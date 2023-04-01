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СМИ: обвинявшегося в пытках националиста Ляшука уничтожили под Артемовском - РИА Новости, 01.04.2023
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18:02 01.04.2023 (обновлено: 23:05 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/lyashuk-1862379119.html
СМИ: обвинявшегося в пытках националиста Ляшука уничтожили под Артемовском
СМИ: обвинявшегося в пытках националиста Ляшука уничтожили под Артемовском - РИА Новости, 01.04.2023
СМИ: обвинявшегося в пытках националиста Ляшука уничтожили под Артемовском
Под Артемовском уничтожили бывшего бойца карательного батальона ВСУ "Торнадо" Даниила Ляшука, который в 2017 году был осужден за пытки мирных жителей. Об этом... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T18:02
2023-04-01T23:05
политика
вооруженные силы украины
артемовск
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Под Артемовском уничтожили бывшего бойца карательного батальона ВСУ "Торнадо" Даниила Ляшука, который в 2017 году был осужден за пытки мирных жителей. Об этом пишет издание "Страна.ua".Обстоятельства смерти националиста, известного по позывному Моджахед, не уточняются.Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор 7 апреля 2017 года в отношении 12 бывших бойцов "Торнадо". В их числе был и Ляшук, которого осудили на десять лет тюрьмы за пытки и издевательства над мирным населением. Позднее он вышел на свободу по "закону Савченко"."Торнадо" — нацбатальон, попавший под украинский суд за многочисленные зверства на территории Украины. Он был создан из боевиков расформированного из-за мародерства и военных преступлений подразделения "Шахтерск". Но превзошел его по чудовищности преступлений. Садистов из этого батальона выпустили из тюрем в марте 2022 года и отправили на фронт.
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политика, вооруженные силы украины, артемовск
Политика, Вооруженные силы Украины, Артемовск
СМИ: обвинявшегося в пытках националиста Ляшука уничтожили под Артемовском

Обвиняемого в пытках украинского националиста Ляшука ликвидировали под Артемовском

© AP Photo / LibkosДым в Артемовске
Дым в Артемовске - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© AP Photo / Libkos
Дым в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Под Артемовском уничтожили бывшего бойца карательного батальона ВСУ "Торнадо" Даниила Ляшука, который в 2017 году был осужден за пытки мирных жителей. Об этом пишет издание "Страна.ua".
Обстоятельства смерти националиста, известного по позывному Моджахед, не уточняются.
© Фото из соцсетей Даниила ЛяшукаДаниил Ляшук (Моджахед)
Даниил Ляшук (Моджахед)
© Фото из соцсетей Даниила Ляшука
Даниил Ляшук (Моджахед). Архивное фото
Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор 7 апреля 2017 года в отношении 12 бывших бойцов "Торнадо". В их числе был и Ляшук, которого осудили на десять лет тюрьмы за пытки и издевательства над мирным населением. Позднее он вышел на свободу по "закону Савченко".
"Торнадо" — нацбатальон, попавший под украинский суд за многочисленные зверства на территории Украины. Он был создан из боевиков расформированного из-за мародерства и военных преступлений подразделения "Шахтерск". Но превзошел его по чудовищности преступлений. Садистов из этого батальона выпустили из тюрем в марте 2022 года и отправили на фронт.
Подсудимые из нацбата Торнадо в суде
Зверства и садизм украинских нацбатальонов: дело "Торнадо"
20 апреля 2022, 11:15
 
ПолитикаВооруженные силы УкраиныАртемовск
 
 
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