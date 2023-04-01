https://ria.ru/20230401/mitropolit-1862336072.html

РПЦ прокомментировала заключение под домашний арест митрополита Павла

РПЦ прокомментировала заключение под домашний арест митрополита Павла - РИА Новости, 01.04.2023

РПЦ прокомментировала заключение под домашний арест митрополита Павла

Домашний арест наместника Киево-Печерской лавры по надуманным обвинениям - это закономерное продолжение беззакония украинского режима, заявил глава Синодального РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T12:08

2023-04-01T12:08

2023-04-01T12:08

религия

религия

русская православная церковь

киево-печерская лавра

украина

владимир легойда

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Домашний арест наместника Киево-Печерской лавры по надуманным обвинениям - это закономерное продолжение беззакония украинского режима, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношения Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.Ранее сообщалось, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгорский и Чернобыльский Павел (Лебедь) был вызван на допрос, который должен начаться в 12.00 мск, его обвиняют в разжигании межрелигиозной розни из-за критики раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Митрополит благословил и назвал ангелами сотрудников СБУ, следивших за литургией в лавре и сопроводивших на допрос его после проповеди."Помещение митрополита Павла под домашний арест по надуманным обвинениям – закономерное, увы, продолжение беззакония, творимого сегодня украинской властью. Такой вот "диалог" с представителями крупнейшей христианской конфессии Украины", – написал Легойда в своем телеграм-канале.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230401/stychka-1862335637.html

https://ria.ru/20230331/satanisty-1862279697.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, русская православная церковь, киево-печерская лавра, украина, владимир легойда