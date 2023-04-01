https://ria.ru/20230401/mfti-1862331589.html
МФТИ отказался от введения обязательного изучения китайского языка
МФТИ отказался от введения обязательного изучения китайского языка - РИА Новости, 01.04.2023
МФТИ отказался от введения обязательного изучения китайского языка
Выработка совместно со студентами консолидированного мнения об обязательном изучении китайского языка в Московском физико-техническом институте (МФТИ) "зашла в... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T11:31
2023-04-01T11:31
2023-04-01T11:31
образование - общество
московский физико-технический институт
россия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Выработка совместно со студентами консолидированного мнения об обязательном изучении китайского языка в Московском физико-техническом институте (МФТИ) "зашла в тупик", поэтому вуз вернется к традиционной схеме преподавания иностранных языков. Ранее сообщалось, что изучение китайского языка станет обязательным в МФТИ с сентября, наряду с английским языком. Другие языки - немецкий, испанский и английский из учебных планов планируется убрать. Студенты в ответ на нововведения организовали сбор подписей под петицией против ограничений в выборе иностранного языка. "Совместная со студенческим сообществом выработка консолидированного мнения по форматам и объемам преподавания зашла в тупик. Для того чтобы не завязнуть в обсуждениях, а главное, не затягивать переходный период и дать студентам возможность изучать иностранные языки на традиционно высоком для Физтеха уровне, мы приняли решение вернуться к классической для МФТИ программе преподавания иностранных языков, которая реализовывалась в институте до 1 сентября 2021 года", - говорится в сообщении на сайте вуза. В вузе отметили, что решение внедрить китайский язык в качестве второго иностранного в МФТИ было обусловлено объективными факторами и в образовательном учреждении по-прежнему считают это своевременным и перспективным. Добавляется, что студенты, изучающие в настоящее время китайский язык, доучатся по этой программе. Ранее в вузе отмечали, что на китайском языке в настоящее время написано до 27% всех научных статей в профильных для МФТИ областях, а по прогнозу исследователей к 2030 году до половины всей технической и инженерной документации будет опубликовано на китайском.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, московский физико-технический институт, россия
Образование - Общество, Московский физико-технический институт, Россия
МФТИ отказался от введения обязательного изучения китайского языка
МФТИ вернет прежнее преподавание иностранных языков из-за тупика в вопросе китайского
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Выработка совместно со студентами консолидированного мнения об обязательном изучении китайского языка в Московском физико-техническом институте (МФТИ) "зашла в тупик", поэтому вуз вернется
к традиционной схеме преподавания иностранных языков.
Ранее сообщалось, что изучение китайского языка станет обязательным в МФТИ с сентября, наряду с английским языком. Другие языки - немецкий, испанский и английский из учебных планов планируется убрать. Студенты в ответ на нововведения организовали сбор подписей под петицией против ограничений в выборе иностранного языка.
"Совместная со студенческим сообществом выработка консолидированного мнения по форматам и объемам преподавания зашла в тупик. Для того чтобы не завязнуть в обсуждениях, а главное, не затягивать переходный период и дать студентам возможность изучать иностранные языки на традиционно высоком для Физтеха уровне, мы приняли решение вернуться к классической для МФТИ программе преподавания иностранных языков, которая реализовывалась в институте до 1 сентября 2021 года", - говорится в сообщении на сайте вуза.
В вузе отметили, что решение внедрить китайский язык в качестве второго иностранного в МФТИ было обусловлено объективными факторами и в образовательном учреждении по-прежнему считают это своевременным и перспективным. Добавляется, что студенты, изучающие в настоящее время китайский язык, доучатся по этой программе.
Ранее в вузе отмечали, что на китайском языке в настоящее время написано до 27% всех научных статей в профильных для МФТИ областях, а по прогнозу исследователей к 2030 году до половины всей технической и инженерной документации будет опубликовано на китайском.
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