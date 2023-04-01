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РПЦ прокомментировала заключение под домашний арест митрополита Павла - РИА Новости, 01.04.2023
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Религия
 
12:08 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/mitropolit-1862336072.html
РПЦ прокомментировала заключение под домашний арест митрополита Павла
РПЦ прокомментировала заключение под домашний арест митрополита Павла - РИА Новости, 01.04.2023
РПЦ прокомментировала заключение под домашний арест митрополита Павла
Домашний арест наместника Киево-Печерской лавры по надуманным обвинениям - это закономерное продолжение беззакония украинского режима, заявил глава Синодального РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T12:08
2023-04-01T12:08
религия
религия
русская православная церковь
киево-печерская лавра
украина
владимир легойда
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Домашний арест наместника Киево-Печерской лавры по надуманным обвинениям - это закономерное продолжение беззакония украинского режима, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношения Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.Ранее сообщалось, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгорский и Чернобыльский Павел (Лебедь) был вызван на допрос, который должен начаться в 12.00 мск, его обвиняют в разжигании межрелигиозной розни из-за критики раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Митрополит благословил и назвал ангелами сотрудников СБУ, следивших за литургией в лавре и сопроводивших на допрос его после проповеди."Помещение митрополита Павла под домашний арест по надуманным обвинениям – закономерное, увы, продолжение беззакония, творимого сегодня украинской властью. Такой вот "диалог" с представителями крупнейшей христианской конфессии Украины", – написал Легойда в своем телеграм-канале.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230401/stychka-1862335637.html
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религия, русская православная церковь, киево-печерская лавра, украина, владимир легойда
Религия, Религия, Русская православная церковь, Киево-Печерская Лавра, Украина, Владимир Легойда
РПЦ прокомментировала заключение под домашний арест митрополита Павла

РПЦ назвала заключение под домашний арест митрополита Павла продолжением беззакония Киева

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви митрополит Павел
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви митрополит Павел - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви митрополит Павел. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Домашний арест наместника Киево-Печерской лавры по надуманным обвинениям - это закономерное продолжение беззакония украинского режима, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношения Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Ранее сообщалось, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгорский и Чернобыльский Павел (Лебедь) был вызван на допрос, который должен начаться в 12.00 мск, его обвиняют в разжигании межрелигиозной розни из-за критики раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Митрополит благословил и назвал ангелами сотрудников СБУ, следивших за литургией в лавре и сопроводивших на допрос его после проповеди.
"Помещение митрополита Павла под домашний арест по надуманным обвинениям – закономерное, увы, продолжение беззакония, творимого сегодня украинской властью. Такой вот "диалог" с представителями крупнейшей христианской конфессии Украины", – написал Легойда в своем телеграм-канале.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
Стычка прихожан Киево-Печерской лавры со сторонниками раскольнической ПЦУ - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
У входа в Киево-Печерскую лавру произошла стычка
Вчера, 12:04
Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Сторонники изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
В УПЦ заявили, что среди осаждающих Киево-Печерскую лавру есть сатанисты
31 марта, 21:01
 
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