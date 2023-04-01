https://ria.ru/20230401/makron-1862307443.html

Французский политик рассказал, как США "публично унизили" Макрона

Французский политик рассказал, как США "публично унизили" Макрона - РИА Новости, 01.04.2023

Французский политик рассказал, как США "публично унизили" Макрона

Вашингтон своим заявлением о протестах во Франции "публично унизил" президента Эммануэля Макрона, заявил в Twitter французский политик, бывший депутат... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T06:17

2023-04-01T06:17

2023-04-01T12:39

в мире

франция

эммануэль макрон

джон кирби

элизабет борн

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Вашингтон своим заявлением о протестах во Франции "публично унизил" президента Эммануэля Макрона, заявил в Twitter французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо."Макрон может играть роль послушного пуделя для американцев, но только что они его официально и публично унизили, раскритиковав насилие против демонстрантов в нашей стране! Пуделя не хвалят, а ругают! Тем лучше!" — заявил политик.Ранее представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя протесты во Франции, заявил, что Вашингтон поддерживает право на мирные демонстрации везде, в том числе в этой стране.Во вторник по всей Франции прошли демонстрации на фоне десятой общенациональной забастовки против уже принятой правительством пенсионной реформы. Местами они переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 Конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее эта инициатива уже вызвала сильную волну протестов, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране.Недовольство населения также усугубилось после интервью Макрона, в котором он выступил в защиту нового закона и выразил сожаление по поводу того, что власти не смогли лучше объяснить французам его необходимость. Он поддержал проведение реформы и заявил, что "толпа не имеет легитимности", в отличие от граждан, выражающих свою позицию через выбранных ими депутатов.

https://ria.ru/20230329/oskorblenie-1861606770.html

https://ria.ru/20230329/kheshteg-1861668573.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, джон кирби, элизабет борн