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В Израиле тысячи противников судебной реформы вышли на демонстрации - РИА Новости, 01.04.2023
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21:44 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/izrail-1862407965.html
В Израиле тысячи противников судебной реформы вышли на демонстрации
В Израиле тысячи противников судебной реформы вышли на демонстрации - РИА Новости, 01.04.2023
В Израиле тысячи противников судебной реформы вышли на демонстрации
Несмотря на недавно объявленное решение о приостановке спорной судебной реформы в Израиле и начало переговоров, десятки тысяч протестующих вышли на демонстрации РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T21:44
2023-04-01T21:44
в мире
израиль
протесты против судебной реформы в израиле
биньямин нетаньяху
тель-авив
иерусалим
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 апр - РИА Новости. Несмотря на недавно объявленное решение о приостановке спорной судебной реформы в Израиле и начало переговоров, десятки тысяч протестующих вышли на демонстрации в субботу на улицы Тель-Авива, Иерусалима и Хайфы, сообщают израильские СМИ. По данным газеты The Times of Israel, центральные улицы в Тель-Авиве заполнены демонстрантами, а ключевые автомагистрали в данный момент перекрыты. На месте дежурят большие силы полиции. Демонстрации в субботу ожидаются в 150 локациях по всему Израилю. Общенациональные стихийные протесты против судебной реформы в Израиле продолжаются уже 13-ю неделю подряд. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник объявил о приостановке законодательного процесса по судебной реформе, чтобы провести переговоры и достичь компромисса с оппонентами. Тем не менее, организаторы протестов, опасаясь, что противоречивый закон, предоставляющий коалиции контроль над назначениями судей, может быть оперативно вынесен на голосование, пообещали продолжать организовывать демонстрации до тех пор, пока реформа не будет полностью отклонена.
https://ria.ru/20230329/netanyakhu-1861486420.html
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в мире, израиль, протесты против судебной реформы в израиле, биньямин нетаньяху, тель-авив, иерусалим
В мире, Израиль, Протесты против судебной реформы в Израиле, Биньямин Нетаньяху, Тель-Авив, Иерусалим
В Израиле тысячи противников судебной реформы вышли на демонстрации

В Израиле тысячи людей вышли на акции протеста, несмотря на приостановку судебной реформы

© AP Photo / Oded BaliltyДемонстранты с флагами Израиля
Демонстранты с флагами Израиля - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Демонстранты с флагами Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 апр - РИА Новости. Несмотря на недавно объявленное решение о приостановке спорной судебной реформы в Израиле и начало переговоров, десятки тысяч протестующих вышли на демонстрации в субботу на улицы Тель-Авива, Иерусалима и Хайфы, сообщают израильские СМИ.
По данным газеты The Times of Israel, центральные улицы в Тель-Авиве заполнены демонстрантами, а ключевые автомагистрали в данный момент перекрыты. На месте дежурят большие силы полиции.
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Демонстрации в субботу ожидаются в 150 локациях по всему Израилю. Общенациональные стихийные протесты против судебной реформы в Израиле продолжаются уже 13-ю неделю подряд.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник объявил о приостановке законодательного процесса по судебной реформе, чтобы провести переговоры и достичь компромисса с оппонентами.
Тем не менее, организаторы протестов, опасаясь, что противоречивый закон, предоставляющий коалиции контроль над назначениями судей, может быть оперативно вынесен на голосование, пообещали продолжать организовывать демонстрации до тех пор, пока реформа не будет полностью отклонена.
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В миреИзраильПротесты против судебной реформы в ИзраилеБиньямин НетаньяхуТель-АвивИерусалим
 
 
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