https://ria.ru/20230401/melanshon-1862310086.html

Прокуратура Парижа открыла дело против Меланшона

Прокуратура Парижа открыла дело против Меланшона - РИА Новости, 01.04.2023

Прокуратура Парижа открыла дело против Меланшона

Прокуратура Парижа возбудила дело против лидера левой оппозиции Жана-Люка Меланшона по факту оскорбления лиц, состоящих на государственной службе, сообщает... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T08:02

2023-04-01T08:02

2023-04-01T08:02

в мире

париж

жан-люк меланшон

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Прокуратура Парижа возбудила дело против лидера левой оппозиции Жана-Люка Меланшона по факту оскорбления лиц, состоящих на государственной службе, сообщает газета Parisien. Поводом для начала расследования послужило заявление политика о подразделении полицейского спецназа Brav-M. "Вы можете себе представить, каково это - добровольно садиться на мотоцикл и избивать проезжающих мимо людей? Это демонстрирует состояние души… которое я считаю ненормальным… Мы отправим этих молодых людей на лечение", - заявил лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" в понедельник в эфире телеканала LCI. Подразделение Brav-M было создано весной 2019 года в разгар движения "желтых жилетов". Этот мобильный отряд полицейских на мотоциклах предназначен для поддержания порядка во время демонстраций. Действия сотрудников Brav-M против участников протестных манифестаций против пенсионной реформы правительства вызывали нарекания в обществе. На сайте Национального собрания (парламента) была запущена гражданская петиция с требованием "демонтажа" Brav-M. За шесть дней она набрала 140 тысяч подписей. Если инициативу поддержат 500 тысяч граждан, она будет обсуждаться на открытом заседании парламента.

https://ria.ru/20230322/frantsiya-1859533022.html

https://ria.ru/20230316/frantsiya-1858414936.html

париж

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, париж, жан-люк меланшон