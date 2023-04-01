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Губернатор осмотрел опорные пункты в приграничной зоне Курской области - РИА Новости, 01.04.2023
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15:29 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/gubernator-1862359490.html
Губернатор осмотрел опорные пункты в приграничной зоне Курской области
Губернатор осмотрел опорные пункты в приграничной зоне Курской области - РИА Новости, 01.04.2023
Губернатор осмотрел опорные пункты в приграничной зоне Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт осмотрел взводно-опорные пункты в приграничной зоне региона и проинспектировал организацию быта военнослужащих. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T15:29
2023-04-01T15:29
курская область
украина
роман старовойт
единая россия
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 1 апр - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт осмотрел взводно-опорные пункты в приграничной зоне региона и проинспектировал организацию быта военнослужащих. "Осмотрел взводно-опорные пункты, которые мы строили на протяжении нескольких месяцев. Также пообщался с бойцами, занимающими позиции. Отдельно с коллегами обратили внимание на организацию быта на опорных пунктах и потребности военнослужащих. Постоянно держим этот вопрос на контроле", — сообщил Старовойт в своем Telegram-канале. Губернатор передал бойцам гуманитарную помощь и поручил заму председателя правительства региона Михаилу Горбунову оставить контакты для постоянной связи с бойцами. Губернатор Курской области Роман Старовойт периодически инспектирует взводно-опорные пункты, которые построены вдоль границы с Украиной. В феврале глава региона их осматривал вместе с секретарем Генсовета "Единой России", руководителем парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Андреем Турчаком. Политик отмечал, что в пункте, который он посетил, хорошо обустроен быт.
https://ria.ru/20230401/proisshestvie-1862338028.html
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курская область, украина, роман старовойт, единая россия, безопасность
Курская область, Украина, Роман Старовойт, Единая Россия, Безопасность
Губернатор осмотрел опорные пункты в приграничной зоне Курской области

Губернатор Старовойт осмотрел взводно-опорные пункты в приграничной зоне Курской области

© Фото : Курская область/ВКонтактеГубернатор Курской области Роман Старовойт
Губернатор Курской области Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© Фото : Курская область/ВКонтакте
Губернатор Курской области Роман Старовойт. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 1 апр - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт осмотрел взводно-опорные пункты в приграничной зоне региона и проинспектировал организацию быта военнослужащих.
"Осмотрел взводно-опорные пункты, которые мы строили на протяжении нескольких месяцев. Также пообщался с бойцами, занимающими позиции. Отдельно с коллегами обратили внимание на организацию быта на опорных пунктах и потребности военнослужащих. Постоянно держим этот вопрос на контроле", — сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.
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Губернатор передал бойцам гуманитарную помощь и поручил заму председателя правительства региона Михаилу Горбунову оставить контакты для постоянной связи с бойцами.
Губернатор Курской области Роман Старовойт периодически инспектирует взводно-опорные пункты, которые построены вдоль границы с Украиной. В феврале глава региона их осматривал вместе с секретарем Генсовета "Единой России", руководителем парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Андреем Турчаком. Политик отмечал, что в пункте, который он посетил, хорошо обустроен быт.
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