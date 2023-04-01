https://ria.ru/20230401/forsirovanie-1862313404.html

Киев скопил в Запорожье боевиков для форсирования Днепра, заявил Рогов

Киев скопил в Запорожье боевиков для форсирования Днепра, заявил Рогов - РИА Новости, 01.04.2023

Киев скопил в Запорожье боевиков для форсирования Днепра, заявил Рогов

Украинские войска скопили в подконтрольной им части Запорожской области большое количество боевиков для форсирования Днепра, сообщил глава движения "Мы вместе с РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T08:47

2023-04-01T08:47

2023-04-01T08:47

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская область

владимир рогов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cef118e371146d287bf38194db251cef.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Украинские войска скопили в подконтрольной им части Запорожской области большое количество боевиков для форсирования Днепра, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Киевский режим скопил большое количество боевиков в районе села Разумовка, обученных для форсирования Днепра и захвата в том числе Запорожской АЭС", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, российскими военными на днях были нанесены превентивные удары по позициям украинских войск в районе села Разумовка, чтобы сорвать попытки выдвижения диверсантов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, запорожская область, владимир рогов