https://ria.ru/20230401/mfti-1862331589.html

МФТИ отказался от введения обязательного изучения китайского языка

МФТИ отказался от введения обязательного изучения китайского языка - РИА Новости, 01.04.2023

МФТИ отказался от введения обязательного изучения китайского языка

Выработка совместно со студентами консолидированного мнения об обязательном изучении китайского языка в Московском физико-техническом институте (МФТИ) "зашла в... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T11:31

2023-04-01T11:31

2023-04-01T11:31

образование - общество

московский физико-технический институт

россия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Выработка совместно со студентами консолидированного мнения об обязательном изучении китайского языка в Московском физико-техническом институте (МФТИ) "зашла в тупик", поэтому вуз вернется к традиционной схеме преподавания иностранных языков. Ранее сообщалось, что изучение китайского языка станет обязательным в МФТИ с сентября, наряду с английским языком. Другие языки - немецкий, испанский и английский из учебных планов планируется убрать. Студенты в ответ на нововведения организовали сбор подписей под петицией против ограничений в выборе иностранного языка. "Совместная со студенческим сообществом выработка консолидированного мнения по форматам и объемам преподавания зашла в тупик. Для того чтобы не завязнуть в обсуждениях, а главное, не затягивать переходный период и дать студентам возможность изучать иностранные языки на традиционно высоком для Физтеха уровне, мы приняли решение вернуться к классической для МФТИ программе преподавания иностранных языков, которая реализовывалась в институте до 1 сентября 2021 года", - говорится в сообщении на сайте вуза. В вузе отметили, что решение внедрить китайский язык в качестве второго иностранного в МФТИ было обусловлено объективными факторами и в образовательном учреждении по-прежнему считают это своевременным и перспективным. Добавляется, что студенты, изучающие в настоящее время китайский язык, доучатся по этой программе. Ранее в вузе отмечали, что на китайском языке в настоящее время написано до 27% всех научных статей в профильных для МФТИ областях, а по прогнозу исследователей к 2030 году до половины всей технической и инженерной документации будет опубликовано на китайском.

https://ria.ru/20230330/feyki-1861944952.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, московский физико-технический институт, россия