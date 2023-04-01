https://ria.ru/20230401/lazarev-1859808176.html

Сергей Лазарев: "Уезжать из России не собираюсь"

Сергей Лазарев: "Уезжать из России не собираюсь" - РИА Новости, 01.04.2023

Сергей Лазарев: "Уезжать из России не собираюсь"

Известному певцу, одному из главных хитмейкеров страны сегодня исполняется 40. Накануне юбилея Сергей Лазарев встретился с корреспондентом РИА Новости и... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T08:00

2023-04-01T08:00

2023-04-01T08:14

культура

сергей лазарев

шоу-бизнес

интервью

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Роман Харрасов. Известному певцу, одному из главных хитмейкеров страны сегодня исполняется 40. Накануне юбилея Сергей Лазарев встретился с корреспондентом РИА Новости и порассуждал о возрасте, новом альбоме, секретах популярности, отношениях с публикой. Отличный возраст: что Лазарев запланировал на юбилей— Как вы относитесь к 40-летию? Многие эту дату не отмечают.— Прекрасная дата, не имеющая к моему самоощущению никакого отношения (смеется). На самом деле отличный возраст. Я себя в нем очень комфортно чувствую.— Как планируете провести день рождения?— Спокойно, без особых торжеств. Я запланировал небольшой отпуск с детьми и друзьями на пару недель. Вообще, честно говоря, не люблю с некоторых пор шумные мероприятия. Еще одно проявление возраста. Альбом и тур: планы на год— Что нового будет у вас в этом году?— Год предстоит очень насыщененный. Сейчас я в туре по стране с концертным шоу "Я не боюсь". Позади уже 40 городов, впереди еще больше. Также осенью выпущу альбом. Плюс в планах съемки в телепроектах "Ну-ка, все вместе!" и "Аватар".— Перед юбилеем вы выпустили клип, где показали вторую очень важную грань вашего творчества — актерскую. Почему обратились к этой теме в видео?— Очень часто мои клипы — это мини-фильмы. Я актер по образованию и пользуюсь этим в эстрадной сфере. Мои шоу — это скорее музыкальные спектакли. Костюмированное действо со смыслом, идеей и режиссурой.Что касается песни и клипа "Не пытайся повторить", то это первая ласточка с моего нового альбома. Она выходит в рамках большого проекта GM, в котором объединены несколько артистов. Автор музыки — Дарья Кузнецова, стихи Михаила Гуцериева. Абсолютно невероятная видеоработа получилась. И очень непростая актерская задача. Я играю себя и свое альтер эго, которые встречаются друг с другом. Интересный и закрученный сюжет.Клип снимали летом прошлого года в течение четырех дней. На разных локациях. Помимо меня, там участвуют актрисы Любовь Толкалина и Мария Андреева. Режиссер — Дмитрий Литвиненко.— Есть ли идеи новых ролей в театре или кино?— Это требует длительных репетиций и тотального погружения в процесс, а я со своим гастрольным графиком, расписанным на год вперед, пока позволить себе такого не могу.К кино я в целом равнодушен, никогда туда не стремился. А вот театр со мной уже 20 лет.— Если бы снимали художественный фильм о вас, кого бы вы утвердили на главную роль? Почему?— Не вижу смысла снимать фильм о себе, ведь я и так как на ладони у зрителей с самого детства, вот уже 30 лет. — А кого бы вы хотели или могли сыграть?— Я играл Ромео, Фигаро, следующий шаг, наверное, Гамлет.Лицо на экране: как не надоесть зрителю— Вы — популярное лицо на экранах: работаете сразу в нескольких проектах на разных каналах. Есть ли опасения, что публика может устать от вас? И вообще, как соблюсти баланс в этом?— Действительно, у меня много телевизионных проектов, но я везде разный и задача — тоже. Я максимально искренен в том, что делаю. Смею надеяться, что зритель это чувствует и моя персона ему не надоела (смеется). Но у меня нет плана быть везде и всюду, я принимаю предложения лишь в те проекты, которые мне по-настоящему интересны с творческой точки зрения.Русских не отменить: о популярности на Западе — У вас, особенно после Евровидения, было много фанатов по всему миру. К сожалению, в последнее время мы нередко видим отмену всего русского на Западе. Как вы ощутили это на себе?— Все это временно. Была волна негативных высказываний в социальных сетях, но сейчас этого меньше. Русские слишком много сделали для мировой культуры, чтобы так просто взять и отменить.— Планируете ли покорить Азию, например Китай, где очень любят русский?— Там другой менталитет и кумиры. И музыка тоже. Чтобы покорять рынок другой страны, там надо жить. Но переезжать я никуда не собираюсь.— Вы неоднократно критиковали коллег в СМИ за фейки о себе и призывали к более жесткому регламенту медиа на законодательном уровне. Не хотите ли сами выступить с инициативой перед парламентариями?— Очень много фейков и "громких" лживых заголовков и псевдо-СМИ, которые позволяют себе безнаказанно писать о публичных людях ложь, собирая трафик на свои ресурсы. Им все равно, как это сказывается на репутации и жизни артистов. Надеюсь, примут закон, регулирующий подобных писак.— У вас нет государственных званий (заслуженный, народный артист России). Почему и как в целом вы к ним относитесь?— Если честно, то мне это кажется пережитком прошлого. Ведь главное — не значок и грамота, а искренняя любовь зрителей, их преданность на многие годы. На моих концертах аншлаги по всей стране. Вот настоящая награда.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

сергей лазарев, шоу-бизнес, интервью