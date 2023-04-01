https://ria.ru/20230401/gostekh-1862342212.html

Путин подписал указ о применении платформы "ГосТех" для госинформсистем

Путин подписал указ о применении платформы "ГосТех" для госинформсистем - РИА Новости, 01.04.2023

Путин подписал указ о применении платформы "ГосТех" для госинформсистем

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании, развитии и эксплуатации государственных информационных систем с применением единой цифровой платформы... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T12:58

2023-04-01T12:58

2023-04-01T18:18

технологии

россия

владимир путин

михаил мишустин

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании, развитии и эксплуатации государственных информационных систем с применением единой цифровой платформы "ГосТех", соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) о работе над комплексной национальной платформой "ГосТех", через несколько лет она может послужить интеграции в цифровое взаимодействие государства и граждан и в рамках объединения. "В целях повышения эффективности реализации мероприятий, связанных с созданием, развитием и эксплуатацией государственных информационных систем, постановляю: правительству РФ обеспечить к 1 апреля 2023 года функционирование единой цифровой платформы Российской Федерации "ГосТех" в соответствии с требованиями о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах", — говорится в указе.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования — 1 апреля 2023 года.

https://ria.ru/20230327/udostoverenie-1860923786.html

https://ria.ru/20230313/kontseptsiya-1857608303.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, владимир путин, михаил мишустин, евразийский экономический союз