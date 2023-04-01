https://ria.ru/20230401/mask-1862302851.html
"Грядет расплата": Маск выступил с предупреждением для США
"Грядет расплата": Маск выступил с предупреждением для США - РИА Новости, 01.04.2023
"Грядет расплата": Маск выступил с предупреждением для США
Из-за низкой рождаемости США в будущем ожидает "большая расплата", заявил американский миллиардер Илон Маск. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T02:58
2023-04-01T02:58
2023-04-01T03:01
в мире
сша
япония
илон маск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_f3c92b0bf6e75d4e77e2d3d15934d678.jpg
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Из-за низкой рождаемости США в будущем ожидает "большая расплата", заявил американский миллиардер Илон Маск.Так бизнесмен прокомментировал публикацию Reuters о том, что резервы основного целевого фонда системы социального обеспечения США будут исчерпаны в 2033 году, на год раньше, чем предполагалось в прошлогоднем прогнозе."Грядет большая расплата из-за низкой рождаемости. Япония – опережающий индикатор", - написал Маск в своем Twitter.В 2022 году в Японии появились на свет 799,7 тысяч человек. Впервые с 1899 года, когда стала вестись подобная статистика, рождаемость опустилась ниже уровня 800 тысяч. При этом, согласно опубликованным в 2017 году прогнозам, уровень менее 800 тысяч должен был быть зафиксирован только в 2030 году.
https://ria.ru/20230331/naselenie-1861896371.html
сша
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_9a41c7abb7baccadb72ac944377f7e47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, япония, илон маск
В мире, США, Япония, Илон Маск
"Грядет расплата": Маск выступил с предупреждением для США
Илон Маск заявил, что США ожидает "большая расплата" из-за низкой рождаемости