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В Киево-Печерской лавре прокомментировали арест митрополита Павла - РИА Новости, 02.04.2023
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Религия
 
23:25 01.04.2023 (обновлено: 01:44 02.04.2023)
https://ria.ru/20230401/lavra-1862413827.html
В Киево-Печерской лавре прокомментировали арест митрополита Павла
В Киево-Печерской лавре прокомментировали арест митрополита Павла - РИА Новости, 02.04.2023
В Киево-Печерской лавре прокомментировали арест митрополита Павла
Решение о домашнем аресте наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя) — это попытка заменить наместника... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-01T23:25
2023-04-02T01:44
религия
украина
киев
россия
ситуация вокруг упц
киево-печерская лавра
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Решение о домашнем аресте наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя) — это попытка заменить наместника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на назначенного раскольниками перебежчика так, чтобы монахи остались на месте, заявил РИА Новости один из насельников лавры.Суд в Киеве ранее отправил митрополита Павла под круглосуточный домашний арест с применением электронного браслета.Именно для этого, по его словам, была придумана вся история с обысками и обвинениями митрополита, посаженного под домашний арест вдали от лавры с запретом посещать богослужения в монастыре. "Завтра братия проснется, и у них будет новый наместник, назначенный ПЦУ. Предатель Авраамий, который всего четыре года в лавре. Владыка ему очень доверял, и он действительно вырос (по сану), он был женатым священником. Потом развелся. И сейчас он целый наместник. И у него звездная болезнь от карьерного роста", – добавил собеседник агентства.Раскольничий "наместник" Киево-Печерской лавры Авраамий (Лотыш) был в монастыре ризничим, во время инвентаризации имущества, за которое он отвечал, выявили много пропаж, рассказал ранее РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Глава раскольничьей ПЦУ митрополит Епифаний 29 марта назначил Лотыша исполняющим обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Сразу после этого Лотыш был запрещен в служении указом митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) – предстоятеля УПЦ.В субботу к митрополиту Павлу пришли с обысками сотрудники СБУ. Ему предъявили подозрения со стороны украинских властей. В СБУ заявили, что настоятеля подозревают по двум статьям: "Разжигание межрелигиозной вражды" и "Оправдание агрессии России".Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления о разрыве бессрочного договора аренды, которое Министерство культуры Украины направило УПЦ. Монахам предписали покинуть обитель 29 марта. При этом глава ведомства Александр Ткаченко предложил им остаться, но при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). В ответ митрополит Павел (Лебедь) подчеркнул, что компромиссов по монастырю быть не может и братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды подали в Хозяйственный суд Киева.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, а также другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал приложить все усилия, чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство из-за ситуации с лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
https://ria.ru/20230401/zakharova-1862402410.html
https://ria.ru/20230331/upts-1862244157.html
https://ria.ru/20230401/pavel-1862410913.html
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украина, киев, россия, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу)
Религия, Украина, Киев, Россия, Ситуация вокруг УПЦ, Киево-Печерская Лавра, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ)
В Киево-Печерской лавре прокомментировали арест митрополита Павла

Насельник лавры считает, что Киев попытается сменить наместника, не выселяя монахов

© AFP 2023 / Sergei ChuzavkovВерующие возле Киево-Печерской лавры
Верующие возле Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© AFP 2023 / Sergei Chuzavkov
Верующие возле Киево-Печерской лавры. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Решение о домашнем аресте наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя) — это попытка заменить наместника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на назначенного раскольниками перебежчика так, чтобы монахи остались на месте, заявил РИА Новости один из насельников лавры.
Суд в Киеве ранее отправил митрополита Павла под круглосуточный домашний арест с применением электронного браслета.
«
"Самое главное было убрать его (митрополита Павла) из лавры, под домашний арест, но вдали от лавры. Это самое главное для них. Чтобы дать нового наместника, чтобы монахи остались на месте. Это важно, потому что кто пахать будет? Это же огромная территория и огромный труд. Если они уйдут, у (раскольнической) ПЦУ вообще нет монахов. Ну, 200 человек на всю "церковь". В лавре же в одной только 200 человек живет и даже больше. Они хотят, чтобы монахи остались, а поменять руководство", - сказал насельник.
Именно для этого, по его словам, была придумана вся история с обысками и обвинениями митрополита, посаженного под домашний арест вдали от лавры с запретом посещать богослужения в монастыре.
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"Завтра братия проснется, и у них будет новый наместник, назначенный ПЦУ. Предатель Авраамий, который всего четыре года в лавре. Владыка ему очень доверял, и он действительно вырос (по сану), он был женатым священником. Потом развелся. И сейчас он целый наместник. И у него звездная болезнь от карьерного роста", – добавил собеседник агентства.
Раскольничий "наместник" Киево-Печерской лавры Авраамий (Лотыш) был в монастыре ризничим, во время инвентаризации имущества, за которое он отвечал, выявили много пропаж, рассказал ранее РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Глава раскольничьей ПЦУ митрополит Епифаний 29 марта назначил Лотыша исполняющим обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Сразу после этого Лотыш был запрещен в служении указом митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) – предстоятеля УПЦ.
В субботу к митрополиту Павлу пришли с обысками сотрудники СБУ. Ему предъявили подозрения со стороны украинских властей. В СБУ заявили, что настоятеля подозревают по двум статьям: "Разжигание межрелигиозной вражды" и "Оправдание агрессии России".
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Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления о разрыве бессрочного договора аренды, которое Министерство культуры Украины направило УПЦ. Монахам предписали покинуть обитель 29 марта. При этом глава ведомства Александр Ткаченко предложил им остаться, но при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). В ответ митрополит Павел (Лебедь) подчеркнул, что компромиссов по монастырю быть не может и братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды подали в Хозяйственный суд Киева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, а также другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал приложить все усилия, чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство из-за ситуации с лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
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