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Киев скопил в Запорожье боевиков для форсирования Днепра, заявил Рогов - РИА Новости, 01.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:47 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/forsirovanie-1862313404.html
Киев скопил в Запорожье боевиков для форсирования Днепра, заявил Рогов
Киев скопил в Запорожье боевиков для форсирования Днепра, заявил Рогов - РИА Новости, 01.04.2023
Киев скопил в Запорожье боевиков для форсирования Днепра, заявил Рогов
Украинские войска скопили в подконтрольной им части Запорожской области большое количество боевиков для форсирования Днепра, сообщил глава движения "Мы вместе с РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T08:47
2023-04-01T08:47
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Украинские войска скопили в подконтрольной им части Запорожской области большое количество боевиков для форсирования Днепра, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Киевский режим скопил большое количество боевиков в районе села Разумовка, обученных для форсирования Днепра и захвата в том числе Запорожской АЭС", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, российскими военными на днях были нанесены превентивные удары по позициям украинских войск в районе села Разумовка, чтобы сорвать попытки выдвижения диверсантов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
запорожская область
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вооруженные силы украины, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Владимир Рогов
Киев скопил в Запорожье боевиков для форсирования Днепра, заявил Рогов

Рогов: украинские войска скопили в Запорожской области боевиков для форсирования Днепра

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Украинские войска скопили в подконтрольной им части Запорожской области большое количество боевиков для форсирования Днепра, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Киевский режим скопил большое количество боевиков в районе села Разумовка, обученных для форсирования Днепра и захвата в том числе Запорожской АЭС", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, российскими военными на днях были нанесены превентивные удары по позициям украинских войск в районе села Разумовка, чтобы сорвать попытки выдвижения диверсантов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьВладимир Рогов
 
 
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