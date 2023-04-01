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"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме - РИА Новости, 01.04.2023
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10:17 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/gaz-1862324223.html
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме - РИА Новости, 01.04.2023
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 37,4 миллиона кубометров на 1... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T10:17
2023-04-01T10:17
экономика
украина
европа
россия
сергей куприянов
газпром
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 37,4 миллиона кубометров на 1 апреля, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 37,4 миллиона кубометров на 1 апреля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он журналистам. С конца мая прошлого года, за исключением отдельных дней, поставки газа из России через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки. Однако с 4 января 2023 года показатель начал снижаться, пока не достиг 24,4 миллиона кубометров в день. Но с 1 февраля показатель вновь перешел к росту, а 22 февраля - вернулся к уровню конца года. Эксперты отмечали, что увеличение поставок связано со сближением контрактных цен "Газпрома" и цен на рынке спот (с немедленной поставкой, как правило, на следующий день) в Европе. В мае же Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
https://ria.ru/20230329/khab-1861424972.html
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экономика, украина, европа, россия, сергей куприянов, газпром
Экономика, Украина, Европа, Россия, Сергей Куприянов, Газпром
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме

"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в объеме 37,4 миллиона кубометров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 37,4 миллиона кубометров на 1 апреля, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 37,4 миллиона кубометров на 1 апреля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он журналистам.
С конца мая прошлого года, за исключением отдельных дней, поставки газа из России через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки. Однако с 4 января 2023 года показатель начал снижаться, пока не достиг 24,4 миллиона кубометров в день.
Но с 1 февраля показатель вновь перешел к росту, а 22 февраля - вернулся к уровню конца года. Эксперты отмечали, что увеличение поставок связано со сближением контрактных цен "Газпрома" и цен на рынке спот (с немедленной поставкой, как правило, на следующий день) в Европе.
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В мае же Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
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