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Прокуратура Парижа открыла дело против Меланшона - РИА Новости, 01.04.2023
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08:02 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/melanshon-1862310086.html
Прокуратура Парижа открыла дело против Меланшона
Прокуратура Парижа открыла дело против Меланшона - РИА Новости, 01.04.2023
Прокуратура Парижа открыла дело против Меланшона
Прокуратура Парижа возбудила дело против лидера левой оппозиции Жана-Люка Меланшона по факту оскорбления лиц, состоящих на государственной службе, сообщает... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T08:02
2023-04-01T08:02
в мире
париж
жан-люк меланшон
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Прокуратура Парижа возбудила дело против лидера левой оппозиции Жана-Люка Меланшона по факту оскорбления лиц, состоящих на государственной службе, сообщает газета Parisien. Поводом для начала расследования послужило заявление политика о подразделении полицейского спецназа Brav-M. "Вы можете себе представить, каково это - добровольно садиться на мотоцикл и избивать проезжающих мимо людей? Это демонстрирует состояние души… которое я считаю ненормальным… Мы отправим этих молодых людей на лечение", - заявил лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" в понедельник в эфире телеканала LCI. Подразделение Brav-M было создано весной 2019 года в разгар движения "желтых жилетов". Этот мобильный отряд полицейских на мотоциклах предназначен для поддержания порядка во время демонстраций. Действия сотрудников Brav-M против участников протестных манифестаций против пенсионной реформы правительства вызывали нарекания в обществе. На сайте Национального собрания (парламента) была запущена гражданская петиция с требованием "демонтажа" Brav-M. За шесть дней она набрала 140 тысяч подписей. Если инициативу поддержат 500 тысяч граждан, она будет обсуждаться на открытом заседании парламента.
https://ria.ru/20230322/frantsiya-1859533022.html
https://ria.ru/20230316/frantsiya-1858414936.html
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в мире, париж, жан-люк меланшон
В мире, Париж, Жан-Люк Меланшон
Прокуратура Парижа открыла дело против Меланшона

Прокуратура Парижа открыла дело против Меланшона, якобы оскорбившего полицейский спецназ

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЖан-Люк Меланшон во время митинга в Париже
Жан-Люк Меланшон во время митинга в Париже - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Жан-Люк Меланшон во время митинга в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Прокуратура Парижа возбудила дело против лидера левой оппозиции Жана-Люка Меланшона по факту оскорбления лиц, состоящих на государственной службе, сообщает газета Parisien.
Поводом для начала расследования послужило заявление политика о подразделении полицейского спецназа Brav-M.
Акция против пенсионной реформы в Париже - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Массовые аресты и избиения. Что началось во Франции
22 марта, 08:00
"Вы можете себе представить, каково это - добровольно садиться на мотоцикл и избивать проезжающих мимо людей? Это демонстрирует состояние души… которое я считаю ненормальным… Мы отправим этих молодых людей на лечение", - заявил лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" в понедельник в эфире телеканала LCI.
Подразделение Brav-M было создано весной 2019 года в разгар движения "желтых жилетов". Этот мобильный отряд полицейских на мотоциклах предназначен для поддержания порядка во время демонстраций.
Действия сотрудников Brav-M против участников протестных манифестаций против пенсионной реформы правительства вызывали нарекания в обществе. На сайте Национального собрания (парламента) была запущена гражданская петиция с требованием "демонтажа" Brav-M. За шесть дней она набрала 140 тысяч подписей. Если инициативу поддержат 500 тысяч граждан, она будет обсуждаться на открытом заседании парламента.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
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