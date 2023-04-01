Рейтинг@Mail.ru
Кузнецова рассказала о гарантиях работающим под обстрелами медикам - РИА Новости, 01.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:00 01.04.2023 (обновлено: 10:03 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/mediki-1862321890.html
Кузнецова рассказала о гарантиях работающим под обстрелами медикам
Кузнецова рассказала о гарантиях работающим под обстрелами медикам - РИА Новости, 01.04.2023
Кузнецова рассказала о гарантиях работающим под обстрелами медикам
Замруководителя рабочей группы по вопросам спецоперации, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила установить социальные гарантии для работающих в условиях... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T10:00
2023-04-01T10:03
специальная военная операция на украине
россия
москва
белгородская область
анна кузнецова
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742871902_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b4ce5cb2cc803b46c25190425ef9008.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Замруководителя рабочей группы по вопросам спецоперации, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила установить социальные гарантии для работающих в условиях реальной угрозы жизни и здоровью медиков в случае их ранения или гибели, этот вопрос будет проработан с Минздравом РФ, сообщается в телеграм-канале рабочей группы. Заседание рабочей группы по вопросам спецоперации прошло в пятницу в госпитале Вишневского в Москве. "Установлены выплаты для врачей, других работников медицинских организаций в новых регионах и Белгородской области. Но остается вопрос по другим прифронтовым регионам. Еще один важный момент – социальные гарантии медиков в случае их ранения или гибели там, где они ежедневно работают в условиях реальной угрозы жизни и здоровью из-за обстрелов. Договорились проработать эти вопросы с Минздравом", - приводят в сообщении слова Кузнецовой.Также она предложила объединить усилия Минобороны и Минздрава для оказания медицинской помощи и реабилитации участников спецоперации. В том числе, по ее словам, нужно совершенствовать механизмы информирования участников спецоперации, используя личный кабинет военнослужащего или другие инструменты."Чтобы всегда были доступны чёткие инструкции, памятки о порядке действий в различных жизненных ситуациях, навигации по маршруту лечения, возможностям социальной поддержки", - подчеркнула замруководителя рабочей группы.
https://ria.ru/20230328/voennosluzhaschie-1860941585.html
https://ria.ru/20221113/spetsoperatsiya-1831123703.html
россия
москва
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742871902_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_7e34fde3633d261194a3c0444fedbd49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, белгородская область, анна кузнецова, госдума рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Белгородская область, Анна Кузнецова, Госдума РФ, Общество
Кузнецова рассказала о гарантиях работающим под обстрелами медикам

Депутат Кузнецова заявила о проработке допгарантий работающим под обстрелами медикам

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАнна Кузнецова
Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Анна Кузнецова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Замруководителя рабочей группы по вопросам спецоперации, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила установить социальные гарантии для работающих в условиях реальной угрозы жизни и здоровью медиков в случае их ранения или гибели, этот вопрос будет проработан с Минздравом РФ, сообщается в телеграм-канале рабочей группы.
Заседание рабочей группы по вопросам спецоперации прошло в пятницу в госпитале Вишневского в Москве.
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
"Мы такого не ждали". С чем столкнулись после боев участники СВО
28 марта, 08:00
"Установлены выплаты для врачей, других работников медицинских организаций в новых регионах и Белгородской области. Но остается вопрос по другим прифронтовым регионам. Еще один важный момент – социальные гарантии медиков в случае их ранения или гибели там, где они ежедневно работают в условиях реальной угрозы жизни и здоровью из-за обстрелов. Договорились проработать эти вопросы с Минздравом", - приводят в сообщении слова Кузнецовой.
Также она предложила объединить усилия Минобороны и Минздрава для оказания медицинской помощи и реабилитации участников спецоперации. В том числе, по ее словам, нужно совершенствовать механизмы информирования участников спецоперации, используя личный кабинет военнослужащего или другие инструменты.
"Чтобы всегда были доступны чёткие инструкции, памятки о порядке действий в различных жизненных ситуациях, навигации по маршруту лечения, возможностям социальной поддержки", - подчеркнула замруководителя рабочей группы.
Постоянно меняем место дислокации: военный медик рассказал об особенностях работы в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
Военный медик рассказал об особенностях службы во время спецоперации
13 ноября 2022, 05:42
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваБелгородская областьАнна КузнецоваГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала