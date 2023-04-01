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В Крыму спрогнозировали переломный момент в конфликте на Украине - РИА Новости, 01.04.2023
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07:42 01.04.2023 (обновлено: 14:08 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/krym-1862309227.html
В Крыму спрогнозировали переломный момент в конфликте на Украине
В Крыму спрогнозировали переломный момент в конфликте на Украине - РИА Новости, 01.04.2023
В Крыму спрогнозировали переломный момент в конфликте на Украине
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что вооруженный конфликт на Украине завершится полной потерей "киевской хунтой" власти, а переломный... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T07:42
2023-04-01T14:08
украина
россия
донбасс
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что вооруженный конфликт на Украине завершится полной потерей "киевской хунтой" власти, а переломный момент в противостоянии наступит уже в этом году. По его словам, вооруженный конфликт закончится тем, что Россия вернет контроль над своими историческими территориями. Собеседник агентства полагает, что решение наступит "к осени". "И тут многое совпадет: и наши усилия, работа нашей армии, которая к этому времени подтянется под все формирующиеся задачи. Мое общение с ребятами на передовой убеждает меня в том, что события будут развиваться именно так", — сказал глава регионального парламента. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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украина, россия, донбасс, владимир константинов
Украина, Россия, Донбасс, Владимир Константинов
В Крыму спрогнозировали переломный момент в конфликте на Украине

Глава парламента Крыма Константинов: переломный момент на Украине состоится в 2023 году

© РИА Новости / Алексей МальгавкоСимферополь
Симферополь - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Симферополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что вооруженный конфликт на Украине завершится полной потерей "киевской хунтой" власти, а переломный момент в противостоянии наступит уже в этом году.
«

"Победа России предопределена. Переломный момент будет в этом году. Ситуация сейчас развивается в сторону завершения конфликта. Он не завершится быстро. И он завершится не миром, а полной потерей киевской хунтой власти над страной. Посыплется их фронт, рухнет это нацистское дерево, которое они так долго растили", — сказал Константинов РИА Новости.

По его словам, вооруженный конфликт закончится тем, что Россия вернет контроль над своими историческими территориями. Собеседник агентства полагает, что решение наступит "к осени".
"И тут многое совпадет: и наши усилия, работа нашей армии, которая к этому времени подтянется под все формирующиеся задачи. Мое общение с ребятами на передовой убеждает меня в том, что события будут развиваться именно так", — сказал глава регионального парламента.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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