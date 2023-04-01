https://ria.ru/20230401/gvardiya-1862339302.html
Украинской "Гвардии наступления" предрекли печальную участь
Украинской "Гвардии наступления" предрекли печальную участь - РИА Новости, 01.04.2023
Украинской "Гвардии наступления" предрекли печальную участь
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что украинскую "Гвардию наступления" ждет печальная участь, в прифронтовых регионах создана... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T12:34
2023-04-01T12:34
2023-04-01T14:20
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
михаил шеремет
госдума рф
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5417e42918da73cac08f10d6826f57ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что украинскую "Гвардию наступления" ждет печальная участь, в прифронтовых регионах создана глубокоэшелонированная линия обороны. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о создании восьми бригад "Гвардии наступления" и готовности активным наступательным мероприятиям. Ранее МВД Украины сообщило, что штурмовые бригады из военных, полицейских и пограничников готовят для захвата Крыма и Донбасса. "Шансов у националистов никаких нет. Их так званую "Гвардию наступления" ждет печальная участь. Попытка наступления обернется для украинских войск самоубийством", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, в прифронтовых регионах создана глубокоэшелонированная линия обороны. "Все любые попытки прорваться будут купированы и обернутся для украинских войск огромными потерями, что лишь ускорит приближение нашей победы и денацификацию Украины", - сказал депутат.
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935492_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_f90b1531dcce75f29c8a9f168dd03edc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, михаил шеремет, госдума рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Украина
Украинской "Гвардии наступления" предрекли печальную участь
Депутат от Крыма Шеремет предсказал украинской "Гвардии наступления" серьезные потери
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что украинскую "Гвардию наступления" ждет печальная участь, в прифронтовых регионах создана глубокоэшелонированная линия обороны.
Глава МВД Украины Игорь Клименко
сообщил о создании восьми бригад "Гвардии наступления" и готовности активным наступательным мероприятиям. Ранее МВД Украины сообщило, что штурмовые бригады из военных, полицейских и пограничников готовят для захвата Крыма и Донбасса
.
"Шансов у националистов никаких нет. Их так званую "Гвардию наступления" ждет печальная участь. Попытка наступления обернется для украинских войск самоубийством", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, в прифронтовых регионах создана глубокоэшелонированная линия обороны.
"Все любые попытки прорваться будут купированы и обернутся для украинских войск огромными потерями, что лишь ускорит приближение нашей победы и денацификацию Украины", - сказал депутат.