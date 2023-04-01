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"Россия нас обставила". Вашингтон указал на серьезную угрозу - РИА Новости, 01.04.2023
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08:00 01.04.2023 (обновлено: 08:13 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/giperzvuk-1861908221.html
"Россия нас обставила". Вашингтон указал на серьезную угрозу
"Россия нас обставила". Вашингтон указал на серьезную угрозу - РИА Новости, 01.04.2023
"Россия нас обставила". Вашингтон указал на серьезную угрозу
В США отчитались об испытаниях гиперзвуковой ракеты. Полет прошел неудачно. Собственное "оружие нового поколения" американцы не могут создать уже больше двух... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T08:00
2023-04-01T08:13
безопасность
россия
сша
китай
министерство обороны сша
ноак
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Давид Нармания. В США отчитались об испытаниях гиперзвуковой ракеты. Полет прошел неудачно. Собственное "оружие нового поколения" американцы не могут создать уже больше двух десятилетий. Об основных трудностях — в материале РИА Новости.Догнать Россию и КитайПуски прототипа AGM-183A ARRW (так называется ракета) состоялись 13 марта. "Испытания не были успешны. Мы не получили данные, которые нам нужны", — сообщил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.До этого AGM-183A тестировали в декабре и, как утверждали в Пентагоне, довольно удачно. Прототип сбросили с бомбардировщика B-52H, после чего включился твердотопливный двигатель и разогнал ракету до скорости в пять раз больше звуковой. На конечном участке траектории опытный образец взорвали в воздухе.Вообще, прошлый год для США в гиперзвуковой программе был успешным: полеты в мае и июле тоже обошлись без проблем.Но нынешнее фиаско откатывает ситуацию на полтора года назад — в 2021-м все три запуска обернулись провалом. Из-за этого конгресс даже сократил финансирование почти втрое — с 308 до 115 миллионов долларов.За гиперзвуком Вашингтон гонится давно — об этом заговорили еще в начале нулевых. Создали проект DARPA Falcon HTV-2, приступили к разработке крылатой ракеты X-51А Waverider. Но обе программы закрыли.Сейчас, помимо ARRW, занимаются еще несколькими вариантами гиперзвукового оружия. Но в армии ни один из образцов до сих пор не появился."Раньше у нас не было локомотива для этой технологии. &lt;...&gt; Не было нужды. Теперь все иначе. Нам срочно надо наверстать упущенное: Москва и Пекин впереди нас", — говорил в ноябре американский вице-адмирал Джонни Вулф.Но придется раскошелиться. Пентагон запросил 4,7 миллиарда долларов. По данным Бюджетного управления конгресса, три сотни гиперзвуковых ракет в ближайшие 20 лет обойдутся примерно в 18 миллиардов — на треть дороже такого же числа баллистических средней дальности. И это без учета расходов на разработку и испытания.Особая технологияГиперзвуковое оружие, как несложно догадаться, отличается от обычного прежде всего скоростью.Впрочем, тот же "Тополь-М", который поставили на вооружение еще в 1997-м, разгоняется до нескольких чисел Маха. Но по баллистической траектории, а значит, его можно вычислить и сбить средствами ПВО.Гиперзвуковые ракеты — цель куда более сложная. Они не просто летят со скоростью более пяти чисел Маха — маневрируют. Их ничто не остановит.К тому же эта сфера не ограничивается никакими международными соглашениями. Хотя ракеты могут оснащаться ядерными боеголовками.Лидеры гонкиРоссия пока единственная страна, официально вооруженная гиперзвуком. Тут своеобразная триада.Раньше других на службу заступили "Кинжалы" — в 2017-м. Их запускают с самолетов. Носитель — как правило, МиГ-31К. Есть опция с Ту-22М3М.В бою эти ракеты впервые применили в Сирии 19 февраля прошлого года. Затем на Украине: 22 марта в горах Ивано-Франковской области уничтожили подземный арсенал еще советских времен. Удары по украинской военной инфраструктуре продолжаются.В декабре 2019-го на боевое дежурство поставили "Авангард", способный разгоняться до 27 чисел Маха. У него межконтинентальная дальность. Управляемый блок стартует при помощи баллистической ракеты — для этого предназначены МБР "Сармат".Как отмечает американский портал Popular Mechanics, "Авангард" берет боеголовки в две мегатонны — вдвое больше единственной американской МБР Minuteman III и в 130 раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.В августе 2022-го на вооружение приняли "Циркон" — первую в мире гиперзвуковую противокорабельную ракету. В январе состоялась церемония выхода на боевую службу оснащенного таким оружием фрегата "Адмирал Горшков"."Главное в том, что даже один этот корабль существенно изменил соотношение сил на море, на Северном флоте, в нашу пользу", — подчеркивает доктор военных наук Константин Сивков.Такой фрегат, по его словам, может в одиночку вывести из строя авианосец или несколько кораблей. Поэтому американцам есть о чем беспокоиться.Добавляет головной боли и Китай. НОАК официально пока не располагает гиперзвуком, однако МБР для такого оружия поступили в войска еще в 2019-м. В частности, DF-17.И испытания у китайцев куда удачнее. В 2021 году гиперзвуковой планирующий блок — глайдер — отделился от ракеты-носителя, облетел вокруг земного шара и поразил условную цель с точностью в несколько десятков километров.Председатель американского Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли сравнил это с запуском спутника Советским Союзом в 1957-м. Впервые в XXI веке речь идет о технологическом отставании США в сфере безопасности. Подобные неприятности раньше мог доставить лишь СССР. С недавних пор на это способны уже две страны.
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безопасность, россия, сша, китай, министерство обороны сша, ноак, марк милли
Безопасность, Россия, США, Китай, Министерство обороны США, НОАК, Марк Милли

