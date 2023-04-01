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СМИ: обвинявшегося в пытках националиста Ляшука уничтожили под Артемовском

СМИ: обвинявшегося в пытках националиста Ляшука уничтожили под Артемовском - РИА Новости, 01.04.2023

СМИ: обвинявшегося в пытках националиста Ляшука уничтожили под Артемовском

Под Артемовском уничтожили бывшего бойца карательного батальона ВСУ "Торнадо" Даниила Ляшука, который в 2017 году был осужден за пытки мирных жителей. Об этом... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T18:02

2023-04-01T18:02

2023-04-01T23:05

политика

вооруженные силы украины

артемовск

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Под Артемовском уничтожили бывшего бойца карательного батальона ВСУ "Торнадо" Даниила Ляшука, который в 2017 году был осужден за пытки мирных жителей. Об этом пишет издание "Страна.ua".Обстоятельства смерти националиста, известного по позывному Моджахед, не уточняются.Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор 7 апреля 2017 года в отношении 12 бывших бойцов "Торнадо". В их числе был и Ляшук, которого осудили на десять лет тюрьмы за пытки и издевательства над мирным населением. Позднее он вышел на свободу по "закону Савченко"."Торнадо" — нацбатальон, попавший под украинский суд за многочисленные зверства на территории Украины. Он был создан из боевиков расформированного из-за мародерства и военных преступлений подразделения "Шахтерск". Но превзошел его по чудовищности преступлений. Садистов из этого батальона выпустили из тюрем в марте 2022 года и отправили на фронт.

https://ria.ru/20220420/tornado-1784201831.html

артемовск

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политика, вооруженные силы украины, артемовск