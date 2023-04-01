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"Грядет расплата": Маск выступил с предупреждением для США

"Грядет расплата": Маск выступил с предупреждением для США - РИА Новости, 01.04.2023

"Грядет расплата": Маск выступил с предупреждением для США

Из-за низкой рождаемости США в будущем ожидает "большая расплата", заявил американский миллиардер Илон Маск. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T02:58

2023-04-01T02:58

2023-04-01T03:01

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япония

илон маск

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Из-за низкой рождаемости США в будущем ожидает "большая расплата", заявил американский миллиардер Илон Маск.Так бизнесмен прокомментировал публикацию Reuters о том, что резервы основного целевого фонда системы социального обеспечения США будут исчерпаны в 2033 году, на год раньше, чем предполагалось в прошлогоднем прогнозе."Грядет большая расплата из-за низкой рождаемости. Япония – опережающий индикатор", - написал Маск в своем Twitter.В 2022 году в Японии появились на свет 799,7 тысяч человек. Впервые с 1899 года, когда стала вестись подобная статистика, рождаемость опустилась ниже уровня 800 тысяч. При этом, согласно опубликованным в 2017 году прогнозам, уровень менее 800 тысяч должен был быть зафиксирован только в 2030 году.

https://ria.ru/20230331/naselenie-1861896371.html

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в мире, сша, япония, илон маск