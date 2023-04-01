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Украинской "Гвардии наступления" предрекли печальную участь - РИА Новости, 01.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:34 01.04.2023 (обновлено: 14:20 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/gvardiya-1862339302.html
Украинской "Гвардии наступления" предрекли печальную участь
Украинской "Гвардии наступления" предрекли печальную участь - РИА Новости, 01.04.2023
Украинской "Гвардии наступления" предрекли печальную участь
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что украинскую "Гвардию наступления" ждет печальная участь, в прифронтовых регионах создана... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T12:34
2023-04-01T14:20
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
михаил шеремет
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что украинскую "Гвардию наступления" ждет печальная участь, в прифронтовых регионах создана глубокоэшелонированная линия обороны. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о создании восьми бригад "Гвардии наступления" и готовности активным наступательным мероприятиям. Ранее МВД Украины сообщило, что штурмовые бригады из военных, полицейских и пограничников готовят для захвата Крыма и Донбасса. "Шансов у националистов никаких нет. Их так званую "Гвардию наступления" ждет печальная участь. Попытка наступления обернется для украинских войск самоубийством", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, в прифронтовых регионах создана глубокоэшелонированная линия обороны. "Все любые попытки прорваться будут купированы и обернутся для украинских войск огромными потерями, что лишь ускорит приближение нашей победы и денацификацию Украины", - сказал депутат.
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вооруженные силы украины, михаил шеремет, госдума рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Украина
Украинской "Гвардии наступления" предрекли печальную участь

Депутат от Крыма Шеремет предсказал украинской "Гвардии наступления" серьезные потери

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что украинскую "Гвардию наступления" ждет печальная участь, в прифронтовых регионах создана глубокоэшелонированная линия обороны.
Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о создании восьми бригад "Гвардии наступления" и готовности активным наступательным мероприятиям. Ранее МВД Украины сообщило, что штурмовые бригады из военных, полицейских и пограничников готовят для захвата Крыма и Донбасса.
"Шансов у националистов никаких нет. Их так званую "Гвардию наступления" ждет печальная участь. Попытка наступления обернется для украинских войск самоубийством", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, в прифронтовых регионах создана глубокоэшелонированная линия обороны.
"Все любые попытки прорваться будут купированы и обернутся для украинских войск огромными потерями, что лишь ускорит приближение нашей победы и денацификацию Украины", - сказал депутат.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМихаил ШереметГосдума РФУкраина
 
 
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