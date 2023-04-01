https://ria.ru/20230401/frantsiya-1862334390.html

Захарова ответила на резолюцию парламента Франции о "голодоморе"

Захарова ответила на резолюцию парламента Франции о "голодоморе" - РИА Новости, 01.04.2023

Захарова ответила на резолюцию парламента Франции о "голодоморе"

Резолюция Национального собрания Франции о признании "геноцидом украинского населения" голода 1932-1933 годов в СССР — это пример откровенных спекуляций для... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T11:59

2023-04-01T11:59

2023-04-01T15:57

в мире

париж

украина

ссср

мария захарова

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Резолюция Национального собрания Франции о признании "геноцидом украинского населения" голода 1932-1933 годов в СССР — это пример откровенных спекуляций для оправдания милитаризации постсоветской республики, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее комментарий опубликовали на сайте министерства. "Очередная пустая и бессмысленная акция Парижа якобы по "восстановлению исторической справедливости", наспех организованная в угоду киевскому режиму и изрядно приправленная зашоренными подходами и проукраинским рвением, является наглядным примером откровенных спекуляций, на которые готов идти Париж, чтобы убедить граждан в необходимости подпитывать вооруженный конфликт далеко за пределами собственной страны", — указала она. Россия вновь сталкивается с двуличием и русофобией своих европейских оппонентов, отметила Захарова. "Отказываясь от объективной оценки исторических событий, французские депутаты стремятся поделить общую трагедию народов СССР по национальному признаку. В угоду конъюнктуре Париж цинично выбрасывает как ненужную информацию память о русских, белорусах, казахах, киргизах и других жителях южных областей РСФСР, Поволжья, Урала, Средней Азии, также пострадавших от этого масштабного бедствия", — подчеркнула дипломат.По словам Захаровой, попытки французских парламентариев приравнять голод начала 30-х годов к таким ужасам, как холокост или геноцид в Руанде 1994 года, косвенную ответственность за который Париж признал, выглядят цинично, но вполне в традициях двойных стандартов "коллективного Запада". В конце марта депутаты Нацсобрания Франции (нижней палаты парламента) приняли резолюцию о признании "голодомора" на Украине в 1932-1933 годах геноцидом. В постсоветской республике действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве "голодомором". Но нехватка продовольствия тогда охватила не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли семь-восемь миллионов человек, из них примерно три с половиной миллиона — на Украине, два миллиона — в Казахстане и Киргизии и до двух с половиной миллионов — в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.

https://ria.ru/20221201/germaniya-1835517689.html

https://ria.ru/20191022/1560064692.html

https://ria.ru/20230201/golodomor-1849028868.html

париж

украина

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, париж, украина, ссср, мария захарова