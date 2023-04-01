Сергей Лазарев: "Уезжать из России не собираюсь"
© Фото : Даниил ВеличкоСергей Лазарев
© Фото : Даниил Величко
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Роман Харрасов. Известному певцу, одному из главных хитмейкеров страны сегодня исполняется 40. Накануне юбилея Сергей Лазарев встретился с корреспондентом РИА Новости и порассуждал о возрасте, новом альбоме, секретах популярности, отношениях с публикой.
© Фото : пресс-служба Сергея ЛазареваКонцерт Сергея Лазарева "Я не боюсь" в Казани
© Фото : пресс-служба Сергея Лазарева
Концерт Сергея Лазарева "Я не боюсь" в Казани
Отличный возраст: что Лазарев запланировал на юбилей
— Как вы относитесь к 40-летию? Многие эту дату не отмечают.
— Прекрасная дата, не имеющая к моему самоощущению никакого отношения (смеется). На самом деле отличный возраст. Я себя в нем очень комфортно чувствую.
— Как планируете провести день рождения?
— Спокойно, без особых торжеств. Я запланировал небольшой отпуск с детьми и друзьями на пару недель. Вообще, честно говоря, не люблю с некоторых пор шумные мероприятия. Еще одно проявление возраста.
© Фото : пресс-служба Сергея ЛазареваКонцерт Сергея Лазарева "Я не боюсь" в Казани
© Фото : пресс-служба Сергея Лазарева
Концерт Сергея Лазарева "Я не боюсь" в Казани
Альбом и тур: планы на год
— Что нового будет у вас в этом году?
— Год предстоит очень насыщененный. Сейчас я в туре по стране с концертным шоу "Я не боюсь". Позади уже 40 городов, впереди еще больше.
Также осенью выпущу альбом. Плюс в планах съемки в телепроектах "Ну-ка, все вместе!" и "Аватар".
— Перед юбилеем вы выпустили клип, где показали вторую очень важную грань вашего творчества — актерскую. Почему обратились к этой теме в видео?
— Очень часто мои клипы — это мини-фильмы. Я актер по образованию и пользуюсь этим в эстрадной сфере. Мои шоу — это скорее музыкальные спектакли. Костюмированное действо со смыслом, идеей и режиссурой.
Что касается песни и клипа "Не пытайся повторить", то это первая ласточка с моего нового альбома. Она выходит в рамках большого проекта GM, в котором объединены несколько артистов. Автор музыки — Дарья Кузнецова, стихи Михаила Гуцериева. Абсолютно невероятная видеоработа получилась. И очень непростая актерская задача.
Я играю себя и свое альтер эго, которые встречаются друг с другом. Интересный и закрученный сюжет.
© Фото : Даниил ВеличкоСергей Лазарев
© Фото : Даниил Величко
Сергей Лазарев
Клип снимали летом прошлого года в течение четырех дней. На разных локациях. Помимо меня, там участвуют актрисы Любовь Толкалина и Мария Андреева. Режиссер — Дмитрий Литвиненко.
— Есть ли идеи новых ролей в театре или кино?
— Это требует длительных репетиций и тотального погружения в процесс, а я со своим гастрольным графиком, расписанным на год вперед, пока позволить себе такого не могу.
К кино я в целом равнодушен, никогда туда не стремился. А вот театр со мной уже 20 лет.
© Фото : пресс-служба Сергея ЛазареваКонцерт Сергея Лазарева "Я не боюсь" в Казани
© Фото : пресс-служба Сергея Лазарева
Концерт Сергея Лазарева "Я не боюсь" в Казани
— Если бы снимали художественный фильм о вас, кого бы вы утвердили на главную роль? Почему?
— Не вижу смысла снимать фильм о себе, ведь я и так как на ладони у зрителей с самого детства, вот уже 30 лет.
— А кого бы вы хотели или могли сыграть?
— Я играл Ромео, Фигаро, следующий шаг, наверное, Гамлет.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия" Сергей Лазарев на шоу "Ну-ка, все вместе!"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Сергей Лазарев на шоу "Ну-ка, все вместе!"
Лицо на экране: как не надоесть зрителю
— Вы — популярное лицо на экранах: работаете сразу в нескольких проектах на разных каналах. Есть ли опасения, что публика может устать от вас? И вообще, как соблюсти баланс в этом?
— Действительно, у меня много телевизионных проектов, но я везде разный и задача — тоже. Я максимально искренен в том, что делаю. Смею надеяться, что зритель это чувствует и моя персона ему не надоела (смеется). Но у меня нет плана быть везде и всюду, я принимаю предложения лишь в те проекты, которые мне по-настоящему интересны с творческой точки зрения.
© Фото : пресс-служба Сергея ЛазареваКонцерт Сергея Лазарева "Я не боюсь" в Казани
© Фото : пресс-служба Сергея Лазарева
Концерт Сергея Лазарева "Я не боюсь" в Казани
Русских не отменить: о популярности на Западе
— У вас, особенно после Евровидения, было много фанатов по всему миру. К сожалению, в последнее время мы нередко видим отмену всего русского на Западе. Как вы ощутили это на себе?
— Все это временно. Была волна негативных высказываний в социальных сетях, но сейчас этого меньше. Русские слишком много сделали для мировой культуры, чтобы так просто взять и отменить.
— Планируете ли покорить Азию, например Китай, где очень любят русский?
— Там другой менталитет и кумиры. И музыка тоже. Чтобы покорять рынок другой страны, там надо жить. Но переезжать я никуда не собираюсь.
© Фото : пресс-служба Сергея ЛазареваКонцерт Сергея Лазарева "Я не боюсь" в Казани
© Фото : пресс-служба Сергея Лазарева
Концерт Сергея Лазарева "Я не боюсь" в Казани
— Вы неоднократно критиковали коллег в СМИ за фейки о себе и призывали к более жесткому регламенту медиа на законодательном уровне. Не хотите ли сами выступить с инициативой перед парламентариями?
— Очень много фейков и "громких" лживых заголовков и псевдо-СМИ, которые позволяют себе безнаказанно писать о публичных людях ложь, собирая трафик на свои ресурсы. Им все равно, как это сказывается на репутации и жизни артистов. Надеюсь, примут закон, регулирующий подобных писак.
— У вас нет государственных званий (заслуженный, народный артист России). Почему и как в целом вы к ним относитесь?
— Если честно, то мне это кажется пережитком прошлого. Ведь главное — не значок и грамота, а искренняя любовь зрителей, их преданность на многие годы. На моих концертах аншлаги по всей стране. Вот настоящая награда.