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Сергей Лазарев: "Уезжать из России не собираюсь" - РИА Новости, 01.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 01.04.2023 (обновлено: 08:14 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/lazarev-1859808176.html
Сергей Лазарев: "Уезжать из России не собираюсь"
Сергей Лазарев: "Уезжать из России не собираюсь" - РИА Новости, 01.04.2023
Сергей Лазарев: "Уезжать из России не собираюсь"
Известному певцу, одному из главных хитмейкеров страны сегодня исполняется 40. Накануне юбилея Сергей Лазарев встретился с корреспондентом РИА Новости и... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T08:00
2023-04-01T08:14
культура
сергей лазарев
шоу-бизнес
интервью
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Роман Харрасов. Известному певцу, одному из главных хитмейкеров страны сегодня исполняется 40. Накануне юбилея Сергей Лазарев встретился с корреспондентом РИА Новости и порассуждал о возрасте, новом альбоме, секретах популярности, отношениях с публикой. Отличный возраст: что Лазарев запланировал на юбилей— Как вы относитесь к 40-летию? Многие эту дату не отмечают.— Прекрасная дата, не имеющая к моему самоощущению никакого отношения (смеется). На самом деле отличный возраст. Я себя в нем очень комфортно чувствую.— Как планируете провести день рождения?— Спокойно, без особых торжеств. Я запланировал небольшой отпуск с детьми и друзьями на пару недель. Вообще, честно говоря, не люблю с некоторых пор шумные мероприятия. Еще одно проявление возраста. Альбом и тур: планы на год— Что нового будет у вас в этом году?— Год предстоит очень насыщененный. Сейчас я в туре по стране с концертным шоу "Я не боюсь". Позади уже 40 городов, впереди еще больше. Также осенью выпущу альбом. Плюс в планах съемки в телепроектах "Ну-ка, все вместе!" и "Аватар".— Перед юбилеем вы выпустили клип, где показали вторую очень важную грань вашего творчества — актерскую. Почему обратились к этой теме в видео?— Очень часто мои клипы — это мини-фильмы. Я актер по образованию и пользуюсь этим в эстрадной сфере. Мои шоу — это скорее музыкальные спектакли. Костюмированное действо со смыслом, идеей и режиссурой.Что касается песни и клипа "Не пытайся повторить", то это первая ласточка с моего нового альбома. Она выходит в рамках большого проекта GM, в котором объединены несколько артистов. Автор музыки — Дарья Кузнецова, стихи Михаила Гуцериева. Абсолютно невероятная видеоработа получилась. И очень непростая актерская задача. Я играю себя и свое альтер эго, которые встречаются друг с другом. Интересный и закрученный сюжет.Клип снимали летом прошлого года в течение четырех дней. На разных локациях. Помимо меня, там участвуют актрисы Любовь Толкалина и Мария Андреева. Режиссер — Дмитрий Литвиненко.— Есть ли идеи новых ролей в театре или кино?— Это требует длительных репетиций и тотального погружения в процесс, а я со своим гастрольным графиком, расписанным на год вперед, пока позволить себе такого не могу.К кино я в целом равнодушен, никогда туда не стремился. А вот театр со мной уже 20 лет.— Если бы снимали художественный фильм о вас, кого бы вы утвердили на главную роль? Почему?— Не вижу смысла снимать фильм о себе, ведь я и так как на ладони у зрителей с самого детства, вот уже 30 лет. — А кого бы вы хотели или могли сыграть?— Я играл Ромео, Фигаро, следующий шаг, наверное, Гамлет.Лицо на экране: как не надоесть зрителю— Вы — популярное лицо на экранах: работаете сразу в нескольких проектах на разных каналах. Есть ли опасения, что публика может устать от вас? И вообще, как соблюсти баланс в этом?— Действительно, у меня много телевизионных проектов, но я везде разный и задача — тоже. Я максимально искренен в том, что делаю. Смею надеяться, что зритель это чувствует и моя персона ему не надоела (смеется). Но у меня нет плана быть везде и всюду, я принимаю предложения лишь в те проекты, которые мне по-настоящему интересны с творческой точки зрения.Русских не отменить: о популярности на Западе — У вас, особенно после Евровидения, было много фанатов по всему миру. К сожалению, в последнее время мы нередко видим отмену всего русского на Западе. Как вы ощутили это на себе?— Все это временно. Была волна негативных высказываний в социальных сетях, но сейчас этого меньше. Русские слишком много сделали для мировой культуры, чтобы так просто взять и отменить.— Планируете ли покорить Азию, например Китай, где очень любят русский?— Там другой менталитет и кумиры. И музыка тоже. Чтобы покорять рынок другой страны, там надо жить. Но переезжать я никуда не собираюсь.— Вы неоднократно критиковали коллег в СМИ за фейки о себе и призывали к более жесткому регламенту медиа на законодательном уровне. Не хотите ли сами выступить с инициативой перед парламентариями?— Очень много фейков и "громких" лживых заголовков и псевдо-СМИ, которые позволяют себе безнаказанно писать о публичных людях ложь, собирая трафик на свои ресурсы. Им все равно, как это сказывается на репутации и жизни артистов. Надеюсь, примут закон, регулирующий подобных писак.— У вас нет государственных званий (заслуженный, народный артист России). Почему и как в целом вы к ним относитесь?— Если честно, то мне это кажется пережитком прошлого. Ведь главное — не значок и грамота, а искренняя любовь зрителей, их преданность на многие годы. На моих концертах аншлаги по всей стране. Вот настоящая награда.
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2023
Роман Харрасов
Роман Харрасов
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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сергей лазарев, шоу-бизнес, интервью
Культура, Сергей Лазарев, Шоу-бизнес, Интервью

