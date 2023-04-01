https://ria.ru/20230401/markirovka-1862296695.html

В России началась обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков

В России началась обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков - РИА Новости, 01.04.2023

В России началась обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков

Обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах началась в России, при этом с 1 октября она затронет напитки в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T00:47

2023-04-01T00:47

2023-04-01T00:47

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах началась в России, при этом с 1 октября она затронет напитки в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года - все остальные виды упаковки. Оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) рассказал РИА Новости, что подготовка к маркировке в этой категории длилась почти 2 года. "За время эксперимента мы вместе производителями, импортерами, предприятиями оптовой и розничной торговли, а также гостинично-ресторанным бизнесом протестировали маркировку всех видов продукции на всех типах линий, наладили интеграцию с ЕГАИС и обеспечили полную прослеживаемость от пивоварни или границы РФ до конечного потребителя" - приводятся в сообщении ЦРПТ слова руководителя управления подакцизных товарных групп оператора Кирилла Волкова. Отмечается, что для поддержки пивоваренной отрасли и снижения нагрузки на предприятия ЦРПТ разработал две программы поддержки: беспроцентную рассрочку (рассчитана на 3 года, и в первый год оплата не требуется, во второй и третий год – она осуществляется равными долями) и компенсацию 50% расходов на оборудование для маркировки малых и средних пивоваренных компаний, которые производят менее 300 тысяч декалитров продукции в год. "В диалоге с Минпромторгом и ЦРПТ нам удалось выработать приемлемые для отрасли сроки внедрения маркировки. Пока эта работа полностью не завершена. Сейчас компании готовы к внедрению маркировки для кег. В вопросе борьбы с нелегальным рынком маркировка этого вида тары будет наиболее эффективной - именно в этом сегменте реализуется самый значительный объем нелегальной продукции. Тесты оборудования и технических решений для других типов упаковки продолжаются", - также приводится в сообщении мнение исполнительного директора Ассоциации производителей пива Вячеслава Мамонтова. Кроме того, ранее отмечалось, что ведение маркировки не повлияет на цены для потребителей. По расчетам НИФИ Минфина, вклад маркировки в рост себестоимости не превысит 0,43% за шесть лет, а бюджетный эффект от введения маркировки оценивается более чем в 38,6 миллиарда рублей в год, притом что баланс доходов и расходов государства и бизнеса составит 265,1 миллиарда рублей. При этом необходимость введения данной меры обусловлена высокой долей нелегального оборота пива и пивных напитков. Так, по данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК), в 2021 году она выросла на 9,4 процентного пункта - до 16,6% от общего объема производства по сравнению с 2020 годом. В правительстве же оценивают выпадающие доходы бюджета от безакцизного пива ежегодно до 30 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230322/alkogol-1859654183.html

https://ria.ru/20230218/alkogol-1852819362.html

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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), экономика