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На месте H&M на Тверской открылся флагман Gloria Jeans - РИА Новости, 01.04.2023
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14:12 01.04.2023 (обновлено: 15:06 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/magazin-1862350494.html
На месте H&M на Тверской открылся флагман Gloria Jeans
На месте H&M на Тверской открылся флагман Gloria Jeans - РИА Новости, 01.04.2023
На месте H&M на Тверской открылся флагман Gloria Jeans
Флагманский магазин отечественного ритейлера Gloria Jeans открылся на Тверской, где ранее располагался трехэтажный H&M, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T14:12
2023-04-01T15:06
экономика
россия
h&m
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Флагманский магазин отечественного ритейлера Gloria Jeans открылся на Тверской, где ранее располагался трехэтажный H&amp;M, убедился корреспондент РИА Новости.Позже в компании это подтвердили, отметив, что это не только крупнейший магазин в сети Gloria Jeans, но и крупнейший из действующих монобрендовых магазинов в России. Подчеркнув, что в новом флагмане также работает зона кастомизации, развлекательные и лаунж-пространства. А праздничное открытие состоится в выходные 8-9 апреля.Кроме того, представители компании рассказал РИА Новости, что уже было открыто 25 магазинов на площадях ушедших из России брендов, и ритейлер готовится открыть еще несколько десятков.В начале марта стало известно, что компания выиграла тендер на открытие, несмотря на "огромную конкуренцию". Также уточнялось, что это был крупнейший магазин шведского ритейлера в России площадью около 4,7 тысячи метров.В конце декабря Gloria Jeans сообщилa, что открывает несколько своих новых магазинов на площадях, которые ранее занимала сеть H&amp;M. Председатель совета директоров компании Владимир Мельников позже подчёркивал, что уже в первые дни работы точки показали результаты выше ожиданий.Gloria Jeans - вертикально интегрированный ритейлер, продающий одежду. По состоянию на 31 декабря включает в себя 675 магазинов более чем в 300 городах России. Выручка компании по итогам 2022 года составила 70 миллиардов рублей, увеличившись на 15%. При этом ранее ритейлер заявлял, что средняя площадь магазинов до недавнего времени составляла около 800 квадратных метров, в 2022 году этот показатель вырос в 1,5 раза - до 1200 квадратных метров, а в 2023 - уже до 1500 квадратных метров.H&amp;M объявила об уходе с российского рынка, на котором работала с 2009 года, в середине июля. Компания на время возобновила работу магазинов всех своих брендов для продажи стоков. Последним рабочим днем флагманского магазина на Тверской стало 30 ноября.
https://ria.ru/20230331/mcdonalds-1862223407.html
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экономика, россия, h&m
Экономика, Россия, H&M
На месте H&M на Тверской открылся флагман Gloria Jeans

На месте трехэтажного H&M на Тверской открылся флагман Gloria Jeans

© Пресс-служба Gloria JeansМагазин Gloria Jeans
Магазин Gloria Jeans
© Пресс-служба Gloria Jeans
Магазин Gloria Jeans. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Флагманский магазин отечественного ритейлера Gloria Jeans открылся на Тверской, где ранее располагался трехэтажный H&M, убедился корреспондент РИА Новости.
Позже в компании это подтвердили, отметив, что это не только крупнейший магазин в сети Gloria Jeans, но и крупнейший из действующих монобрендовых магазинов в России. Подчеркнув, что в новом флагмане также работает зона кастомизации, развлекательные и лаунж-пространства. А праздничное открытие состоится в выходные 8-9 апреля.
Кроме того, представители компании рассказал РИА Новости, что уже было открыто 25 магазинов на площадях ушедших из России брендов, и ритейлер готовится открыть еще несколько десятков.
В начале марта стало известно, что компания выиграла тендер на открытие, несмотря на "огромную конкуренцию". Также уточнялось, что это был крупнейший магазин шведского ритейлера в России площадью около 4,7 тысячи метров.
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В конце декабря Gloria Jeans сообщилa, что открывает несколько своих новых магазинов на площадях, которые ранее занимала сеть H&M. Председатель совета директоров компании Владимир Мельников позже подчёркивал, что уже в первые дни работы точки показали результаты выше ожиданий.
Gloria Jeans - вертикально интегрированный ритейлер, продающий одежду. По состоянию на 31 декабря включает в себя 675 магазинов более чем в 300 городах России. Выручка компании по итогам 2022 года составила 70 миллиардов рублей, увеличившись на 15%. При этом ранее ритейлер заявлял, что средняя площадь магазинов до недавнего времени составляла около 800 квадратных метров, в 2022 году этот показатель вырос в 1,5 раза - до 1200 квадратных метров, а в 2023 - уже до 1500 квадратных метров.
H&M объявила об уходе с российского рынка, на котором работала с 2009 года, в середине июля. Компания на время возобновила работу магазинов всех своих брендов для продажи стоков. Последним рабочим днем флагманского магазина на Тверской стало 30 ноября.
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