https://ria.ru/20230401/kharlamov-1862350357.html
Гарик Харламов прокомментировал свое участие в "Вечернем Харламове"
Гарик Харламов прокомментировал свое участие в "Вечернем Харламове" - РИА Новости, 01.04.2023
Гарик Харламов прокомментировал свое участие в "Вечернем Харламове"
Юморист, актер и резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал в своей соцсети участие в шоу "Вечерний Харламов". РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T14:20
2023-04-01T14:20
2023-04-01T14:20
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Юморист, актер и резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал в своей соцсети участие в шоу "Вечерний Харламов". Ранее в Сети появилась информация о том, что в Сочи якобы проходят съемки проекта с участием знаменитого комика. Доказательством тому стал снимок фуры с приклеенным к ней огромным баннером, сделанным в духе другого популярного шоу "Вечерний Ургант". Многие из-за этого предположили, что скоро знаменитая передача вернется на экраны с другим ведущим.Но публикация оказалась шуткой к первому апреля, что косвенно подтвердил Гарик Харламов. В комментариях пользователи отметили, что розыгрыш удался. "А завтра "Утро с Батрутдиновым, "Время с Пашей Волей" и "Итоги с Демисом Карибидисом", "А почему бы и нет? Жалко, что это всего лишь шутка-минутка", "А идея хорошая", — считают подписчики. Шоу "Вечерний Ургант" пропало из эфира Первого канала в феврале прошлого года. Вернется ли передача на экраны, пока неизвестно.
https://ria.ru/20220909/kharlamov-1815699806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гарик харламов (игорь), шоу-бизнес, звезды, знаменитости, сочи
Шоубиз, Гарик Харламов (Игорь), Шоу-бизнес, звезды, Знаменитости, Сочи
Гарик Харламов прокомментировал свое участие в "Вечернем Харламове"
Юморист Гарик Харламов прокомментировал свое участие в шоу "Вечерний Харламов"
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Юморист, актер и резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал в своей соцсети участие в шоу "Вечерний Харламов".
Ранее в Сети появилась информация о том, что в Сочи якобы проходят съемки проекта с участием знаменитого комика.
Доказательством тому стал снимок фуры с приклеенным к ней огромным баннером, сделанным в духе другого популярного шоу "Вечерний Ургант". Многие из-за этого предположили, что скоро знаменитая передача вернется на экраны с другим ведущим.
Но публикация оказалась шуткой к первому апреля, что косвенно подтвердил Гарик Харламов.
«
"Теперь уже можно. А то все всполошились. С 1 апреля", — написал юморист.
В комментариях пользователи отметили, что розыгрыш удался. "А завтра "Утро с Батрутдиновым, "Время с Пашей Волей" и "Итоги с Демисом Карибидисом", "А почему бы и нет? Жалко, что это всего лишь шутка-минутка", "А идея хорошая", — считают подписчики.
Шоу "Вечерний Ургант" пропало из эфира Первого канала в феврале прошлого года. Вернется ли передача на экраны, пока неизвестно.
Гарик Харламов пообещал "жестко шутить" в Comedy Club