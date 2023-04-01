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Украинской "Гвардии наступления" предрекли печальную участь

Украинской "Гвардии наступления" предрекли печальную участь - РИА Новости, 01.04.2023

Украинской "Гвардии наступления" предрекли печальную участь

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что украинскую "Гвардию наступления" ждет печальная участь, в прифронтовых регионах создана... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T12:34

2023-04-01T12:34

2023-04-01T14:20

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

михаил шеремет

госдума рф

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что украинскую "Гвардию наступления" ждет печальная участь, в прифронтовых регионах создана глубокоэшелонированная линия обороны. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о создании восьми бригад "Гвардии наступления" и готовности активным наступательным мероприятиям. Ранее МВД Украины сообщило, что штурмовые бригады из военных, полицейских и пограничников готовят для захвата Крыма и Донбасса. "Шансов у националистов никаких нет. Их так званую "Гвардию наступления" ждет печальная участь. Попытка наступления обернется для украинских войск самоубийством", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, в прифронтовых регионах создана глубокоэшелонированная линия обороны. "Все любые попытки прорваться будут купированы и обернутся для украинских войск огромными потерями, что лишь ускорит приближение нашей победы и денацификацию Украины", - сказал депутат.

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, михаил шеремет, госдума рф, украина