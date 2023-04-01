https://ria.ru/20230401/khadzh-1862401181.html
Сенатор Керимов оплатит путевки в хадж тысяче дагестанцев
Сенатор Керимов оплатит путевки в хадж тысяче дагестанцев - РИА Новости, 01.04.2023
Сенатор Керимов оплатит путевки в хадж тысяче дагестанцев
Тысяча жителей Дагестана в 2023 году смогут совершить паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине за счет предпринимателя и сенатора Сулеймана Керимова,... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T20:36
2023-04-01T20:36
2023-04-01T20:36
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сулейман керимов
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хадж
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МАХАЧКАЛА, 1 апр - РИА Новости. Тысяча жителей Дагестана в 2023 году смогут совершить паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине за счет предпринимателя и сенатора Сулеймана Керимова, сообщил депутат Госдумы Хизри Абакаров. По его словам, возможность совершить паломничество прежде всего получат семьи военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции. Также путевки от Керимова будут разыграны с помощью жеребьевки в мечетях республики. В январе муфтий Татарстана Камиль Самигуллин сообщил РИА Новости., что квота на хадж для паломников из России в Мекку и Медину в нынешнем году составит 25 тысяч мест.
https://ria.ru/20230322/khadzh-1859661653.html
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РИА Новости
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россия, мекка, медина, сулейман керимов, камиль самигуллин, хадж
Религия, Россия, Мекка, Медина, Сулейман Керимов, Камиль Самигуллин, хадж
Сенатор Керимов оплатит путевки в хадж тысяче дагестанцев
Сенатор Сулейман Керимов оплатит в 2023 году путевки в хадж тысяче дагестанцев