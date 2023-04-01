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В Киево-Печерской лавре оцепили корпус, в котором живет митрополит Павел - РИА Новости, 01.04.2023
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Религия
 
09:57 01.04.2023 (обновлено: 10:20 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/korpus-1862321053.html
В Киево-Печерской лавре оцепили корпус, в котором живет митрополит Павел
В Киево-Печерской лавре оцепили корпус, в котором живет митрополит Павел - РИА Новости, 01.04.2023
В Киево-Печерской лавре оцепили корпус, в котором живет митрополит Павел
Корпус Киево-Печерской лавры, где проживает ее наместник митрополит Павел (Лебедь), оцеплен, полиция не пускает верующих, сообщило украинское издание... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T09:57
2023-04-01T10:20
в мире
киево-печерская лавра
религия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Корпус Киево-Печерской лавры, где проживает ее наместник митрополит Павел (Лебедь), оцеплен, полиция не пускает верующих, сообщило украинское издание "Страна.ua"."После вручения подозрения наместнику Лавры Павлу, его корпус в монастыре оцепили полицейские. Туда не подпускают верующих", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания.Ранее в субботу митрополит Павел сообщил, что ему предъявлены подозрения в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании" и готовящихся обысках у него дома. Очевидцы происходящего сообщили РИА Новости, что обыски в доме наместника Лавры уже начались.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230401/lavra-1862322105.html
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в мире, киево-печерская лавра, религия, киев, украина
В мире, Киево-Печерская Лавра, Религия, Религия, Киев, Украина
В Киево-Печерской лавре оцепили корпус, в котором живет митрополит Павел

Полиция оцепила корпус Киево-Печерской лавры, в котором проживает митрополит Павел

© Фото очевидцаУкраинские спецслужбы возле дома митрополита Павла
Украинские спецслужбы возле дома митрополита Павла
© Фото очевидца
Украинские спецслужбы возле дома митрополита Павла
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Корпус Киево-Печерской лавры, где проживает ее наместник митрополит Павел (Лебедь), оцеплен, полиция не пускает верующих, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"После вручения подозрения наместнику Лавры Павлу, его корпус в монастыре оцепили полицейские. Туда не подпускают верующих", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания.
Ранее в субботу митрополит Павел сообщил, что ему предъявлены подозрения в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании" и готовящихся обысках у него дома. Очевидцы происходящего сообщили РИА Новости, что обыски в доме наместника Лавры уже начались.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
Ситуация в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
Наместник Киево-Печерской лавры заявил о гонениях на церковь
Вчера, 10:04
Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Сторонники изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
В УПЦ заявили, что среди осаждающих Киево-Печерскую лавру есть сатанисты
31 марта, 21:01
 
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