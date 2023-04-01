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Французский политик рассказал, как США "публично унизили" Макрона
Французский политик рассказал, как США "публично унизили" Макрона - РИА Новости, 01.04.2023
Французский политик рассказал, как США "публично унизили" Макрона
Вашингтон своим заявлением о протестах во Франции "публично унизил" президента Эммануэля Макрона, заявил в Twitter французский политик, бывший депутат... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T06:17
2023-04-01T06:17
2023-04-01T12:39
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Вашингтон своим заявлением о протестах во Франции "публично унизил" президента Эммануэля Макрона, заявил в Twitter французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо."Макрон может играть роль послушного пуделя для американцев, но только что они его официально и публично унизили, раскритиковав насилие против демонстрантов в нашей стране! Пуделя не хвалят, а ругают! Тем лучше!" — заявил политик.Ранее представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя протесты во Франции, заявил, что Вашингтон поддерживает право на мирные демонстрации везде, в том числе в этой стране.Во вторник по всей Франции прошли демонстрации на фоне десятой общенациональной забастовки против уже принятой правительством пенсионной реформы. Местами они переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 Конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее эта инициатива уже вызвала сильную волну протестов, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране.Недовольство населения также усугубилось после интервью Макрона, в котором он выступил в защиту нового закона и выразил сожаление по поводу того, что власти не смогли лучше объяснить французам его необходимость. Он поддержал проведение реформы и заявил, что "толпа не имеет легитимности", в отличие от граждан, выражающих свою позицию через выбранных ими депутатов.
https://ria.ru/20230329/oskorblenie-1861606770.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, джон кирби, элизабет борн
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Джон Кирби, Элизабет Борн
Французский политик рассказал, как США "публично унизили" Макрона
Французский политик Филиппо: США унизили Макрона своим заявлением о протестах во Франции
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Вашингтон своим заявлением о протестах во Франции "публично унизил" президента Эммануэля Макрона, заявил в Twitter французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Макрон может играть роль послушного пуделя для американцев, но только что они его официально и публично унизили, раскритиковав насилие против демонстрантов в нашей стране! Пуделя не хвалят, а ругают! Тем лучше!" — заявил политик.
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Ранее представитель Белого дома Джон Кирби
, комментируя протесты во Франции, заявил, что Вашингтон поддерживает право на мирные демонстрации везде, в том числе в этой стране.
Во вторник по всей Франции прошли демонстрации на фоне десятой общенациональной забастовки против уже принятой правительством пенсионной реформы. Местами они переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Премьер-министр Франции Элизабет Борн
16 марта воспользовалась статьей 49.3 Конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее эта инициатива уже вызвала сильную волну протестов, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране.
Недовольство населения также усугубилось после интервью Макрона, в котором он выступил в защиту нового закона и выразил сожаление по поводу того, что власти не смогли лучше объяснить французам его необходимость. Он поддержал проведение реформы и заявил, что "толпа не имеет легитимности", в отличие от граждан, выражающих свою позицию через выбранных ими депутатов.
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