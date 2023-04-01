https://ria.ru/20230401/izrail-1862300517.html

Израильские силовики у входа на Храмовую гору застрелили палестинца

Израильские силовики у входа на Храмовую гору застрелили палестинца - РИА Новости, 01.04.2023

Израильские силовики у входа на Храмовую гору застрелили палестинца

Израильские силы безопасности нейтрализовали у одного из входов в комплекс, где расположена мечеть Аль-Акса, палестинца, который пытался украсть оружие у... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T01:35

2023-04-01T01:35

2023-04-01T01:36

иерусалим

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 апр – РИА Новости. Израильские силы безопасности нейтрализовали у одного из входов в комплекс, где расположена мечеть Аль-Акса, палестинца, который пытался украсть оружие у полицейского, сообщает телерадиокомпания КАН со ссылкой на полицию. По ее данным, инцидент произошел у Цепных ворот, через которые можно попасть на Храмовую гору в Старом городе в Иерусалиме. В социальных сетях были опубликованы видео столкновений между израильскими силовиками и палестинцами в этом районе. В пятницу в мечети Аль-Акса на вторую пятничную молитву Рамадана собрались, по оценкам израильской полиции, более 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20230330/izrail-1861865775.html

иерусалим

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