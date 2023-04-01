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В Москве за сутки госпитализировали 124 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 124 человека с COVID-19 - РИА Новости, 01.04.2023
В Москве за сутки госпитализировали 124 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 1302 случая COVID-19, восемь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T11:12
2023-04-01T11:12
2023-04-01T11:12
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1302 случая COVID-19, восемь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 1302, госпитализированы - 124 человека, выздоровел - 1361 человек, восемь человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 478 915 случаев коронавируса, выздоровели 3 284 330 человек, умерли 48 465 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
распространение коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Москва
В Москве за сутки госпитализировали 124 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1302 новых случая COVID-19, умерли восемь человек