https://ria.ru/20230401/khadzh-1862401181.html

Сенатор Керимов оплатит путевки в хадж тысяче дагестанцев

Сенатор Керимов оплатит путевки в хадж тысяче дагестанцев - РИА Новости, 01.04.2023

Сенатор Керимов оплатит путевки в хадж тысяче дагестанцев

Тысяча жителей Дагестана в 2023 году смогут совершить паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине за счет предпринимателя и сенатора Сулеймана Керимова,... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T20:36

2023-04-01T20:36

2023-04-01T20:36

религия

россия

мекка

медина

сулейман керимов

камиль самигуллин

хадж

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МАХАЧКАЛА, 1 апр - РИА Новости. Тысяча жителей Дагестана в 2023 году смогут совершить паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине за счет предпринимателя и сенатора Сулеймана Керимова, сообщил депутат Госдумы Хизри Абакаров. По его словам, возможность совершить паломничество прежде всего получат семьи военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции. Также путевки от Керимова будут разыграны с помощью жеребьевки в мечетях республики. В январе муфтий Татарстана Камиль Самигуллин сообщил РИА Новости., что квота на хадж для паломников из России в Мекку и Медину в нынешнем году составит 25 тысяч мест.

https://ria.ru/20230322/khadzh-1859661653.html

россия

мекка

медина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мекка, медина, сулейман керимов, камиль самигуллин, хадж