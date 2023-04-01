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Сенатор Керимов оплатит путевки в хадж тысяче дагестанцев - РИА Новости, 01.04.2023
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Религия
 
20:36 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/khadzh-1862401181.html
Сенатор Керимов оплатит путевки в хадж тысяче дагестанцев
Сенатор Керимов оплатит путевки в хадж тысяче дагестанцев - РИА Новости, 01.04.2023
Сенатор Керимов оплатит путевки в хадж тысяче дагестанцев
Тысяча жителей Дагестана в 2023 году смогут совершить паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине за счет предпринимателя и сенатора Сулеймана Керимова,... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T20:36
2023-04-01T20:36
религия
россия
мекка
медина
сулейман керимов
камиль самигуллин
хадж
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МАХАЧКАЛА, 1 апр - РИА Новости. Тысяча жителей Дагестана в 2023 году смогут совершить паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине за счет предпринимателя и сенатора Сулеймана Керимова, сообщил депутат Госдумы Хизри Абакаров. По его словам, возможность совершить паломничество прежде всего получат семьи военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции. Также путевки от Керимова будут разыграны с помощью жеребьевки в мечетях республики. В январе муфтий Татарстана Камиль Самигуллин сообщил РИА Новости., что квота на хадж для паломников из России в Мекку и Медину в нынешнем году составит 25 тысяч мест.
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россия, мекка, медина, сулейман керимов, камиль самигуллин, хадж
Религия, Россия, Мекка, Медина, Сулейман Керимов, Камиль Самигуллин, хадж
Сенатор Керимов оплатит путевки в хадж тысяче дагестанцев

Сенатор Сулейман Керимов оплатит в 2023 году путевки в хадж тысяче дагестанцев

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПаломники во время хаджа в мечети Масджид аль-Харам в Мекке
Паломники во время хаджа в мечети Масджид аль-Харам в Мекке - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Паломники во время хаджа в мечети Масджид аль-Харам в Мекке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 1 апр - РИА Новости. Тысяча жителей Дагестана в 2023 году смогут совершить паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине за счет предпринимателя и сенатора Сулеймана Керимова, сообщил депутат Госдумы Хизри Абакаров.
«
"Мой друг, сенатор от Дагестана Сулейман Керимов в очередной раз принял решение оплатить хадж тысяче дагестанцев", – написал Абакаров в субботу в своем Telegram-канале.
По его словам, возможность совершить паломничество прежде всего получат семьи военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции. Также путевки от Керимова будут разыграны с помощью жеребьевки в мечетях республики.
В январе муфтий Татарстана Камиль Самигуллин сообщил РИА Новости., что квота на хадж для паломников из России в Мекку и Медину в нынешнем году составит 25 тысяч мест.
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РелигияРоссияМеккаМединаСулейман КеримовКамиль Самигуллинхадж
 
 
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