https://ria.ru/20230401/mediki-1862321890.html
Кузнецова рассказала о гарантиях работающим под обстрелами медикам
Кузнецова рассказала о гарантиях работающим под обстрелами медикам - РИА Новости, 01.04.2023
Кузнецова рассказала о гарантиях работающим под обстрелами медикам
Замруководителя рабочей группы по вопросам спецоперации, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила установить социальные гарантии для работающих в условиях... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T10:00
2023-04-01T10:00
2023-04-01T10:03
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москва
белгородская область
анна кузнецова
госдума рф
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Замруководителя рабочей группы по вопросам спецоперации, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила установить социальные гарантии для работающих в условиях реальной угрозы жизни и здоровью медиков в случае их ранения или гибели, этот вопрос будет проработан с Минздравом РФ, сообщается в телеграм-канале рабочей группы. Заседание рабочей группы по вопросам спецоперации прошло в пятницу в госпитале Вишневского в Москве. "Установлены выплаты для врачей, других работников медицинских организаций в новых регионах и Белгородской области. Но остается вопрос по другим прифронтовым регионам. Еще один важный момент – социальные гарантии медиков в случае их ранения или гибели там, где они ежедневно работают в условиях реальной угрозы жизни и здоровью из-за обстрелов. Договорились проработать эти вопросы с Минздравом", - приводят в сообщении слова Кузнецовой.Также она предложила объединить усилия Минобороны и Минздрава для оказания медицинской помощи и реабилитации участников спецоперации. В том числе, по ее словам, нужно совершенствовать механизмы информирования участников спецоперации, используя личный кабинет военнослужащего или другие инструменты."Чтобы всегда были доступны чёткие инструкции, памятки о порядке действий в различных жизненных ситуациях, навигации по маршруту лечения, возможностям социальной поддержки", - подчеркнула замруководителя рабочей группы.
https://ria.ru/20230328/voennosluzhaschie-1860941585.html
https://ria.ru/20221113/spetsoperatsiya-1831123703.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, белгородская область, анна кузнецова, госдума рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Белгородская область, Анна Кузнецова, Госдума РФ, Общество
Кузнецова рассказала о гарантиях работающим под обстрелами медикам
Депутат Кузнецова заявила о проработке допгарантий работающим под обстрелами медикам
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Замруководителя рабочей группы по вопросам спецоперации, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила установить социальные гарантии для работающих в условиях реальной угрозы жизни и здоровью медиков в случае их ранения или гибели, этот вопрос будет проработан с Минздравом РФ, сообщается в телеграм-канале рабочей группы.
Заседание рабочей группы по вопросам спецоперации прошло в пятницу в госпитале Вишневского в Москве
.
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"Установлены выплаты для врачей, других работников медицинских организаций в новых регионах и Белгородской области
. Но остается вопрос по другим прифронтовым регионам. Еще один важный момент – социальные гарантии медиков в случае их ранения или гибели там, где они ежедневно работают в условиях реальной угрозы жизни и здоровью из-за обстрелов. Договорились проработать эти вопросы с Минздравом", - приводят в сообщении слова Кузнецовой.
Также она предложила объединить усилия Минобороны и Минздрава для оказания медицинской помощи и реабилитации участников спецоперации. В том числе, по ее словам, нужно совершенствовать механизмы информирования участников спецоперации, используя личный кабинет военнослужащего или другие инструменты.
"Чтобы всегда были доступны чёткие инструкции, памятки о порядке действий в различных жизненных ситуациях, навигации по маршруту лечения, возможностям социальной поддержки", - подчеркнула замруководителя рабочей группы.
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