https://ria.ru/20230401/gostekh-1862342212.html
Путин подписал указ о применении платформы "ГосТех" для госинформсистем
Путин подписал указ о применении платформы "ГосТех" для госинформсистем - РИА Новости, 01.04.2023
Путин подписал указ о применении платформы "ГосТех" для госинформсистем
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании, развитии и эксплуатации государственных информационных систем с применением единой цифровой платформы... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T12:58
2023-04-01T12:58
2023-04-01T18:18
технологии
россия
владимир путин
михаил мишустин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании, развитии и эксплуатации государственных информационных систем с применением единой цифровой платформы "ГосТех", соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) о работе над комплексной национальной платформой "ГосТех", через несколько лет она может послужить интеграции в цифровое взаимодействие государства и граждан и в рамках объединения. "В целях повышения эффективности реализации мероприятий, связанных с созданием, развитием и эксплуатацией государственных информационных систем, постановляю: правительству РФ обеспечить к 1 апреля 2023 года функционирование единой цифровой платформы Российской Федерации "ГосТех" в соответствии с требованиями о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах", — говорится в указе.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования — 1 апреля 2023 года.
https://ria.ru/20230327/udostoverenie-1860923786.html
https://ria.ru/20230313/kontseptsiya-1857608303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, владимир путин, михаил мишустин, евразийский экономический союз
Технологии, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
Путин подписал указ о применении платформы "ГосТех" для госинформсистем
Путин подписал указ о создании и применении платформы "ГосТех" для госинформсистем