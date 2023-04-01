https://ria.ru/20230401/krym-1862309090.html
Запасы водохранилищ Крыма выросли почти на восемь миллионов кубометров
Запасы водохранилищ Крыма выросли почти на восемь миллионов кубометров - РИА Новости, 01.04.2023
Запасы водохранилищ Крыма выросли почти на восемь миллионов кубометров
Крымские водохранилища естественного стока в теплом и сухом марте накопили почти на 8 миллионов кубометров воды больше, общий объем составил почти 180 миллионов РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T07:35
2023-04-01T07:35
2023-04-01T07:35
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Крымские водохранилища естественного стока в теплом и сухом марте накопили почти на 8 миллионов кубометров воды больше, общий объем составил почти 180 миллионов кубометров воды, сообщили в крымском гидрометцентре. Годом ранее, к апрелю 2022 года воды было накоплено еще больше – 195 миллионов кубометров. А два года назад, на этот момент общие запасы составляли всего 61,4 миллиона кубометров – тогда сказалась длительная засуха, сообщили РИА Новости в гидрометцентре. По итогам метеонаблюдений, март 2023 года на территории Крыма был теплым и сухим. Средняя температура воздуха составила 7,2 и была на 2,3 градуса выше нормы. Месяц был со значительным недобором осадков. Осадки выпадали неравномерно, что сказалась на притоках в водохранилища в марте: Белогорское – 9,7, Симферопольское - 2,1, Счастливое – 3,4, Партизанское – 2,5, Чернореченское - 11,1 миллионов кубометров. В целом, отметили в гидрометцентре, процент наполнения основных водохранилищ равен или превышает 80% объема. Наименьшее количество воды в апреле – 6,6 миллиона кубометров или 57% объема – в Счастливом водохранилище (используется для водоснабжения Ялты). Однако, в него вода может закачиваться из Загорского водохранилища, в котором на сегодня 91% объема (25 миллионов кубометров воды).
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ялта
Запасы водохранилищ Крыма выросли почти на восемь миллионов кубометров
Запасы водохранилищ Крыма в засушливом марте выросли почти на восемь миллионов кубометров
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Крымские водохранилища естественного стока в теплом и сухом марте накопили почти на 8 миллионов кубометров воды больше, общий объем составил почти 180 миллионов кубометров воды, сообщили в крымском гидрометцентре.
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"К началу апреля общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 178,28 млн кубометров, что на 7,79 млн кубометров больше, чем месяц назад", - отметили гидрологи.
Годом ранее, к апрелю 2022 года воды было накоплено еще больше – 195 миллионов кубометров. А два года назад, на этот момент общие запасы составляли всего 61,4 миллиона кубометров – тогда сказалась длительная засуха, сообщили РИА Новости в гидрометцентре.
По итогам метеонаблюдений, март 2023 года на территории Крыма был теплым и сухим. Средняя температура воздуха составила 7,2 и была на 2,3 градуса выше нормы. Месяц был со значительным недобором осадков. Осадки выпадали неравномерно, что сказалась на притоках в водохранилища в марте: Белогорское – 9,7, Симферопольское - 2,1, Счастливое – 3,4, Партизанское – 2,5, Чернореченское - 11,1 миллионов кубометров.
В целом, отметили в гидрометцентре, процент наполнения основных водохранилищ равен или превышает 80% объема. Наименьшее количество воды в апреле – 6,6 миллиона кубометров или 57% объема – в Счастливом водохранилище (используется для водоснабжения Ялты
). Однако, в него вода может закачиваться из Загорского водохранилища, в котором на сегодня 91% объема (25 миллионов кубометров воды).
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