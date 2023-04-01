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Вучич предупредил о последствиях вхождения СБК на север края - РИА Новости, 01.04.2023
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13:50 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/kosovo-1862348040.html
Вучич предупредил о последствиях вхождения СБК на север края
Вучич предупредил о последствиях вхождения СБК на север края - РИА Новости, 01.04.2023
Вучич предупредил о последствиях вхождения СБК на север края
Вхождение Сил безопасности Косово (СБК) на населенный сербами север края приведет к эскалации и опровергнет все ранее достигнутые соглашения Белграда и... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T13:50
2023-04-01T13:50
в мире
приштина
белград (город)
сербия
александр вучич
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БЕЛГРАД, 1 апр - РИА Новости. Вхождение Сил безопасности Косово (СБК) на населенный сербами север края приведет к эскалации и опровергнет все ранее достигнутые соглашения Белграда и Приштины, заявил президент Сербии Александр Вучич. Правительство самопровозглашенной республики Косово на днях утвердило "Стратегию обороны", согласно которой военизированные СБК будут действовать на всей территории края. По ранее заключенным при посредничестве ЕС договоренностям cпецназ косовской полиции без особого разрешения не смеет входить в населенные сербами муниципалитеты на севере, а для появления там СБК также нужно разрешение командования контингента НАТО (KFOR). "Не думаю, что это так легко произойдет. Это бы значило, что больше не существует и следа какого-либо соглашения о чем-либо. Это значит, что они хотят лишь эскалации, конфликта и ничего другого и надеюсь, что они не попытаются этого сделать", - заявил Вучич журналистам в ответ на вопрос о вхождении СБК на север края. При этом 1 апреля по версии Приштины истекает срок достигнутого в ноябре 2022 года соглашения о регистрационных автомобильных знаках, выданных властями Сербии и косовские сербы опасаются, что местная полиция начнет изымать автомобили. Представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил ранее, что достигнутое 23 ноября прошлого года соглашение Белграда и Приштины о применении таких автомобильных номеров не имеет срока действия. Следующий раунд переговоров сторон на техническом уровне назначен на 4 апреля в Брюсселе.
https://ria.ru/20230325/protest-1860630331.html
https://ria.ru/20230323/kosovo-1859946188.html
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в мире, приштина, белград (город), сербия, александр вучич, евросоюз, нато
В мире, Приштина, Белград (город), Сербия, Александр Вучич, Евросоюз, НАТО
Вучич предупредил о последствиях вхождения СБК на север края

Глава Сербии Вучич: вхождение Сил безопасности Косово на север края приведет к эскалации

© РИА Новости / Александар Джорович | Перейти в медиабанкПерекрытая дорога Ниш-Приштина в селе Мердаре южно-сербской общины Куршумлия
Перекрытая дорога Ниш-Приштина в селе Мердаре южно-сербской общины Куршумлия - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Александар Джорович
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Перекрытая дорога Ниш-Приштина в селе Мердаре южно-сербской общины Куршумлия. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 1 апр - РИА Новости. Вхождение Сил безопасности Косово (СБК) на населенный сербами север края приведет к эскалации и опровергнет все ранее достигнутые соглашения Белграда и Приштины, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Правительство самопровозглашенной республики Косово на днях утвердило "Стратегию обороны", согласно которой военизированные СБК будут действовать на всей территории края. По ранее заключенным при посредничестве ЕС договоренностям cпецназ косовской полиции без особого разрешения не смеет входить в населенные сербами муниципалитеты на севере, а для появления там СБК также нужно разрешение командования контингента НАТО (KFOR).
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25 марта, 18:54
"Не думаю, что это так легко произойдет. Это бы значило, что больше не существует и следа какого-либо соглашения о чем-либо. Это значит, что они хотят лишь эскалации, конфликта и ничего другого и надеюсь, что они не попытаются этого сделать", - заявил Вучич журналистам в ответ на вопрос о вхождении СБК на север края.
При этом 1 апреля по версии Приштины истекает срок достигнутого в ноябре 2022 года соглашения о регистрационных автомобильных знаках, выданных властями Сербии и косовские сербы опасаются, что местная полиция начнет изымать автомобили. Представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил ранее, что достигнутое 23 ноября прошлого года соглашение Белграда и Приштины о применении таких автомобильных номеров не имеет срока действия. Следующий раунд переговоров сторон на техническом уровне назначен на 4 апреля в Брюсселе.
Сотрудники полиции Косово - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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