https://ria.ru/20230401/mitropolit-1862330817.html
СМИ сообщили, в чем подозревают митрополита УПЦ Павла
СМИ сообщили, в чем подозревают митрополита УПЦ Павла - РИА Новости, 01.04.2023
СМИ сообщили, в чем подозревают митрополита УПЦ Павла
Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла подозревают по двум статьям Уголовного кодекса Украины "разжигание межрелигиозной вражды" и "оправдание... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T11:22
2023-04-01T11:22
2023-04-01T11:58
религия
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846069407_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_ea338ec9cd7047299317e44909285860.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла подозревают по двум статьям Уголовного кодекса Украины "разжигание межрелигиозной вражды" и "оправдание вооруженной агрессии РФ", сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ)."Наместнику Киево-Печерской лавры Павлу сегодня утром выписали подозрение сразу по двум статьям Уголовного кодекса: 161 (разжигание межрелигиозной вражды), 436 (оправдание вооруженной агрессии РФ)", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания.Ранее утром в субботу митрополит заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей и что у него дома "сейчас будут обыски". По его словам, ему "в двух словах" пояснили, что его обвиняют в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании". Позже очевидцы сообщили об обысках в доме наместника Лавры.Позднее в УПЦ сообщили, что митрополит Павел был вызван на допрос, который должен был пройти только в 12.00 мск, после чего ему должны были избрать меру пресечения. Сам Павел до наступления намеченного времени допроса заявил, что его отправили под домашний арест.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230401/ukraina-1862327525.html
https://ria.ru/20230329/zakonodatelstvo-1861409075.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846069407_485:0:3214:2047_1920x0_80_0_0_051d5246553cecb7963fa3f74e84b485.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба безопасности украины, ситуация вокруг упц
Религия, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ
СМИ сообщили, в чем подозревают митрополита УПЦ Павла
"Страна.ua": митрополита УПЦ Павла подозревают по двум статьям
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла подозревают по двум статьям Уголовного кодекса Украины "разжигание межрелигиозной вражды" и "оправдание вооруженной агрессии РФ", сообщило
украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ).
"Наместнику Киево-Печерской лавры Павлу сегодня утром выписали подозрение сразу по двум статьям Уголовного кодекса: 161 (разжигание межрелигиозной вражды), 436 (оправдание вооруженной агрессии РФ
)", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания.
Ранее утром в субботу митрополит заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей и что у него дома "сейчас будут обыски". По его словам, ему "в двух словах" пояснили, что его обвиняют в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании". Позже очевидцы сообщили об обысках в доме наместника Лавры.
Позднее в УПЦ сообщили, что митрополит Павел был вызван на допрос, который должен был пройти только в 12.00 мск, после чего ему должны были избрать меру пресечения. Сам Павел до наступления намеченного времени допроса заявил, что его отправили под домашний арест.
Глава канонической УПЦ возглавил богослужение в Киевской лавре
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко
заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева
.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Законодательство Украины абсолютно растоптано, заявил митрополит