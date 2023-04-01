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Израильские силовики у входа на Храмовую гору застрелили палестинца - РИА Новости, 01.04.2023
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01:35 01.04.2023 (обновлено: 01:36 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/izrail-1862300517.html
Израильские силовики у входа на Храмовую гору застрелили палестинца
Израильские силовики у входа на Храмовую гору застрелили палестинца - РИА Новости, 01.04.2023
Израильские силовики у входа на Храмовую гору застрелили палестинца
Израильские силы безопасности нейтрализовали у одного из входов в комплекс, где расположена мечеть Аль-Акса, палестинца, который пытался украсть оружие у... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T01:35
2023-04-01T01:36
иерусалим
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 апр – РИА Новости. Израильские силы безопасности нейтрализовали у одного из входов в комплекс, где расположена мечеть Аль-Акса, палестинца, который пытался украсть оружие у полицейского, сообщает телерадиокомпания КАН со ссылкой на полицию. По ее данным, инцидент произошел у Цепных ворот, через которые можно попасть на Храмовую гору в Старом городе в Иерусалиме. В социальных сетях были опубликованы видео столкновений между израильскими силовиками и палестинцами в этом районе. В пятницу в мечети Аль-Акса на вторую пятничную молитву Рамадана собрались, по оценкам израильской полиции, более 100 тысяч человек.
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иерусалим, в мире
Иерусалим, В мире
Израильские силовики у входа на Храмовую гору застрелили палестинца

"КАН": израильские силы безопасности у входа на Храмовую гору застрелили палестинца

© Фото : предоставлено пресс-службой полиции ИзраиляСотрудники полиции в Тель-Авиве, Израиль
Сотрудники полиции в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой полиции Израиля
Сотрудники полиции в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 апр – РИА Новости. Израильские силы безопасности нейтрализовали у одного из входов в комплекс, где расположена мечеть Аль-Акса, палестинца, который пытался украсть оружие у полицейского, сообщает телерадиокомпания КАН со ссылкой на полицию.
По ее данным, инцидент произошел у Цепных ворот, через которые можно попасть на Храмовую гору в Старом городе в Иерусалиме. В социальных сетях были опубликованы видео столкновений между израильскими силовиками и палестинцами в этом районе.
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30 марта, 15:05
В пятницу в мечети Аль-Акса на вторую пятничную молитву Рамадана собрались, по оценкам израильской полиции, более 100 тысяч человек.
 
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