В Киево-Печерской лавре оцепили корпус, в котором живет митрополит Павел
Полиция оцепила корпус Киево-Печерской лавры, в котором проживает митрополит Павел
© Фото очевидцаУкраинские спецслужбы возле дома митрополита Павла
© Фото очевидца
Украинские спецслужбы возле дома митрополита Павла
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Корпус Киево-Печерской лавры, где проживает ее наместник митрополит Павел (Лебедь), оцеплен, полиция не пускает верующих, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"После вручения подозрения наместнику Лавры Павлу, его корпус в монастыре оцепили полицейские. Туда не подпускают верующих", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания.
Ранее в субботу митрополит Павел сообщил, что ему предъявлены подозрения в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании" и готовящихся обысках у него дома. Очевидцы происходящего сообщили РИА Новости, что обыски в доме наместника Лавры уже начались.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".