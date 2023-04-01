https://ria.ru/20230401/mediki-1862321890.html

Кузнецова рассказала о гарантиях работающим под обстрелами медикам

Кузнецова рассказала о гарантиях работающим под обстрелами медикам - РИА Новости, 01.04.2023

Кузнецова рассказала о гарантиях работающим под обстрелами медикам

Замруководителя рабочей группы по вопросам спецоперации, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила установить социальные гарантии для работающих в условиях... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T10:00

2023-04-01T10:00

2023-04-01T10:03

специальная военная операция на украине

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москва

белгородская область

анна кузнецова

госдума рф

общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Замруководителя рабочей группы по вопросам спецоперации, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила установить социальные гарантии для работающих в условиях реальной угрозы жизни и здоровью медиков в случае их ранения или гибели, этот вопрос будет проработан с Минздравом РФ, сообщается в телеграм-канале рабочей группы. Заседание рабочей группы по вопросам спецоперации прошло в пятницу в госпитале Вишневского в Москве. "Установлены выплаты для врачей, других работников медицинских организаций в новых регионах и Белгородской области. Но остается вопрос по другим прифронтовым регионам. Еще один важный момент – социальные гарантии медиков в случае их ранения или гибели там, где они ежедневно работают в условиях реальной угрозы жизни и здоровью из-за обстрелов. Договорились проработать эти вопросы с Минздравом", - приводят в сообщении слова Кузнецовой.Также она предложила объединить усилия Минобороны и Минздрава для оказания медицинской помощи и реабилитации участников спецоперации. В том числе, по ее словам, нужно совершенствовать механизмы информирования участников спецоперации, используя личный кабинет военнослужащего или другие инструменты."Чтобы всегда были доступны чёткие инструкции, памятки о порядке действий в различных жизненных ситуациях, навигации по маршруту лечения, возможностям социальной поддержки", - подчеркнула замруководителя рабочей группы.

https://ria.ru/20230328/voennosluzhaschie-1860941585.html

https://ria.ru/20221113/spetsoperatsiya-1831123703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, белгородская область, анна кузнецова, госдума рф, общество