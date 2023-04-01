https://ria.ru/20230401/mitropolit-1862349703.html

Источник в РПЦ прокомментировал арест наместника Киево-Печерской лавры

Источник в РПЦ прокомментировал арест наместника Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 01.04.2023

Источник в РПЦ прокомментировал арест наместника Киево-Печерской лавры

В Русской православной церкви (РПЦ) надеются, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) сможет обратиться в... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T14:03

2023-04-01T14:03

2023-04-01T14:03

религия

религия

русская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

украина

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. В Русской православной церкви (РПЦ) надеются, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) сможет обратиться в международные правозащитные организации из-за помещения под домашний арест, однако надежд на возможность их помощи мало, заявил РИА Новости источник в Русской церкви. Ранее утром в субботу митрополит заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании". Позже очевидцы сообщили об обысках в доме наместника Лавры, а сам Павел в разговоре с прихожанами сообщал о "домашнем аресте" и некоем протоколе, который ему "нужно подписать". Служба безопасности Украины позже подтвердила вынесение подозрения митрополиту по двум статьям, украинские СМИ сообщали о том, что прокуратура в суде добивается его круглосуточного домашнего ареста. "Хотелось бы верить, что владыке Павлу удастся обратиться в международные правозащитные структуры, однако надежд на то, что они помогут, все меньше", – сказал собеседник агентства. Источник добавил, что происходящее беззаконие будет навсегда вписано в историю творимого украинской властью. "Украинская власть не останавливается и не остановится в своем безумном желании уничтожить Украинскую церковь и изгнать ее из святынь, в которых Церковь несла свое служение на протяжении многих веков. Помещение владыки Павла под домашний арест имеет простую и циничную цель воспрепятствовать ему в несении служения и помешать защитить тех верующих, которые намерены отстаивать свои права, в том числе право молиться в принадлежащей им святыне", – сказал он. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической Украинской православной церкви (УПЦ) минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Однако митрополит Павел заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.

https://ria.ru/20230401/stychka-1862335637.html

https://ria.ru/20230401/lavra-1862322105.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, русская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украина, киево-печерская лавра