"Россия нас обставила". Вашингтон указал на серьезную угрозу

© Фото : Air Force / Giancarlo CasemАмериканский бомбардировщик B-52H Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW)
Американский бомбардировщик B-52H Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© Фото : Air Force / Giancarlo Casem
Американский бомбардировщик B-52H Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Давид Нармания. В США отчитались об испытаниях гиперзвуковой ракеты. Полет прошел неудачно. Собственное "оружие нового поколения" американцы не могут создать уже больше двух десятилетий. Об основных трудностях — в материале РИА Новости.

Догнать Россию и Китай

Пуски прототипа AGM-183A ARRW (так называется ракета) состоялись 13 марта. "Испытания не были успешны. Мы не получили данные, которые нам нужны", — сообщил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.
До этого AGM-183A тестировали в декабре и, как утверждали в Пентагоне, довольно удачно. Прототип сбросили с бомбардировщика B-52H, после чего включился твердотопливный двигатель и разогнал ракету до скорости в пять раз больше звуковой. На конечном участке траектории опытный образец взорвали в воздухе.
Вообще, прошлый год для США в гиперзвуковой программе был успешным: полеты в мае и июле тоже обошлись без проблем.
© Фото : Air Force / Giancarlo CasemИспытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW)
Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : Air Force / Giancarlo Casem
Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW)
Но нынешнее фиаско откатывает ситуацию на полтора года назад — в 2021-м все три запуска обернулись провалом. Из-за этого конгресс даже сократил финансирование почти втрое — с 308 до 115 миллионов долларов.
За гиперзвуком Вашингтон гонится давно — об этом заговорили еще в начале нулевых. Создали проект DARPA Falcon HTV-2, приступили к разработке крылатой ракеты X-51А Waverider. Но обе программы закрыли.
Сейчас, помимо ARRW, занимаются еще несколькими вариантами гиперзвукового оружия. Но в армии ни один из образцов до сих пор не появился.
"Раньше у нас не было локомотива для этой технологии. <...> Не было нужды. Теперь все иначе. Нам срочно надо наверстать упущенное: Москва и Пекин впереди нас", — говорил в ноябре американский вице-адмирал Джонни Вулф.
© Фото : Air Force / Matt WilliamsАмериканский бомбардировщик B-52H Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой AGM-183A
Американский бомбардировщик B-52H Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой AGM-183A - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : Air Force / Matt Williams
Американский бомбардировщик B-52H Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой AGM-183A
Но придется раскошелиться. Пентагон запросил 4,7 миллиарда долларов. По данным Бюджетного управления конгресса, три сотни гиперзвуковых ракет в ближайшие 20 лет обойдутся примерно в 18 миллиардов — на треть дороже такого же числа баллистических средней дальности. И это без учета расходов на разработку и испытания.