Сергей Лазарев: "Уезжать из России не собираюсь"

© Фото : Даниил ВеличкоСергей Лазарев
Сергей Лазарев - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© Фото : Даниил Величко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Роман Харрасов. Известному певцу, одному из главных хитмейкеров страны сегодня исполняется 40. Накануне юбилея Сергей Лазарев встретился с корреспондентом РИА Новости и порассуждал о возрасте, новом альбоме, секретах популярности, отношениях с публикой.
© Фото : пресс-служба Сергея ЛазареваКонцерт Сергея Лазарева "Я не боюсь" в Казани
Концерт Сергея Лазарева “Я не боюсь” в Казани - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : пресс-служба Сергея Лазарева
Концерт Сергея Лазарева "Я не боюсь" в Казани

Отличный возраст: что Лазарев запланировал на юбилей

— Как вы относитесь к 40-летию? Многие эту дату не отмечают.
— Прекрасная дата, не имеющая к моему самоощущению никакого отношения (смеется). На самом деле отличный возраст. Я себя в нем очень комфортно чувствую.
— Как планируете провести день рождения?
— Спокойно, без особых торжеств. Я запланировал небольшой отпуск с детьми и друзьями на пару недель. Вообще, честно говоря, не люблю с некоторых пор шумные мероприятия. Еще одно проявление возраста.
© Фото : пресс-служба Сергея ЛазареваКонцерт Сергея Лазарева "Я не боюсь" в Казани
Концерт Сергея Лазарева “Я не боюсь” в Казани - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : пресс-служба Сергея Лазарева
Концерт Сергея Лазарева "Я не боюсь" в Казани

