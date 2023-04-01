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Путин подписал указ о применении платформы "ГосТех" для госинформсистем - РИА Новости, 01.04.2023
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12:58 01.04.2023 (обновлено: 18:18 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/gostekh-1862342212.html
Путин подписал указ о применении платформы "ГосТех" для госинформсистем
Путин подписал указ о применении платформы "ГосТех" для госинформсистем - РИА Новости, 01.04.2023
Путин подписал указ о применении платформы "ГосТех" для госинформсистем
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании, развитии и эксплуатации государственных информационных систем с применением единой цифровой платформы... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T12:58
2023-04-01T18:18
технологии
россия
владимир путин
михаил мишустин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании, развитии и эксплуатации государственных информационных систем с применением единой цифровой платформы "ГосТех", соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) о работе над комплексной национальной платформой "ГосТех", через несколько лет она может послужить интеграции в цифровое взаимодействие государства и граждан и в рамках объединения. "В целях повышения эффективности реализации мероприятий, связанных с созданием, развитием и эксплуатацией государственных информационных систем, постановляю: правительству РФ обеспечить к 1 апреля 2023 года функционирование единой цифровой платформы Российской Федерации "ГосТех" в соответствии с требованиями о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах", — говорится в указе.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования — 1 апреля 2023 года.
https://ria.ru/20230327/udostoverenie-1860923786.html
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технологии, россия, владимир путин, михаил мишустин, евразийский экономический союз
Технологии, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
Путин подписал указ о применении платформы "ГосТех" для госинформсистем

Путин подписал указ о создании и применении платформы "ГосТех" для госинформсистем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании, развитии и эксплуатации государственных информационных систем с применением единой цифровой платформы "ГосТех", соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) о работе над комплексной национальной платформой "ГосТех", через несколько лет она может послужить интеграции в цифровое взаимодействие государства и граждан и в рамках объединения.
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"В целях повышения эффективности реализации мероприятий, связанных с созданием, развитием и эксплуатацией государственных информационных систем, постановляю: правительству РФ обеспечить к 1 апреля 2023 года функционирование единой цифровой платформы Российской Федерации "ГосТех" в соответствии с требованиями о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах", — говорится в указе.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования — 1 апреля 2023 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
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ТехнологииРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинЕвразийский экономический союз
 
 
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