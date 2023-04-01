Экс-депутат Рады допустил передачу Лавры Вселенскому патриарху Варфоломею
Экс-депутат Рады Новинский допустил передачу Киево-Печерской лавры патриарху Варфоломею
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Бизнесмен и бывший депутат Верховной рады, известный церковный меценат Вадим Новинский заявил, что Киево-Печерскую лавру могут передать в прямое подчинение Архиепископа Константинополя - Нового Рима, Вселенского патриарха, патриарха Константинопольского Варфоломея.
"По имеющейся информации, власть рассматривает возможность передачи незаконно отнятой Лавры в прямое подчинение патриарха Варфоломея. Летом 2022 года его представители уже неформально предлагали УПЦ добровольно передать под управление Константинопольского Патриархата Киево-Печерскую лавру и Киевскую Духовную Академию", - написал Новинский в социальной сети Facebook*. Патриарх Константинопольский Варфоломей считается духовным лидером православных христиан во всем мире.
Новинский напомнил, что во время президентской кампании на выборах 2019 года, "95% прихожан УПЦ отдали свои голоса за Владимир Зеленского в надежде, что он принесет мир и стабильность, остановит гонения на Церковь". Однако сейчас, он еще раз показал, что "попросту обманул избирателей", отметил бизнесмен. По его мнению, личная ответственность за сложившуюся ситуацию на Зеленском. Также Новинский осудил требование властей в адрес канонической УПЦ покинуть здания Лавры, он сравнил это с "большевистскими традициями в полном объеме".
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"Событиям вокруг Лавры предшествовали ряд других акций: обыски в храмах, сфабрикованные дела против высшего духовенства, явно подтасованные "улики". Представители властей попытались незаконно, с нарушением действующего законодательства, расторгнуть договоры с Церковью относительно пользования комплексом Лавры", - написал он.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
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