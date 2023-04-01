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Захарова ответила на резолюцию парламента Франции о "голодоморе" - РИА Новости, 01.04.2023
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11:59 01.04.2023 (обновлено: 15:57 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/frantsiya-1862334390.html
Захарова ответила на резолюцию парламента Франции о "голодоморе"
Захарова ответила на резолюцию парламента Франции о "голодоморе" - РИА Новости, 01.04.2023
Захарова ответила на резолюцию парламента Франции о "голодоморе"
Резолюция Национального собрания Франции о признании "геноцидом украинского населения" голода 1932-1933 годов в СССР — это пример откровенных спекуляций для... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T11:59
2023-04-01T15:57
в мире
париж
украина
ссср
мария захарова
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Резолюция Национального собрания Франции о признании "геноцидом украинского населения" голода 1932-1933 годов в СССР — это пример откровенных спекуляций для оправдания милитаризации постсоветской республики, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее комментарий опубликовали на сайте министерства. "Очередная пустая и бессмысленная акция Парижа якобы по "восстановлению исторической справедливости", наспех организованная в угоду киевскому режиму и изрядно приправленная зашоренными подходами и проукраинским рвением, является наглядным примером откровенных спекуляций, на которые готов идти Париж, чтобы убедить граждан в необходимости подпитывать вооруженный конфликт далеко за пределами собственной страны", — указала она. Россия вновь сталкивается с двуличием и русофобией своих европейских оппонентов, отметила Захарова. "Отказываясь от объективной оценки исторических событий, французские депутаты стремятся поделить общую трагедию народов СССР по национальному признаку. В угоду конъюнктуре Париж цинично выбрасывает как ненужную информацию память о русских, белорусах, казахах, киргизах и других жителях южных областей РСФСР, Поволжья, Урала, Средней Азии, также пострадавших от этого масштабного бедствия", — подчеркнула дипломат.По словам Захаровой, попытки французских парламентариев приравнять голод начала 30-х годов к таким ужасам, как холокост или геноцид в Руанде 1994 года, косвенную ответственность за который Париж признал, выглядят цинично, но вполне в традициях двойных стандартов "коллективного Запада". В конце марта депутаты Нацсобрания Франции (нижней палаты парламента) приняли резолюцию о признании "голодомора" на Украине в 1932-1933 годах геноцидом. В постсоветской республике действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве "голодомором". Но нехватка продовольствия тогда охватила не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли семь-восемь миллионов человек, из них примерно три с половиной миллиона — на Украине, два миллиона — в Казахстане и Киргизии и до двух с половиной миллионов — в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.
https://ria.ru/20221201/germaniya-1835517689.html
https://ria.ru/20191022/1560064692.html
https://ria.ru/20230201/golodomor-1849028868.html
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в мире, париж, украина, ссср, мария захарова
В мире, Париж, Украина, СССР, Мария Захарова
Захарова ответила на резолюцию парламента Франции о "голодоморе"

МИД назвал спекуляцией принятие Нацсобранием Франции резолюции о голодоморе 1930-х годов

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЗдание Бурбонского дворца в Париже, где заседает нижняя палата парламента Франции — Национальная ассамблея
Здание Бурбонского дворца в Париже, где заседает нижняя палата парламента Франции — Национальная ассамблея - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Здание Бурбонского дворца в Париже, где заседает нижняя палата парламента Франции — Национальная ассамблея. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Резолюция Национального собрания Франции о признании "геноцидом украинского населения" голода 1932-1933 годов в СССР — это пример откровенных спекуляций для оправдания милитаризации постсоветской республики, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее комментарий опубликовали на сайте министерства.
"Очередная пустая и бессмысленная акция Парижа якобы по "восстановлению исторической справедливости", наспех организованная в угоду киевскому режиму и изрядно приправленная зашоренными подходами и проукраинским рвением, является наглядным примером откровенных спекуляций, на которые готов идти Париж, чтобы убедить граждан в необходимости подпитывать вооруженный конфликт далеко за пределами собственной страны", — указала она.
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Россия вновь сталкивается с двуличием и русофобией своих европейских оппонентов, отметила Захарова.
"Отказываясь от объективной оценки исторических событий, французские депутаты стремятся поделить общую трагедию народов СССР по национальному признаку. В угоду конъюнктуре Париж цинично выбрасывает как ненужную информацию память о русских, белорусах, казахах, киргизах и других жителях южных областей РСФСР, Поволжья, Урала, Средней Азии, также пострадавших от этого масштабного бедствия", — подчеркнула дипломат.
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По словам Захаровой, попытки французских парламентариев приравнять голод начала 30-х годов к таким ужасам, как холокост или геноцид в Руанде 1994 года, косвенную ответственность за который Париж признал, выглядят цинично, но вполне в традициях двойных стандартов "коллективного Запада".
«
"Антироссийские усердия французских депутатов смотрятся особенно отталкивающе, учитывая, что Франция сама до сих пор не закрыла страницу своих преступлений колониального периода", — указал она.
В конце марта депутаты Нацсобрания Франции (нижней палаты парламента) приняли резолюцию о признании "голодомора" на Украине в 1932-1933 годах геноцидом.
В постсоветской республике действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве "голодомором". Но нехватка продовольствия тогда охватила не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал.
По различным данным, от голода погибли семь-восемь миллионов человек, из них примерно три с половиной миллиона — на Украине, два миллиона — в Казахстане и Киргизии и до двух с половиной миллионов — в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.
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