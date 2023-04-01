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Киев скопил в Запорожье боевиков для форсирования Днепра, заявил Рогов
Киев скопил в Запорожье боевиков для форсирования Днепра, заявил Рогов - РИА Новости, 01.04.2023
Киев скопил в Запорожье боевиков для форсирования Днепра, заявил Рогов
Украинские войска скопили в подконтрольной им части Запорожской области большое количество боевиков для форсирования Днепра, сообщил глава движения "Мы вместе с РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T08:47
2023-04-01T08:47
2023-04-01T08:47
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Украинские войска скопили в подконтрольной им части Запорожской области большое количество боевиков для форсирования Днепра, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Киевский режим скопил большое количество боевиков в районе села Разумовка, обученных для форсирования Днепра и захвата в том числе Запорожской АЭС", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, российскими военными на днях были нанесены превентивные удары по позициям украинских войск в районе села Разумовка, чтобы сорвать попытки выдвижения диверсантов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Владимир Рогов
Киев скопил в Запорожье боевиков для форсирования Днепра, заявил Рогов
Рогов: украинские войска скопили в Запорожской области боевиков для форсирования Днепра