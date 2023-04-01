https://ria.ru/20230401/lavra-1862413827.html

В Киево-Печерской лавре прокомментировали арест митрополита Павла

В Киево-Печерской лавре прокомментировали арест митрополита Павла - РИА Новости, 02.04.2023

В Киево-Печерской лавре прокомментировали арест митрополита Павла

Решение о домашнем аресте наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя) — это попытка заменить наместника... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-01T23:25

2023-04-01T23:25

2023-04-02T01:44

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православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Решение о домашнем аресте наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя) — это попытка заменить наместника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на назначенного раскольниками перебежчика так, чтобы монахи остались на месте, заявил РИА Новости один из насельников лавры.Суд в Киеве ранее отправил митрополита Павла под круглосуточный домашний арест с применением электронного браслета.Именно для этого, по его словам, была придумана вся история с обысками и обвинениями митрополита, посаженного под домашний арест вдали от лавры с запретом посещать богослужения в монастыре. "Завтра братия проснется, и у них будет новый наместник, назначенный ПЦУ. Предатель Авраамий, который всего четыре года в лавре. Владыка ему очень доверял, и он действительно вырос (по сану), он был женатым священником. Потом развелся. И сейчас он целый наместник. И у него звездная болезнь от карьерного роста", – добавил собеседник агентства.Раскольничий "наместник" Киево-Печерской лавры Авраамий (Лотыш) был в монастыре ризничим, во время инвентаризации имущества, за которое он отвечал, выявили много пропаж, рассказал ранее РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Глава раскольничьей ПЦУ митрополит Епифаний 29 марта назначил Лотыша исполняющим обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Сразу после этого Лотыш был запрещен в служении указом митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) – предстоятеля УПЦ.В субботу к митрополиту Павлу пришли с обысками сотрудники СБУ. Ему предъявили подозрения со стороны украинских властей. В СБУ заявили, что настоятеля подозревают по двум статьям: "Разжигание межрелигиозной вражды" и "Оправдание агрессии России".Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления о разрыве бессрочного договора аренды, которое Министерство культуры Украины направило УПЦ. Монахам предписали покинуть обитель 29 марта. При этом глава ведомства Александр Ткаченко предложил им остаться, но при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). В ответ митрополит Павел (Лебедь) подчеркнул, что компромиссов по монастырю быть не может и братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды подали в Хозяйственный суд Киева.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, а также другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал приложить все усилия, чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство из-за ситуации с лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".

https://ria.ru/20230401/zakharova-1862402410.html

https://ria.ru/20230331/upts-1862244157.html

https://ria.ru/20230401/pavel-1862410913.html

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Наталья Макарова

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