Альбом и тур: планы на год

— Что нового будет у вас в этом году?
— Год предстоит очень насыщененный. Сейчас я в туре по стране с концертным шоу "Я не боюсь". Позади уже 40 городов, впереди еще больше.
Также осенью выпущу альбом. Плюс в планах съемки в телепроектах "Ну-ка, все вместе!" и "Аватар".
— Перед юбилеем вы выпустили клип, где показали вторую очень важную грань вашего творчества — актерскую. Почему обратились к этой теме в видео?
— Очень часто мои клипы — это мини-фильмы. Я актер по образованию и пользуюсь этим в эстрадной сфере. Мои шоу — это скорее музыкальные спектакли. Костюмированное действо со смыслом, идеей и режиссурой.
Что касается песни и клипа "Не пытайся повторить", то это первая ласточка с моего нового альбома. Она выходит в рамках большого проекта GM, в котором объединены несколько артистов. Автор музыки — Дарья Кузнецова, стихи Михаила Гуцериева. Абсолютно невероятная видеоработа получилась. И очень непростая актерская задача.
Я играю себя и свое альтер эго, которые встречаются друг с другом. Интересный и закрученный сюжет.
© Фото : Даниил ВеличкоСергей Лазарев
Сергей Лазарев - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Даниил Величко
Сергей Лазарев
Клип снимали летом прошлого года в течение четырех дней. На разных локациях. Помимо меня, там участвуют актрисы Любовь Толкалина и Мария Андреева. Режиссер — Дмитрий Литвиненко.
— Есть ли идеи новых ролей в театре или кино?
— Это требует длительных репетиций и тотального погружения в процесс, а я со своим гастрольным графиком, расписанным на год вперед, пока позволить себе такого не могу.
К кино я в целом равнодушен, никогда туда не стремился. А вот театр со мной уже 20 лет.
© Фото : пресс-служба Сергея ЛазареваКонцерт Сергея Лазарева "Я не боюсь" в Казани
Концерт Сергея Лазарева “Я не боюсь” в Казани - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : пресс-служба Сергея Лазарева
Концерт Сергея Лазарева "Я не боюсь" в Казани
— Если бы снимали художественный фильм о вас, кого бы вы утвердили на главную роль? Почему?
— Не вижу смысла снимать фильм о себе, ведь я и так как на ладони у зрителей с самого детства, вот уже 30 лет.
— А кого бы вы хотели или могли сыграть?
— Я играл Ромео, Фигаро, следующий шаг, наверное, Гамлет.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия" Сергей Лазарев на шоу "Ну-ка, все вместе!"
Сергей Лазарев на шоу Ну-ка, все вместе!
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Сергей Лазарев на шоу "Ну-ка, все вместе!"

Лицо на экране: как не надоесть зрителю

— Вы — популярное лицо на экранах: работаете сразу в нескольких проектах на разных каналах. Есть ли опасения, что публика может устать от вас? И вообще, как соблюсти баланс в этом?
— Действительно, у меня много телевизионных проектов, но я везде разный и задача — тоже. Я максимально искренен в том, что делаю. Смею надеяться, что зритель это чувствует и моя персона ему не надоела (смеется). Но у меня нет плана быть везде и всюду, я принимаю предложения лишь в те проекты, которые мне по-настоящему интересны с творческой точки зрения.
© Фото : пресс-служба Сергея ЛазареваКонцерт Сергея Лазарева "Я не боюсь" в Казани
Концерт Сергея Лазарева “Я не боюсь” в Казани - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : пресс-служба Сергея Лазарева
Концерт Сергея Лазарева "Я не боюсь" в Казани

Русских не отменить: о популярности на Западе

— У вас, особенно после Евровидения, было много фанатов по всему миру. К сожалению, в последнее время мы нередко видим отмену всего русского на Западе. Как вы ощутили это на себе?
— Все это временно. Была волна негативных высказываний в социальных сетях, но сейчас этого меньше. Русские слишком много сделали для мировой культуры, чтобы так просто взять и отменить.
— Планируете ли покорить Азию, например Китай, где очень любят русский?
— Там другой менталитет и кумиры. И музыка тоже. Чтобы покорять рынок другой страны, там надо жить. Но переезжать я никуда не собираюсь.
© Фото : пресс-служба Сергея ЛазареваКонцерт Сергея Лазарева "Я не боюсь" в Казани
Концерт Сергея Лазарева “Я не боюсь” в Казани - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : пресс-служба Сергея Лазарева
Концерт Сергея Лазарева "Я не боюсь" в Казани
— Вы неоднократно критиковали коллег в СМИ за фейки о себе и призывали к более жесткому регламенту медиа на законодательном уровне. Не хотите ли сами выступить с инициативой перед парламентариями?
— Очень много фейков и "громких" лживых заголовков и псевдо-СМИ, которые позволяют себе безнаказанно писать о публичных людях ложь, собирая трафик на свои ресурсы. Им все равно, как это сказывается на репутации и жизни артистов. Надеюсь, примут закон, регулирующий подобных писак.
— У вас нет государственных званий (заслуженный, народный артист России). Почему и как в целом вы к ним относитесь?
— Если честно, то мне это кажется пережитком прошлого. Ведь главное — не значок и грамота, а искренняя любовь зрителей, их преданность на многие годы. На моих концертах аншлаги по всей стране. Вот настоящая награда.
 
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