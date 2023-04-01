https://ria.ru/20230401/forum-1862354967.html

Для помощи в проведении KazanForum подготовят более 800 волонтеров

Для помощи в проведении KazanForum подготовят более 800 волонтеров - РИА Новости, 01.04.2023

Для помощи в проведении KazanForum подготовят более 800 волонтеров

Более 800 волонтеров подготовят для помощи на мероприятиях международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum", сообщает министерство по... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T15:01

2023-04-01T15:01

2023-04-01T15:03

республика татарстан

марат хуснуллин

казань

организация исламского сотрудничества

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КАЗАНЬ, 1 апр – РИА Новости. Более 800 волонтеров подготовят для помощи на мероприятиях международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum", сообщает министерство по делам молодежи Татарстана. "Для помощи в проведении международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum" подготовят 838 волонтеров. Отборочная компания уже началась, получено более 500 заявок, и уже более 250 добровольцев успешно прошли собеседование", - говорится в сообщении. Подать заявку потенциальные волонтеры могут до 20 апреля, отборочный этап проходит в центре рекрутинга волонтеров на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Волонтеров планируется готовить для официальной программы, сервисного направления и волонтеров-атташе. В программе подготовки несколько обязательных этапов: общий ориентационный тренинг, функциональное обучение и объектовые тренинги. Для волонтеров официальной программы, протокольного обеспечения и атташе предусмотрен дополнительный инструктаж от службы протокола главы республики. В соответствии со стандартами волонтеры форума будут обеспечены следующими сервисами: экипировка, горячее питание на сменах, трансфер до международного выставочного центра "Казань Экспо" и обратно, страхование от несчастных случаев. Будет реализована комплексная программа мотивации, признания и поощрения волонтеров. Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он пройдет в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

https://ria.ru/20230312/forum-1857369746.html

https://ria.ru/20230314/shadaev-1857827599.html

казань

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марат хуснуллин, казань, организация исламского сотрудничества