Особая технология

Гиперзвуковое оружие, как несложно догадаться, отличается от обычного прежде всего скоростью.
Впрочем, тот же "Тополь-М", который поставили на вооружение еще в 1997-м, разгоняется до нескольких чисел Маха. Но по баллистической траектории, а значит, его можно вычислить и сбить средствами ПВО.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Гиперзвуковые ракеты — цель куда более сложная. Они не просто летят со скоростью более пяти чисел Маха — маневрируют. Их ничто не остановит.
К тому же эта сфера не ограничивается никакими международными соглашениями. Хотя ракеты могут оснащаться ядерными боеголовками.

Лидеры гонки

Россия пока единственная страна, официально вооруженная гиперзвуком. Тут своеобразная триада.
Раньше других на службу заступили "Кинжалы" — в 2017-м. Их запускают с самолетов. Носитель — как правило, МиГ-31К. Есть опция с Ту-22М3М.
В бою эти ракеты впервые применили в Сирии 19 февраля прошлого года. Затем на Украине: 22 марта в горах Ивано-Франковской области уничтожили подземный арсенал еще советских времен. Удары по украинской военной инфраструктуре продолжаются.
В декабре 2019-го на боевое дежурство поставили "Авангард", способный разгоняться до 27 чисел Маха. У него межконтинентальная дальность. Управляемый блок стартует при помощи баллистической ракеты — для этого предназначены МБР "Сармат".
© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМежконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард"
Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения Авангард
© Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард"
Как отмечает американский портал Popular Mechanics, "Авангард" берет боеголовки в две мегатонны — вдвое больше единственной американской МБР Minuteman III и в 130 раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.
В августе 2022-го на вооружение приняли "Циркон" — первую в мире гиперзвуковую противокорабельную ракету. В январе состоялась церемония выхода на боевую службу оснащенного таким оружием фрегата "Адмирал Горшков".
"Главное в том, что даже один этот корабль существенно изменил соотношение сил на море, на Северном флоте, в нашу пользу", — подчеркивает доктор военных наук Константин Сивков.
Такой фрегат, по его словам, может в одиночку вывести из строя авианосец или несколько кораблей. Поэтому американцам есть о чем беспокоиться.
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкБаллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования КНР, в Пекине
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования КНР, в Пекине
Добавляет головной боли и Китай. НОАК официально пока не располагает гиперзвуком, однако МБР для такого оружия поступили в войска еще в 2019-м. В частности, DF-17.
И испытания у китайцев куда удачнее. В 2021 году гиперзвуковой планирующий блок — глайдер — отделился от ракеты-носителя, облетел вокруг земного шара и поразил условную цель с точностью в несколько десятков километров.
Председатель американского Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли сравнил это с запуском спутника Советским Союзом в 1957-м. Впервые в XXI веке речь идет о технологическом отставании США в сфере безопасности. Подобные неприятности раньше мог доставить лишь СССР. С недавних пор на это способны уже две страны.
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков уходит на боевую службу - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
"Американцы встревожены". Фрегат с гиперзвуковым оружием зашел в Атлантику
25 января, 15:38
 
БезопасностьРоссияСШАКитайМинистерство обороны СШАНОАКМарк Милли
 
 
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