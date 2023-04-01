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Для помощи в проведении KazanForum подготовят более 800 волонтеров - РИА Новости, 01.04.2023
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
15:01 01.04.2023 (обновлено: 15:03 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/forum-1862354967.html
Для помощи в проведении KazanForum подготовят более 800 волонтеров
Для помощи в проведении KazanForum подготовят более 800 волонтеров - РИА Новости, 01.04.2023
Для помощи в проведении KazanForum подготовят более 800 волонтеров
Более 800 волонтеров подготовят для помощи на мероприятиях международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum", сообщает министерство по... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T15:01
2023-04-01T15:03
республика татарстан
марат хуснуллин
казань
организация исламского сотрудничества
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КАЗАНЬ, 1 апр – РИА Новости. Более 800 волонтеров подготовят для помощи на мероприятиях международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum", сообщает министерство по делам молодежи Татарстана. "Для помощи в проведении международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum" подготовят 838 волонтеров. Отборочная компания уже началась, получено более 500 заявок, и уже более 250 добровольцев успешно прошли собеседование", - говорится в сообщении. Подать заявку потенциальные волонтеры могут до 20 апреля, отборочный этап проходит в центре рекрутинга волонтеров на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Волонтеров планируется готовить для официальной программы, сервисного направления и волонтеров-атташе. В программе подготовки несколько обязательных этапов: общий ориентационный тренинг, функциональное обучение и объектовые тренинги. Для волонтеров официальной программы, протокольного обеспечения и атташе предусмотрен дополнительный инструктаж от службы протокола главы республики. В соответствии со стандартами волонтеры форума будут обеспечены следующими сервисами: экипировка, горячее питание на сменах, трансфер до международного выставочного центра "Казань Экспо" и обратно, страхование от несчастных случаев. Будет реализована комплексная программа мотивации, признания и поощрения волонтеров. Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он пройдет в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
https://ria.ru/20230312/forum-1857369746.html
https://ria.ru/20230314/shadaev-1857827599.html
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марат хуснуллин, казань, организация исламского сотрудничества
Республика Татарстан, Марат Хуснуллин, Казань, Организация исламского сотрудничества
Для помощи в проведении KazanForum подготовят более 800 волонтеров

Для помощи в проведении KazanForum подготовят 838 волонтеров

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКазань
Казань - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Казань. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 1 апр – РИА Новости. Более 800 волонтеров подготовят для помощи на мероприятиях международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum", сообщает министерство по делам молодежи Татарстана.
"Для помощи в проведении международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum" подготовят 838 волонтеров. Отборочная компания уже началась, получено более 500 заявок, и уже более 250 добровольцев успешно прошли собеседование", - говорится в сообщении.
Мечеть Кул-Шариф в Казанском кремле - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Генсек ОИС планирует приехать на форум "Россия — исламский мир: KazanForum"
12 марта, 17:28
Подать заявку потенциальные волонтеры могут до 20 апреля, отборочный этап проходит в центре рекрутинга волонтеров на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.
Волонтеров планируется готовить для официальной программы, сервисного направления и волонтеров-атташе. В программе подготовки несколько обязательных этапов: общий ориентационный тренинг, функциональное обучение и объектовые тренинги. Для волонтеров официальной программы, протокольного обеспечения и атташе предусмотрен дополнительный инструктаж от службы протокола главы республики.
В соответствии со стандартами волонтеры форума будут обеспечены следующими сервисами: экипировка, горячее питание на сменах, трансфер до международного выставочного центра "Казань Экспо" и обратно, страхование от несчастных случаев. Будет реализована комплексная программа мотивации, признания и поощрения волонтеров.
Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он пройдет в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Максут Шадаев возглавил оргкомитет форума Kazan Digital Week
14 марта, 16:47
 
Республика ТатарстанМарат ХуснуллинКазаньОрганизация исламского сотрудничества
 
 
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