены отстаивать свои права, в том числе право молиться в принадлежащей им святыне", – сказал он. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической Украинской православной церкви (УПЦ) минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Однако митрополит Павел заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
https://ria.ru/20230401/stychka-1862335637.html
https://ria.ru/20230401/lavra-1862322105.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862339449_21:0:989:726_1920x0_80_0_0_9f1b058219decbbcfef21752e6e1c0f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия, русская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украина, киево-печерская лавра
Религия, Религия, Русская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Украина, Киево-Печерская Лавра
Источник в РПЦ прокомментировал арест наместника Киево-Печерской лавры

В РПЦ хотели бы, чтобы митрополит Павел мог обратиться к правозащитникам

© Фото : СБУОбыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла
Обыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© Фото : СБУ
Обыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. В Русской православной церкви (РПЦ) надеются, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) сможет обратиться в международные правозащитные организации из-за помещения под домашний арест, однако надежд на возможность их помощи мало, заявил РИА Новости источник в Русской церкви.
Ранее утром в субботу митрополит заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании". Позже очевидцы сообщили об обысках в доме наместника Лавры, а сам Павел в разговоре с прихожанами сообщал о "домашнем аресте" и некоем протоколе, который ему "нужно подписать". Служба безопасности Украины позже подтвердила вынесение подозрения митрополиту по двум статьям, украинские СМИ сообщали о том, что прокуратура в суде добивается его круглосуточного домашнего ареста.
"Хотелось бы верить, что владыке Павлу удастся обратиться в международные правозащитные структуры, однако надежд на то, что они помогут, все меньше", – сказал собеседник агентства.
Источник добавил, что происходящее беззаконие будет навсегда вписано в историю творимого украинской властью.
Стычка прихожан Киево-Печерской лавры со сторонниками раскольнической ПЦУ - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
У входа в Киево-Печерскую лавру произошла стычка
Вчера, 12:04
"Украинская власть не останавливается и не остановится в своем безумном желании уничтожить Украинскую церковь и изгнать ее из святынь, в которых Церковь несла свое служение на протяжении многих веков. Помещение владыки Павла под домашний арест имеет простую и циничную цель воспрепятствовать ему в несении служения и помешать защитить тех верующих, которые намерены отстаивать свои права, в том числе право молиться в принадлежащей им святыне", – сказал он.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической Украинской православной церкви (УПЦ) минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Однако митрополит Павел заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Ситуация в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
Наместник Киево-Печерской лавры заявил о гонениях на церковь
Вчера, 10:04
 
РелигияРелигияРусская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦУкраинаКиево-Печерская Лавра
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала